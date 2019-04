Kito sezono „Žalgirio“ vizijoje – Lekavičiaus ir Kuzminsko pavardės, atsinaujinusi priekinė linija

Qww

gyneju grandis kol kas tokia deliojasi:



sg: grigonis, leo, walkup



pg: legionierius(vietoj Wolters), lukas, jokubaitis.



as asmeniskai truputuka jaudonciausi, kad walkup prastokai pataiko is toli, bet gal per treniruotes geriau atrodo ir yra potencialo ten pagereti kitam sezonui.