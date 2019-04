Vidas Mačiulis apie artimiausias „Žalgirio“ rungtynes: „Esu įsitikinęs, kad jie laimės“

Nuotr.: BNS

Ketvirtadienį Kauno „Žalgiris“ stos į lemiamą dvikovą su Stambulo „Fenerbahče“ – jei pavyktų iškovoti pergalę, šios Eurolygos atkrintamųjų serijos rezultatas taptų lygus 2-2, o paskutinė akistata įvyktų jau Stambule. Laidos „Krepšinio pasaulyje“ kūrėjas, žurnalistas Vidas Mačiulis teigia, kad nors antradienį ir nepasisekė, tačiau jau rytoj nuotaikos „Žalgirio“ arenoje gali būti visiškai kitokios.

15,5 tūkstančių pagrindinėje Kauno krepšinio arenoje susirinkusių ir jų jau laukusiais žaliais marškinėliais pasidabinusių sirgalių antradienį kūrė puikią atmosferą ir kone iki paskutinių minučių galėjo tikėtis pergalės. Prieš ilgąją pertrauką jų komanda dar pirmavo 34:31, o paskutinį kėlinį pasitiko su trijų taškų deficitu. Taip pat nerezultatyviame ketvirtame kėlinyje „žalgiriečiai“ svečių ekipos atotrūkį buvo sumažinę iki vieno taško, tačiau šaltesnius nervus parodžiusi Turkijos komanda šventė svarbią pergalę rezultatu 66:57.

Anot Mačiulio, tai buvo tiesiog ne „Žalgirio“ diena: „Yra nuosmukiai, yra ir pakilimai. Taip ir vakar – po puikios pergalės Stambule šįkart vyrai buvo lyg nesavi: nebuvo to proveržio rungtynėse, aktyvesnio veržimosi po krepšiu. Be to, buvo sunkiai pelnomi taškai, visi krepšininkai žaidė vidutiniškai. Tiesa, taip buvo ir dėl Stambulo komandos pademonstruotos patikimos gynybos“, – apie rungtynes atsiliepė jas gyvai stebėjęs žurnalistas.

Apie tai kalba ir skaičiai. „Žalgiris“ dvitaškius metė vos 40 proc. taiklumu (14/35), kai svečių ekipa tai darė vos 4 proc. geriau (11/25). Tritaškiai skriejo dar blogiau – vos 35,3 proc. taiklumu (6/17). Tiesa, „Fenerbahče“ tai darė dar prasčiau – vos 29,4 proc. taiklumas (10/34). Tad „žalgiriečiams“ pagerinus šiuos rodiklius ketvirtadienį, anot Mačiulio, įmanoma nugalėti. O kad bent rezultatyvumas bus geresnis, drąsiai kalba „Betsafe“ analitikai – tikimybė, kad komandos kartu pelnys daugiau nei 142 taškus, siekia net 68 proc.

„Esu įsitikinęs, kad „Žalgiris“ laimės. Jie padarys išvadas, o ketvirtadienio rungtynės yra paskutinis šiaudas parodyti, kad „Žalgiris“ yra „Žalgiris“. Tereikia sužaisti taip, kaip buvo žaista antrose serijos rungtynėse Stambule. Taip pat, kad Brandonas Daviesas sugebėtų nuo pirmų minučių pelnyti taškus“, – teigia pašnekovas.

Kiek pesimistiškiau į ateinančias rungtynes žvelgia lažybų bendrovės „Betsafe“ analitikai – jų nuomone, „Žalgirio“ šansai nugalėti šioje akistatoje siekia kiek mažiau nei 35 proc.

Kad ir kaip pasibaigtų šios rungtynės, anot Mačiulio, reikia nusilenkti tiek Šarūnui Jasikevičiui, tiek kitiems „žalgiriečiams“, kurie šiemet padarė praktiškai neįmanomą.

„Žiūrint į šią sudėtį ir visą sezoną kamavusias traumas, stebuklas jau įvyko – „Žalgiris“ žaidžia atkrintamosiose varžybose. Savo žurnalistinėje karjeroje nepamenu tokio sezono, kai didžioji dalis komandos buvo traumuota. Pagyrų nusipelno ir sirgaliai, kurie arenoje sukuria tokią atmosferą, kad net šiurpas eina. Bet juk niekas kitas taip nesuvienys kaip krepšinis. Nesvarbu, kurios ekipos sirgaliai jie yra, ketvirtadienį visi sirgs už „Žalgirį“, – teigia žurnalistas.

Intriga gyva ir kitose serijose

Dar prieš ketvirtadienio dvikovą krepšinio gerbėjų trečiadienį laukia dvi intrigą žadančios rungtynės. Antrą vietą reguliariajame sezone užėmusi Maskvos CSKA Vitorijoje susidurs su „Baskonia“ sirgalių kuriama atmosfera. Baskai Maskvoje pirmas rungtynes, kaip ir kauniečiai Stambule, pralaimėjo didžiuliu skirtumu – 94:68, tačiau antrosiose sugebėjo atsirevanšuoti 78:68.

Lažybų bendrovės „Betsafe“ analitikas Mindaugas Grigaitis mano, kad nežiūrint į „Baskonia“ reguliariajame sezone užimtą septintą vietą, Vitorijoje galima laukti staigmenų. Tai rodo ir „Betsafe“ prognozė – „Baskonia“ šansai vertinami net 47 proc.

„Baskonia“ nelaikoma favorite, tačiau jau išvykoje ji įrodė, kad gali priešintis ir be savo lyderių. Kadangi ji gerai žaidžia namuose, tai gali būti, kad pasistengs savo žiūrovų akivaizdoje“, – teigia analitikas.

Staigmenų gali būti ir Barselonoje, į kurią persikėlė „Barcelona“ (5 vieta) ir Stambulo „Anadolu Efes“ (4 vieta) serija. Turkijos ekipa pirmas rungtynes laimėjo rezultatu 75:68, tačiau antrosiose nusileido baskams 72:74.

„Labai sunku čia kažką prognozuoti, nes „Barcelona“ galingai žaidžia namuose, o „Anadolu Efes“ išvykoje ne visada susikaupia“, – apibendriną Grigaitis.

Tiesa, žiūrint į prognozes, „Betsafe“ pergalę žada komandai iš Ispanijos – jos šansai nugalėti siekia net 65,5 proc.

Kol kas vienintelė Madrido „Real“ užsitikrino vietą Vitorijoje vyksiančiame finalo ketverte – ji triskart nugalėjo Atėnų „Panathinaikos“ klubą – 75:72, 78:63 ir 89:82.