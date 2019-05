Po istorinio įvertinimo – Davieso padėka Saboniui ir Jasikevičiui

Nuotr.: BasketNews.lt/V.Mikaitis

Nuotr. BasketNews.lt/V.Mikaitis

Brandonas Daviesas vakar kelis kartus šalia savo pavardės tiesiogiai ar netiesiogiai girdėjo Arvydo Sabonio pavardę. Didžiausią asmeninį karjeros įvertinimą gavęs Kauno „Žalgirio“ amerikietis įsirašė į klubo istoriją ir dėl to pirmiausia dėkojo žmonėms, kurie jam padėjo tai pasiekti.

Tarp jų – ir Arvydui Saboniui.

Eurolyga ketvirtadienį paskelbė, kad Daviesas išrinktas į pirmąjį simbolinį geriausių lygos žaidėjų penketuką. Centras tapo pirmuoju tai padariusiu žalgiriečiu po Sabonio, kuris analogišką pripažinimą iškovojo 2004 metais, savo paskutinį karjeros sezoną.

Prabėgus pusantro dešimtmečio, Sabonio įtaka „Žalgiriui“ vis dar juntama, net jei ne visada matoma.

„Sabonis man daug padėjo pernai – tiesiog mažais patarimais ar pokalbiais, kuriuos turėdavau su juo, – tinklalapiui „BasketNews.lt“ atskleidė Daviesas. – Vien būti minimam viename sakinyje su juo man reiškia labai daug. Bet kas, kas žino krepšinį, žino jį. Smagu būti pripažintam šalia vieno geriausio visų laikų žaidėjų.“

Panašų pripažinimą Daviesui išsakė ir jo treneris Šarūnas Jasikevičius. Kalbėdamas po ketvirtadienio pergalės prieš Klaipėdos „Neptūną“, žalgiriečių strategas Daviesą pavadino geriausiu visų laikų „Žalgirio“ centru, kurio marškinėliai nekaba „Žalgirio“ arenos palubėse. Ten kabo vienintelio centro – Sabonio – marškinėliai.

„Tikrai per dvejus metus jis paliko didžiulį atspaudą „Žalgirio“ istorijoje. Manau, kad žmonės jį atsimins labai ilgai“, – sakė Jasikevičius.

„Žalgiris“ vidurio puolėjo pozicijoje turėjo ilgiau klube žaidusius Tanoką Beardą, Darjušą Lavrinovičių, Robertą Javtoką, Eurelijų Žukauską ar Grigorijų Chižniaką, tačiau „Žalgirio“ strategui už visus juos svarbesnis atrodo Daviesas.

Brandon Davies Komanda: Kauno Žalgiris

Pozicija: C Amžius: 27 Ūgis: 208 cm Svoris: 109 kg Gimimo vieta: Filadelfija, JAV

„Žinant, koks Sabonis buvo žaidėjas, kiek jis visko pasiekęs, labai smagu tai girdėti iš savo trenerio, kuris tikrai prisidėjo prie to, kad tapčiau tokiu žaidėju, koks esu dabar“, – sakė Daviesas.

„Tai – didelis pasiekimas, ypatingai, kai tai mano antras sezonas Eurolygoje, – kalbėjo „Žalgirio“ centras. – Smagu būti pripažintam už sunkų darbą, kurį įdėjau. Tikrai esu dėl to laimingas. Akivaizdu, kad nebūčiau to pasiekęs be savo trenerių ir komandos draugų.“

Į geriausių Eurolygos žaidėjų penketuką Daviesas buvo išrinktas kartu su Stambulo „Fenerbahče“ atstovaujančiais Kostu Slouku bei Janu Vesely, Maskvos CSKA puolėju Willu Clyburnu ir Atėnų „Panathinaikos“ įžaidėju Nicku Calathesu.

Daviesas tapo tik šeštuoju „Žalgirio“ žaidėju, apskritai pasirinktu tarp geriausių Eurolygos žaidėjų. Pernai du jo komandos draugai – Paulius Jankūnas ir Kevinas Pangosas – buvo antrame simboliniame Eurolygos penketuke.

Komandos draugai dabar buvo vieni pirmųjų, kurie Daviesui pranešė apie Eurolygos pripažinimą ir centrui dėl to buvo itin saldu.

„Tai – ypatinga, nes jutau ir jų džiaugsmą“, – sakė Daviesas.

Šį sezoną jis pirmavo komandoje pagal pelnomus taškus (14,2), atkovotus kamuolius (5,5), perimtus kamuolius (1) ir naudingumo balus (16,9). Eurolygoje jis buvo šeštas pagal rezultatyvumą ir septintas pagal naudingumo balus.

Daviesas visomis spalvomis sužydėjo paskutiniame Eurolygos reguliariojo sezono ture Madride, kai į „Real“ krepšį įmetė 27 taškus, atkovojo 10 kamuolių, surinko 34 naudingumo balus ir atvedė savo ekipą į atkrintamąsias varžybas.

Šį sezoną, lyginant su praėjusiu, jis aikštėje praleisdavo kur kas daugiau laiko (24 min. prieš 17 min.) ir padidino praktiškai visus statistinius rodiklius.

Dėl to jis pirmiausia duoklę atiduoda pagerėjusiam sugebėjimui tvarkytis su protine krepšinio dalimi.

„Šį sezoną labai stipriai paaugau protiškai, – sakė Daviesas. – Žaidime yra daug dalykų, dėl kurių reikia atiduoti nuopelnus mūsų treneriui. Krepšinyje yra labai daug mąstymo pusės, ne tik fizinės, ir ties tuo daug dirbau. Manau, didžiausias pokytis, lyginant su pernai, yra žaidimas protingiau.“

Su tuo sutiko ir jo treneris.

„Per dvejus metus Eurolygoje jis patobulėjo, tapo žymiai brandesnis, kažkiek išmoko skaityti situacijas, – apie Daviesą kalbėjo Jasikevičius. – Esu tikras, kad jam čia tikrai dar nėra lubos. Jis dar gali tobulėti ir tai tikrai darys.“

Vasarą Davieso laukia svarbus karjeros sprendimas. Nors turi dar metus galiojančią sutartį su „Žalgiriu“, 27 metų 208 cm ūgio krepšininkas taip pasikėlė savo vertę, kad jo išlaikyti „Žalgiryje“ nebesitikima.

„BasketNews.lt“ žiniomis, prieš kelias savaites Davieso agentas atmetė dvejų metų 2 mln. eurų vertės pasiūlymą iš vienos Eurolygos komandos tikintis, kad galima gauti dar vertingesnį kontraktą. Akivaizdu, kad sprendimas buvo teisingas – po šio Eurolygos pripažinimo Davieso vertė tik dar labiau išaugo.

Visgi visas šias mintis amerikietis kol kas stumia į šoną, nes turi vienintelį tikslą – sezoną pabaigti titulu.

„Galiu atvirai pasakyti, kad mano pagrindinis tikslas dabar yra LKL čempiono titulas, – patikino Daviesas. – Laimėti du titulus paeiliui man yra svarbu. Viskas, kas nutiks vasarą, gali nutikti po sezono. Kai jis pasibaigs, tada ir galėsiu nuspręsti, kas laukia ateityje. Tačiau pirmiau man reikia pasiekti šį čempiono titulą.“