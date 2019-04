Pagerbtas Jonas Kazlauskas gyrė „Žalgirio“ sirgalius: „Arti išprotėjimo ribos“

Nuotr.: BNS

1999 metų čempioniškos Kauno „Žalgirio“ komandos treneris Jonas Kazlauskas yra sužavėtas tuo, kas su šiuo klubu vyksta po dvidešimties metų.

Nors „Žalgiris“, lyginant su legendiniu 1999 metų sezonu, dabar rungtyniauja triskart didesnėje arenoje, sirgaliai vienas rungtynes po kitų šluoja visus bilietus ir fiksuoja lankomumo rekordus.

Vakar rungtynių su Stambulo „Fenerbahče“ ilgosios pertraukos metu į viršų pakilo Jono Kazlausko marškinėliai, buvo atvykę ir pagerbti didžioji dalis čempioniškos komandos krepšininkų, o tuo metu arenoje buvo didžiausias sirgalių skaičių šį sezoną – 15,517. Su 14,785 lankomumo vidurkiu „Žalgiris“ Eurolygoje užima pirmąją vietą.

Jono Kazlausko marškinėliai ant „Žalgirio“ arenos palubių yra ketvirtieji – anksčiau buvo pakelti Arvydo Sabonio, Modesto Paulausko ir Vlado Garasto marškinėliai.

– Koks jausmas, kai jūsų marškinėliai kyla į „Žalgirio“ arenos palubes?

– Užaugau Panevėžyje, Modesto Paulausko laikais. Niekada neįsivaizdavau, kad kažkada galiu būti taip pagerbtas. Be abejonės, tai didžiulė parodyta pagarba man, kaip asmeniui. Galvoju, kad tuometinė ir dabartinė komandos mažiausiai skiriasi mikroklimatu. Dėl to ir rezultatai. Jubiliejaus proga linkiu ne tik šiandien, bet ir šį sezoną pakartoti tą pasiekimą (interviu vyko mačo ilgosios pertraukos metu – aut. past.).

– Kokių dar paralelių matote lyginant su 1999 metų sezonu?

– Atėjau į šią areną ir kaip viskas pasikeitę, palyginus su ta maža Kauno sporto hale. Nesakau, kad publika anksčiau blogai palaikė, bet dabar yra kažkokia ekstazė, arti išprotėjimo ribos. Aš, kaip treneris, dabar suprantu, kaip varžovams yra sunku žaisti. Tai yra labai šaunu – publika yra dalis komandos. Krepšinis per 20 metų be galo pasikeitė. Aš stengiuosi ramiai žiūrėti, bet nebesuprantu, kur tas tikras kontaktas, kur ta pražanga. Man būtų sunku. Labai fizinis žaidimas. Viskas greitėja, kūnai stiprėja, bet įdomu palyginti.

– Jūs čempionišką sezoną su „Žalgiriu“ irgi rodėte neįprastą žaidimą – greitą, rezultatyvų.

– Mūsų krepšinis buvo kažkiek kitoks, bet manau, kad „Žalgiris“ gerai prisitaikė prie „Fenerbahče“. Aš šiandien neįžiūriu „Fenerbahče“ pranašumų. Pradžioje buvo pranašumas kova dėl atšokusių kamuolių, bet „Žalgiris“ išlygino, o vėliau buvo atkarpa, kai kauniečiai šeimininkavo po varžovų krepšiu.

Pagrindinis dalykas, ką aš įžiūriu, tai būtinai „Žalgiris“ turi nenusileisti fizine jėga. Visas krepšinis paremtas tuo, kad įvyktų išsikeitimai ir po krepšiu kažkas turėtų jėgos ar ūgio persvarą. Iš to daromi tolimesni žingsniai. Kiek „Žalgiris“ sugeba tuo nenusileisti, tai man „Žalgiris“ pirmoje mačo pusėje įvairesnis.

– Ar pačiam per pagerbimą stebint vaizdus ekrane ėjo šiurpuliukai?

– Tai buvo tikrai labai seniai ir buvo visokių įvykių po to. Be abejonės, tai yra malonūs įvykiai ir negaliu sakyti, kad jie nejaudina.

– Ar tai buvo pirmasis kartas, kai pamatėte visą šaunią komandą kartu?

– Ne. Mes gražiai sutariame, kai kažkas suorganizuoja, ypatingai mūsų žmonos, mes susitinkame visa kompanija su šeimomis ir tą progą atšvenčiame. Mes žinome ir vaikų, ir anūkų vardus. Visi pabendraujame.

– Ar turėtumėte patarimų dabartiniam „Žalgirio“ treneriui Šarūnui Jasikevičiui?

– Patarinėti – pats blogiausias dalykas. Jie puikiai tvarkosi, jie žino, ką daryti. Galų gale, ir rezultatai – jie gerame kelyje, labai geroje formoje, pačiame pike, tuomet, kai tai reikalinga. Tam, kad patartum ar kritikuotum, turi būti komandos viduje, treniruotėse, kad suprastum, kas darosi. Mūsų yra 3 milijonai patarėjų, aš savo balsą nuimu.