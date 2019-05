Rimas Kurtinaitis: apie ultimatumą komandai ir juokingą pokalbį su žmona

Nuotr.: ITAR-TASS – Scanpix

Maskvos srities „Chimki“ vyriausiasis treneris Rimas Kurtinaitis papasakojo istoriją, kaip prieš VTB Vieningosios lygos atkrintamąsias varžybas iškėlė ultimatumą savo krepšininkams.

Specialistui iš Lietuvos nepatiko vieno iš jo auklėtinių požiūris Eurolygos rungtynėse Milane, kuomet žaidėjas treneriui įrodinėjo, kad nebegali žaisti.

„Mes žaidėme su Milano komanda, o tai mums Eurolygoje dar buvo svarbios rungtynės. Mačo pabaigoje vienas amerikietis su manimi pradėjo dialogą. Jis sakė, kad negali žaisti. Paklausiau, kas nutiko. Jis atsakė, kad jam skauda koją. Pasakiau jam, kad liko tik 1,5 minutės, jog pakentėtų. Žaidėjas atsakė, kad žaisti nebegali.

Tuomet jį pasodinau ant suolo, o mes pralaimėjome vienu tašku. Po trijų dienų jis bėgiojo taip, lyg nieko nebūtų nutikę.

Pamačiau, kad nebuvo taip rimta, jog jis negalėtų žaisti tokiu svarbiu momentu. Negali galvoti apie skausmą, kai tavo komandos draugai kaunasi dėl pergalės. Visgi tai supranta ne visi. Lengva valdyti valtį tol, kol nesulauki audros. Bet jeigu sustiprėja vėjas, pakyla bangos, tuomet turi ištverti ir peržengti save. Kitu atveju – mirtis.

Prieš atkrintamąsias varžybas visus subūriau ir tariau: „Vyrukai, kurie nenori atiduoti 150 proc. savęs, gali pasiimti pinigus ir važiuoti į namus. Galbūt liksime tik penkiese, bet tik tie, kurie dėl pergalės padarys viską.“ Geriau pasirinksiu mažiau talentingą krepšininką, bet didesnį kovotoją. Niekas tuo pasiūlymu nepasinaudojo“, – svetainei „sovsport.ru“ pasakojo Kurtinaitis.

Strategas atskleidė, kad paskutiniuose Eurolygos reguliariojo sezono turuose jau ruošėsi svarbiausioms kovoms VTB Vieningoje lygoje. Vietiniame čempionate „Chimki“ užėmė trečiąją vietą ir ketvirtfinalio serijoje iki trijų pergalių prieš „Astana“ pirmauja 1-0. Antrasis mūšis bus žaidžiamas antradienį.

Pirmąją vietą reguliariajame Vieningosios lygos sezone užėmė Maskvos CSKA, o antrąją – Kazanės UNIKS. Geriausia Vieningosios lygos ekipa (be CSKA) gaus šansą žaisti Eurolygoje.

„Sovsport.ru“ interviu su Kurtinaičiu – apie pagrindinį tikslą žaisti Eurolygoje, šio turnyro finalo ketverto favoritą, Vieningosios lygos sezoną, savo ateitį „Chimki“ ir juokingą pokalbį su žmona.

– Kaip vertinate komandos pasirodymą VTB Vieningosios lygos reguliariajame sezone?

– Jeigu pažiūrėsite į istoriją, pamatysite, kad visos komandos, išskyrus CSKA, žaidžiančios ir Eurolygoje, ir Vieningoje lygoje, vietiniame fronte praranda savo pozicijas. Tas pats buvo su Kazanės UNIKS, Krasnodaro „Lokomotiv“ ir Žemutinio Naugardo „Nižnij Novgorod“. Tas pats nutiko ir su „Chimki“. Eurolyga atima pernelyg daug jėgų. Turime sužaisti per daug aukšto lygio rungtynių, kurios per savaitę kartais vyksta ir po du kartus. Po to tampa sunku atsigauti, o tai daro įtaką žaidimui Vieningoje lygoje. Tai liečia ne tik Rusijos komandas. Pažiūrėkite, kaip buvo sunku „Barcelonai“ ir „Žalgiriui“ atitinkamai Ispanijos ir Lietuvos čempionatuose. Viską sudėjus, mūsų užimta trečioji vieta yra dėsningas rezultatas.

– Labai nedaug trūko, kad jau pusfinalyje turėtume susidurti su Maskvos CSKA, tačiau jums padėjo netikėtas Kazanės UNIKS pralaimėjimas prieš Permės ekipą.

– Taip, mums pasisekė. Gauti CSKA prieš finalo seriją būtų sudėtinga situacija, kuri būti sumažinus mūsų šansus pasiekti pagrindinį tikslą – iškovoti bilietą į Eurolygą.

– Įveikti Kazanės UNIKS būtų lengviau?

– Kazanės ekipa žaidžia puikų sezoną. Jie pasitiki savo jėgomis, žaidžia iki galo. Jie du kartus įveikė CSKA, o tai daug ką reiškia. Be to, jie turės namų aikštės pranašumą, nors tai nėra tragedija. Jeigu žaisime gerai, tuomet mums nebus svarbu, kur rungtyniaujame – namie ar išvykoje. Svarbu, kad būtume sveiki, dirbtume visu pajėgumu. Dėl to mes paaukojome paskutinius Eurolygos mačus, kai jau žinojome, kad nepateksime į atkrintamąsias. Daug vyrukų turėjo nedidelių traumų, bet jie galėjo susižeisti rimčiau. Jie turėjo savimi pasirūpinti, todėl ribodavome jų žaidimo laiką arba palikdavome ant suolo.

– Ar tai pasiteisino?

– Tikiuosi. Mūsų pagrindinis tikslas – laimėti bilietą į Eurolygą, o dabar prasideda svarbiausios rungtynės. Mūsų rezultatus labiausiai gali paveikti žaidėjų sveikata. Dabar viskas yra gerai. Noriu tikėti, kad išvengsime daugiau netekčių.

– Ar jau žinote, ar kitą sezoną liksite komandoje?

– Apie tai negalvoju. Yra žmonių, kurie iškart nori pasirašyti kontraktą 15-ai metų, kad po to galėtų ramiai gyventi. O aš gyvenu nuo iššūkio iki iššūkio. Mano artimiausias tikslas – atikrintamosiose įveikti „Astana“ barjerą. Apie tai ir tegalvoju. Prieš kelias dienas man skambino žmona ir sakė, kad turime pjauti žolę. Pasakiau jai „Kokią dar žolę? Neturiu laiko apie tai galvoti, neskambink dėl tokių nesąmonių. Pabaigsiu sezoną ir galėsime nupjauti žolę“.

– Kas laimės Eurolygą?

– Aš buvau vienas iš nedaugelio, kurie prognozavo „Žalgirio“ pergalę 3-2 prieš „Fenerbahče“. Po rungtynių Turkijoje rezultatas buvo 1-1, tad viskas klostėsi pagal planą. Bet galiausiai „Žalgiriui“ nepasisekė. Akivaizdu, kad vertinant objektyviai, „Fenerbahče“ yra stipresnė komanda.

Pagal tai, kaip klostėsi sezonas, manau, kad „Fenerbahče“ yra pagrindinė favoritė laimėti Eurolygą. Bet tai – tik ant popieriaus. Prisiminkite, kaip LeBronas Jamesas iki persikėlimo į Majamio „Heat“ su Klivlando „Cavaliers“ nesugebėjo laimėti NBA, nors laimėdavo reguliariajame sezone. Reguliarusis sezonas, atkrintamosios ir, ypatingai, finalo ketvertas – skirtingi dalykai. Bet kas gali nutikti.

– Kokios Maskvos CSKA galimybės?

– Dėl CSKA buvau susirūpinęs – ji buvo nestabili. Taip, ji Eurolygos reguliariajame sezone užėmė antrąją vietą, bet neparodė tikrosios jėgos. Taip, kaip CSKA žaidė Vitorijoje su „Baskonia“, buvo siurprizas. Pamatėme komandos jėgą, tikrąjį potencialą. Toks žaidimas – rimta paraiška finalo ketvertui.