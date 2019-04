Popas už aikštelės ribų: vynui pinigų negailintis gurmanas, iškėlęs ne vieną restoraną į aukštumas

Nuotr.: AFP – Scanpix

Nuotr. AFP – Scanpix

Greggas Popovichius gerbėjams asocijuojasi su San Antonijaus „Spurs“ ir vieno geriausių visų laikų trenerių etikete, tačiau 70-metis krepšinio guru turi visai kitą nišą – vyną ir maistą.

ESPN žurnalistas Baxteris Holmesas siūlo pažvelgti į gurmaniškąją Popovichiaus pusę bei parodyti, jog net ir čia JAV rinktinės treneris yra itin įtakingas bei gerbiamas.

Itališkos virtuvės „Spataro“ restoranas Sakramente, kurį nuklojo San Antonijaus „Spurs“ klubas. Žaidėjai, treneriai, vadovybė ir savininkai. Visi sėdi prie didelio ir ilgo stalo, o 80 akių yra susmigusios į restorano vadybininką ir vyno direktorių Jeremy Threatą.

Šalia stalo sėdi ir pats Popovichius, kuris mėgaujasi vaizdu pro langą, kur stūkso Kalifornijos valdžios rūmai.

„Prašau, paaiškink, – taria Popas. – Šis vynų sąrašas turi bent kelis mano labiausiai mėgstamus butelius. Jūs juos tiesiog turite? Privalai man pasiaiškinti.“

Threatas pradeda aiškinti. Jis pasakoja, jog sužinojus, kad į jo restoraną atvyks „Spurs“, jis susisiekė su „Wine Spectator“ žurnalu – leidiniu, kuris buvo išleidęs didžiąją dalį Popovichiaus mėgstamiausių vyno rūšių.

Restorano vadybininkas susisiekė su draugu, kuris turi gausią vynų kolekciją ir atskleidė kaip į restoraną buvo atgabenti maždaug 120 butelių, kurių bendra vertė siekia beveik 50 tūkst. dolerių. Popo pasirinkime – 54 rūšys vyno.

Popovichius vienu metu ir nustebęs, ir netikintis klausia: „Tu turbūt juokauji. Rimtai?“

Ir po šio klausimo užsisako 10 butelių, o kuomet jie pasiekia stalą, griežtas ir rūstus treneris pavirsta į linksmą degustatorių, kuris siekia visus įjungti į diskusijas bei pilstantis vyną visiems iš eilės ir siūlantis vis kažko išbandyti. Galų gale, Popas išsinešimui pasiima dar 10 butelių.

Nuotr. AP – Scanpix

Kitą rytą Threato gyvenimas pasikeitė visiems laikams, tačiau jis dar to nežino. Kol kas jis tik žino, kad su juo susisiekti bando vienas iš restorano savininkų.

„Manau, jog tavo kompiuteryje yra klaida. Sistema rodo, kad praėjusį vakarą pardavei vyno už 15-20 tūkst. dolerių, o tomis valandomis restoranas net nebūna atidarytas. Kas įvyko?“, – balsą kitame telefono gale girdi Threatas.

Po kelių dienų Threato žvaigždė pradeda kilti. Žodis pradeda sklisti. Iš jo interviu paima vietinis dienraštis, svečiai veržiasi į restoraną ir prašo parodyti Popo sąrašą. Ir jau po dvejų metų Threatas pradeda dirbti su pripažinta Thomo Kellerio restoranų grupe.

Ten jis susitiko su vienais geriausių vyno žinovų visame pasaulyje, tačiau Threatas tikina, jog niekada nepamirš Popovichiaus padarytos įtakos.

„Jo žinios apie vyną buvo tokios pačios geros, jei negeresnės, nei visų vyno ekspertų“, – teigė Threatas.

Ingredientai

Popovichiaus vakarienės receptą sudaro bent keli skirtingi ingredientai: kiek žmonių sedės prie stalo, kurie vyno buteliai bus pateikti, kokiu laiku jis atvyks.

„Spurs“ strategas nuodugniai išanalizuoja restorano siūlomą vynų sąrašą bei meniu, o rezervaciją atlieka savaitėmis ar net mėnesiais į priekį. Atmosfera, apšvietimas, muzika – visi šie elementai yra pasverti. NBA pasaulyje, renkantis restoraną, Popovichiaus žodis yra toks pats svarbus kaip ir „Michelin“ žvaigždučių skaičius.

„Jeigu Popas parekomenduoja kurį nors restoraną, tu ten eini“, – tvirtina buvęs „Cavaliers“ generalinis vadybininkas Davidas Griffinas.

Kaip pavyzdį galime paimti itališkos virtuvės restoraną San Franciske „Seven Hills“. Restorane yra 16 staliukų ir jame telpa 40 žmonių. Kuomet 2015-ųjų finale „Cavaliers“ susitiko su „Golden State Warriors“, grupelė Klivlando klubo valdybos narių norėjo rasti vietą, kurioje galėtų pavakarieniauti.

Vienas iš „Cavaliers“ asistentų tris sezonus praleido San Antonijuje, kur buvo atsakingas už video peržiūrų montavimą. Būtent jis parekomendavo „Seven Hills“, teigdamas, kad Popovichius ten nusivedė visą komandą ir jiems ši vieta itin patiko. Po šios rekomendacijos šį restoraną aplankė dar viena „Cavaliers“ atstovų grupelė. Jau netrukus apie šį restoraną pradėjo sklisti kalbos.

„Finalo serijos metu mes apie „Seven Hills“ papasakojome begalei žmonių. Tuo metu tarp „Cavs“ ir „Warriors“ tai buvo pirmasis finalas iš keturių“, – sakė Griffinas, kuris tuoj pat pridūrė, jog dabar gauti staliuką NBA finalo metu buvo neįmanoma.

Vis tik tuo Popovichiaus pasirengimo darbai nesibaigia. Kuomet pasirenkama vieta vakarienei, ateina metas priimti sprendimus dėl vyno. Baltąjį vyną strategas įprastai perka restorane, tačiau raudonąjį jis ištraukia iš savo asmeninės kolekcijos ir padalija juos asistentams.

„Atsinešk šį butelį į vakarienę“, – vienam asistentui sako Popas.

„Šitas bus skirtas vakarienei Niujorke“, – kitam specialistui nurodymus duoda strategas.

„Šitas bus skirtas Vašingtonui, o šis – Filadelfijai“, – dar dviems asistentams nurodo Popovichius.

Kiekvienam iš šių asistentui užkraunama tokia atsakomybė lyg su jais būtų paliktas vaikas. Jokiu būdu negalima prarasti, sudaužyti ar laikyti butelio netinkamomis sąlygomis.

Kažkuriuo metu visomis detalėmis pasidalijama su būsimais svečiais. Vis tik atvykti anksčiau už Popą yra praktiškai neįmanoma. Strategas pasirodo kur kas anksčiau nei sutarta, jog pasirūpintų, kad viskas vyksta pagal planą. Popas sėdės tolimiausiame stalo gale, atverstais delnais ir plačia šypsena veide lyg krikštatėvis iš garsiojo filmo.

Buvęs Popovichiaus auklėtinis ir dabartinis „Warriors“ strategas Steve‘as Kerras atskleidė, jog įprastai būna pastatytos dar penkios kėdės. Popas įsitikinęs, jog šeši svečiai skatina pokalbių įvairovę neišbarstant žmonių į atskirus pašnekėsius. Nei per daug, nei per mažai – tiesiog idealu.

Nuotr. AP – Scanpix

Jo štabo nariams kvietimai į vakarienes yra įteikiami. Visiems kitiems tokie kvietimai yra trokštami.

„Kuomet esu pakviečiamas, niekada neatsisakau“, – sakė buvęs „Spurs“ puolėjas Seanas Elliotas.

Tarsi jam pritardamas „Pelicans“ generalinis vadybininkas Dellas Dempsas prideda: „Žinote, žmonės už tai mokėtų pinigus“.

To auksinio bilieto kaina yra nepamatuojama. „Nuggets“ strategas Mike‘as Malonas teigia, jog Popovichiui yra skolingas už savo karjerą NBA, mat 2005-ųjų „Basketball Without Borders“ stovykloje abu strategai pusantros savaitės Argentinoje praleido gurkšnodami vyną. Po to, Popovichius padarė kelis skambučius ir taip suorganizavo šansą gauti asistento pareigas stipriausioje pasaulio lygoje.

Kas apmoka visas išlaidas?

Jeigu skaitant bekilo klausimas, kokios išlaidos susideda ir kas jas visas apmoka, atsakymas paprastas – Popovichius. Strategas visada apmoka čekį ir tai daro net už buvusius „Spurs“ narius, net jeigu šie vakarienę praleido ne Popovichiaus kompanijoje.

Po sąskaitos apmokėjimo ateina metas arbatpinigiams, o Popovichius šioje srityje jau yra pagarsėjęs.

2017-aisiais viešnagės Memfyje metu, strategas paliko 5 tūkst. JAV dolerių arbatpinigių, nors sąskaitos suma siekė 815 dolerių. Tuo metu kito restorano savininkas tvirtina, kad jis dažnai arbatpinigiams palieka ir po 10 tūkst. dolerių, nors užsisako niekuo neišsiskiriančius patiekalus.

Nuotr. AP – Scanpix

Jis taip pat užsako vyno virtuvės darbuotojams, o prieš palikdamas restoraną išsitraukia galingą pluoštą grynųjų ir nurodo konkrečius darbuotojus, kuriuos turėtų pasiekti šie pinigai.

Kiek Popovichius per metus išleidžia vynui ir maistui? Sunku pasakyti, tačiau pasak pranešimų jis yra geriausiai apmokamas treneris visoje NBA ir per metus susižeria 11 mln. dolerių.

Įvertinus tai, jog jis turi kolekciją, kurioje stūkso tūkstančiai vyno butelių, suplanuoja tuzinus vakarienių aukščiausio lygio JAV restoranuose, jų metu nepagaili ir 20 tūkst. dolerių vien vynui, o pridėjus įspūdingus arbatpinigius galima prognozuoti, jog ši suma pasiekia septynženklę ribą.

„Jis vynui ir vakarienėms išleido daugiau nei aš uždirbau per visą karjerą NBA“, – pusiau juokais, pusiau rimtai teigė buvęs strategas Donas Nelsonas.

Įtaka

Prieš vykusią NBA finalo seriją su Majamio „Heat“, Popovichius buvo paklaustas apie jo trenerio karjeros palikimą.

„Mano palikimas trenerio karjerai?, – nusijuokia Popas. – Maistas ir vynas. Treniravimas yra tiesiog darbas.“

Jis juokauja, tačiau iš tikrųjų – ne. Nepaisant to, kiek Popovichius žino apie krepšinį, jis tikrai išmano maistą ir vyną: „Nesu tikras, jog jis nežino apie maistą ir vyną daugiau nei apie krepšinį“, – juokavo buvęs „Spurs“ asistentas P.J. Carlesimo.

Popovichius restoranus bei vynų sąrašus nagrinėja taip pat kruopščiai, kaip ir kiekvieną varžovą krepšinio aikštelėje. Prieš pat rungtynes strategas būna pastebimas naršantis „Food Network“. Būtent Popovichiui vyninkai bei restoranų savininkai yra dėkingi už savo karjeras.

„Apie šį žmogų negaliu pasakyti pakankamai gerų dalykų“, – teigia Rickas Mindermanas, kuriam Sakramente priklauso gurmaniškų prekių bei vynų parduotuvė „Corti Brothers“. – Žmonės tiesiog ateina ir klausia, ką perka treneris.“

„Niekada jo nepamiršiu“, – sako Virginia Philip – vynmeistrė, kuri Popovichių aptarnavo dar praėjusio amžiaus dešimtajame dešimtmetyje „Ruth‘s Chris“ kepsnių restorane San Antonijuje.

Per pastaruosius dešimtmečius Popovichius iškėlė ne vieną, dabar jau pasaulinio pripažinimo restoranus, kuriuose paliko nesuskaičiuojamą kiekį keturženklių arbatpinigių. Strategas greitai susibičiuliavo su labiausiai vertinamais JAV gurmanais.

Vienas artimas šaltinis Popovichiui teigė: „Jam tai yra aistra, tačiau tuo pačiu ir įrankis.“