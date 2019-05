Apie gandus dėl Šaro užsiminęs Obradovičius: „NBA klubai nepasitiki Europos treneriais“

lenovoNBA tai žaidėjų lyga treneris ten mažai įtakos turi apart Spurs gal dar kelios komandos. Kuo tas Jasikevičius toks ypatingas kad jau turėtų krautis daiktus į NBA? Žalgiris yra Žalgiris kur Jasikevičius turi nevaržomą laisvę, autoritetą o niekur kitur taip nebus. Kitas svarbus aspektas ka tokio įspūdingo pasiekė jis? Tokiam klubui kaip Žalgiris du kartus iš eilės per pastarąjį dešimtmetį žaisti playofuose eurolygos geras pasiekimas bet Eurolygos mąstai nėr wow. Jeigu maestro rimtai galvoja apie NBA pirmiausia reikėtų bent sezonui išeiti iš komforto zonos Žalgiryje ir išvykti į didelį klubą kur tikslai maksimalus.

Na su komforto zona, tai tu cia suskelei, paimdamas pavyzdi kazkuri is elitiniu klubu ))). Tu tikrai manai, kad nueit pavyzdziui i Feneri ir laimet Eurolyga yra nerealiai sunkiau, nei su Zalgiriu iseiti i finalo ketverta, ar is visiskai beviltiskos situacijos patekt i atkrintamasias ? Blin su klubu, kuris tiri diziausia ar viena is didziausiu biudzetu Eurolygoje, geriausius galimus tureti Europoje krepsininkus tikrai yra lengviau laimet Eurolyga, nei su klubu, kuris pagal biudzeta yra apie dugna ir zaidejai geriausiu atveju atvyksta i komanda budami vidutiniokai patekt i atkrintamasias ? Man butu smalsu paziuret, kaip atrodytu TOPiniu klubu treneriai, jei treniruotu tokius klubus, kaip Darusafaka, Budocnost, ar Canaria.