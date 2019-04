Šarūnas Jasikevičius: „Mane iš „Žalgirio“ turėsite išspirti abiem kojomis“

Nuotr.: D. Lukšta

Kauno „Žalgirio“ treneris Šarūnas Jasikevičius po pasibaigusio Eurolygos sezono jautė kartėlį dėl 1-3 pasibaigusios serijos, kurioje, anot jo, klubas galėjo daugiau, bet apibendrindamas sezoną jį vadino fantastišku.

„Kalbant apie visą seriją, tai kažkiek užsikabinome, bet, mano manymu, galėjome užsikabinti labiau. Neišnaudojome savo šansų trečiajame mače, kai žaidėme tikrai blogai, ypač puolime. „Fenerbahče“ tada nieko nepataikė, o tie patys metimai sugrįžo šiandien. Jeigu būtume labiau privertę juos nervintis, tuomet nebūtų 15/22 tritaškių. Ko gero man tenka didžioji dalis atsakomybės – trečiajame mače neįtikinau žaidėjų, kad reikia žaisti kantriau. Visi puolė būti didvyriais. Akcentavau, bet turbūt nepasirinkau teisingų žodžių ir nepriėjau prie savo žaidėjų. Šiandien buvo gyvybės ir mirties rungtynės bei vėl nepriėjau prie savo žaidėjų, nes varžovams atakuojant tokiais procentais ir žaidžiant fantastišką krepšinį mes tikrai galime padaryti daugiau nei 6 pražangas, kaip pirmoje pusėje.

Mes, galvodami apie save, pasisaugodami, neturime šansų laimėti prieš „Fenerbahče“, o tai parodė ši diena. Serija giliai širdyje palieka tokį keistą jausmą. Žinant mūsų situaciją, Eurolygos sezonas buvo fantastiškas. Labai noriu padėkoti fanams už didžiulį palaikymą, žaidėjai tai jaučia. Visi išparduodami bilietai ir rodomas dėmesys yra žiauriai fainai. Komanda kovojo iki paskutinio momento, bet kažko iki finalo ketverto pritrūko. Galvosime, o truputį pailsėję kibsime į darbus dėl LKL titulo, kuris mums yra svarbiausias“, – kalbėjo Jasikevičius, po spaudos konferencijos išlydėtas žurnalistų plojimais.

Rungtynių žaidėjas Bobby Dixon Taškai 25 Naudingumas 32 Tritaškiai 100% 5/5 Dvitaškiai 80% 4/5

– Sakėte, kad su tokia gynyba leidote įsimėtyti. Bet kai taip pataiko, ar galima kažką padaryti?

– Pabrėžiu – 6 pražangos ir 50 varžovų pelnytų taškų yra absoliutus komandos neparuošimas.

– Ką „Fenerbahče“ labiausiai atėmė iš „Žalgirio“ šioje serijoje?

– Daug ko pasigedau, bet žaidžia dvi komandos. Varžovas tikrai yra geras, patyręs. Jam viena pergalė ar vienas pralaimėjimas nėra kažkas tokio, o mums, ko gero, antrųjų rungtynių pergalė apsuko galvas.

– Prieš seriją sakėte, kad po jos išeisite geresniais treneriais ir žaidėjais. Kaip galvojate, ar pavyko?

– Man nieko nepavyko išspausti. Pasakiau, kad nepriėjau iki savo žaidėjų. Tai yra faktas. Bet kad aš per tas dvi savaites tapau geresniu treneriu, irgi faktas.

– Kokių naujų dalykų savo auklėtiniuose pavyko atrasti?

– Man nepavyko kažko atrasti. Aš viską jau žinojau. Ateina nauji žaidėjai, tu ieškai informacijos apie juos. Marius Grigonis, Thomasas Walkupas, Deonas Thompsonas, Nate'as Woltersas... Tai aukščiausio lygio žmonės. Buvo aišku, kad jie nenuleis rankų. Stengiamės tik tokius žmones kviestis į savo programą. Kad jie stengėsi, ėjo, tai taip. Bet šios serijos šiek tiek gaila, atrodė, kad dar galime šiek tiek eiti.

Kartais sunku, nes tie tritaškiai taip žudo. Bet 5 pražangos yra neatleistina. Šiandien su asistentais kalbėjau, kad esu 3,5 metų vyriausiasis treneris ir mes kiekvieną savaitę minimaliai vieną kartą atliekame pratimus, kaip padaryti pražangą. 3,5 metų. Galbūt pratimą reikia keisti?

– Lygiai prieš metus, sėdėdamas šioje kėdėje, patekus į finalo ketvertą sakėte: „Prisiminkite šią dieną, kai sakysite meskite šį kvailį lauk“. Kiek yra džiugu, kad jūs ir toliau esate toks pat mylimas?

– Žiauriai faina, tikrai. Žinau, kur esu. Visą laiką, pabrėžiu, kad bus sunku mane iš čia ištraukti. Reikės galbūt išspirti dviem kojomis pro duris, nebent bus kažkas labai įspūdingo. Trenerio gyvenimas tikrai yra nelengvas ir aš per trumpą laiką tai jau supratau. Man kaip treneriui labai svarbu, kaip mane žmonės aplink palaiko.

Aš žinau, kas yra mano generalinis direktorius, kas yra prezidentas, asistentai ir net gydytojai man yra labai artimi žmonės. Aš po pralaimėjimų neateinu su didžiule šypsena, bet įprastai ateinu gana normaliai. Viską daro organizacija, o treneris yra piramidės dalis. Reikia pripažinti, kad per dvi savaites irgi pralaimėjome prieš fantastišką organizaciją su nuostabiu prezidentu. Treneris toks šiaip sau, bet okey (juokiasi). Žaidėjai nuostabūs. Bet aš jaučiau, kad galime sukurti dar vieną stebuklą. Nežinau, gal esu per daug...

– Kaip jums atrodo, kaip šiems nuostabiems žaidėjams ir šiaip sau treneriui seksis finalo ketverte?

– Sunku pasakyti. Jeigu „Fenerbahče“ atvažiuos į finalo ketvertą 100 procentų... Dabar Janas Vesely man neatrodė labai sveikas, Nikola Kaliničius iškrito, o jis galbūt yra jų svarbiausias žaidėjas. Sveikatos faktorius yra didžiulis. Jeigu Vesely bus puikios formos, Guduričius ir Kaliničius išsigydys traumas...

Nors dabar sunku suprasti, vakar galvodamas, kad viena komanda laimės, apsirikau nedaug – tik 40 taškų.

– Ką naujo serijoje pamatėte iš Željko Obradovičiaus?

– Nieko, jis nieko nekeitė, prisitaikydavo prie kai kurių situacijų. Manęs visai nejaudina, ką Obradovičius paruoš per vieną ar dvi dienas. Didesnė problema, ką jis daro per pirmus 9 mėnesius, kiekvieną dieną, kokie yra komandos įgūdžiai, kokie sustatyti pamatai. Tą patį ir mes darome. Šiandien bandėme prisitaikyti, keisti gynybos sistemas, bet grįžtame prie to paties – kad ir kokia būtų sistema, mes nepadarome baudų, galbūt nesuprantame, prieš ką dengiamės. Didžiausia man pamoka – nepanikuoti ir nieko nekeisti. Yra kažkokios detalės, bet jeigu po pralaimėjimų pradėsi abejoti savo sistema ir savo daromu darbu, tai vadinasi, kad neturi jokios sistemos. Šį Eurolygos sezoną išmokau, kad reikia eiti savo keliu ir nekreipti dėmesio į tai, kas darosi aplinkui. Niekas negali suprasti, kas darosi viduje, jeigu nesi viduje.

– Bobby Dixonas pelnė 25 taškus. Kodėl nepavyko jo sustabdyti?

– Sužaidė fantastiškas rungtynes. Tai žmogus su labai dideliais kiaušiniais, kovotojas iš didžiosios raidės. Nereikia žiūrėti vien į jo produkciją. Mes prieš jį susikūrėme aibę situacijų centruodami su Grigoniu ir Westermannu. Bet jeigu Obradovičius sukūrė komandą, tai visi charakteriai bus aukščiausio lygio. O charakteris visose gyvenimo dalyse lemia daugiausia. Čia aukščiausio lygio žmonės, nereikia kreipti dėmesio į jų krepšininkų savybes.

– Kurie krepšininkai Eurolygoje dėjo didžiausią žingsnį ir kuriais labiausiai didžiuojatės?

– Visais didžiuojuosi. Mes kovojome. Žinote, man reikia įveikti „Fenerbahče“. Tai aš jais visais didžiuojuosi, nes kovojo kaip išprotėję. Pripažinkime, mes neturime tokių pačių žaidėjų, bet kas man nuo to? Sudėti ginklus? Reikia kovoti. Man skauda dėl 6 pražangų pirmoje pusėje. Geriau išsibauduojame, jie mums meta 40 baudos metimų ir mes pralaimime. Bet jeigu galvosime, kad turime vieną baudą, tai neprasižengsiu, nes mane išims treneris... Ne ne ne, tave treneris vis tiek išims, nes tu neatsiduodi komandai. Nereikia galvoti apie save... Galbūt viskas vyksta taip greitai, kad mes nespėjame sureaguoti. 6 baudos mane nužudė.

– Željko finalo ketvertą pasiekė penktą sezoną iš eilės. Ar jis šį vakarą kažko iš jūsų sulauks?

– Nežinau, pats jis jau kažkur nori eiti švęsti. Jo problemos. Jeigu norės, jis žino, kur mane surasti. Jis jau žino geriausias vietas (šypsosi).

– Kur organizacija paaugo per visus metus?

– Visur. Organizacijoje dirba labai jauni žmonės ir bandome remtis vienas kitu. Tikrai to patyrimo trūksta. Paulius Motiejūnas kaip generalinis direktorius irgi labai jaunas. Robertas Javtokas yra labiau patyręs medžioklėje nei sporto direktoriaus poste. Gal tik Darius Maskoliūnas jau labai senas (šypsosi). Mes labai daug diskutuojame, bandome išgauti geriausią sprendimą. Čia labai šaunu dirbti, grįžtame prie to paties. Einame į priekį, pažiūrėkite, kas darosi su „Žalgiriu“. Anšlagas.

Prieš trečiąsias rungtynes girdėjau kalbas, kad buvo sunku gauti bilietus kaip anksčiau tėčiui į Kauno sporto halę. Labai smagu, labai smagu būti to dalimi. Dar didesnė motyvacija toliau dirbti ir tai tęsti. Rūbinėje turime žaidėjų charakterius. Norėtųsi, kad jie eitų, gerintų žaidimą ir susikurtų nuostabų gyvenimą.