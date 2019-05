Šarūnas Sakalauskas Eurolygos čempione mato „Real“: „Jų žaidimo kreivė tik kyla“

Nuotr.: Zuma Press – Scanpix

Jau šiandien Ispanijos mieste Vitorijoje prasidės Eurolygos finalo ketvertas. Keturios stipriausios Senojo žemyno komandos susirems beveik 16 tūkst. vietų „Fernando Buesa“ arenoje.

Krepšinio ekspertas Šarūnas Sakalauskas prognozuoja, kad ir šį sezoną galingai rungtyniavusiai bei turnyro favorite laikomai Stambulo „Fenerbahče“ ekipai vėl gali nepavykti iškovoti trofėjaus.

Turkiškas pusfinalis

Būtent ši reguliariajame sezone vos penkias nesėkmes patyrusi ir jame nugalėjusi Turkijos komanda ir pradės pirmąjį pusfinalį. Ji penktadienį nuo 18.45 val. susitiks su savo kaimynais – Stambulo „Anadolu Efes“ ekipa. Nors šiame Eurolygos sezone ji patyrė dvigubai daugiau pralaimėjimų nei jų penktadienio varžovai, o reguliariajame sezone užimta ketvirta vieta, tačiau tarpusavio susitikimų statistika nėra nuteikianti prastai.

Namuose „Anadolu Efes“ šventė pergalę tiek Eurolygoje (89:83), tiek Turkijos krepšinio čempionate (67:65). Tiesa, dvikovos „Fenerbahče“ tvirtovėje baigėsi kur kas skaudžiau – atitinkamai 84:66 ir 86:79.

Nors „Anadolu Efes“ ir parodė, kad galingieji kaimynai nėra neįveikiami, tačiau Sakalauskas mano, kad šįkart pasiekti pergalės jiems nepavyks.

„Manau, kad gynyba nugalės prieš puolimą. Nors „Anadolu Efes“ gražiai puola, tačiau jų puolimas užstrigs „Fenerbahče“ gynyboje. O tada gražiai puls jau jie“, – tvirtina Sakalauskas.

Panašios nuomonės laikosi ir lažybų bendrovės „Betsafe“ krepšinio lažybų analitikai – jų nuomone, „Fenerbahče“ šansai nugalėti šiame pusfinalyje siekia kiek daugiau nei 54 proc.

Ar ispanai vėl nuskriaus maskviečius?

Kitame pusfinalyje penktadienį 21.45 val. susitinka Maskvos CSKA (2 vieta reguliariajame sezone) ir Madrido „Real“ (3 vieta). Žvelgiant į tarpusavio susitikimų statistiką, geriau atrodo komanda iš Rusijos – ji šame sezone nugalėjo tiek namuose (82:78), tiek svečiuose (93:88). Tačiau pašnekovas mano, kad pusfinalyje sėkmė nuo jų nusisuks kaip ir praėjusiais metais, kai „Real“ ir CSKA susitiko pusfinalyje – tuomet rezultatu 92:83 stipresnė buvo Madrido ekipa.

„Madrido „Real“ yra šiek tiek stipresnė komanda. Jie gerai ginasi, turi puikiai žaidžiantį Walterį Tavaresą, aplink kurį kuriama gynyba. Jei varžovas išnaudoja šio žaidėjo trūkumus, ekipa sėkmingai gali žaisti ir mažu penketu. Be to, Ispanijos čempionatas yra stipresnis nei Vieningoji lyga, o per visą reguliarųjį sezoną sukaupta patirtis padeda tada, kai to labiausiai reikia“, – mano Sakalauskas.

Jam pritaria ir „Betsafe“ ekspertai. Anot jų, tikimybė, kad „Real“ nugalės, siekia 48,5 proc., tačiau nedaug nuo jų atsilieka ir CSKA – 45 proc. Pralaimėjusieji sekmadienį 18.15 val. žais rungtynes dėl trečiosios vietos.

Laukia praėjusio sezono finalo pakartojimas?

Jei „Fenerbahče“ ir „Real“ nugalėtų savo pusfinaliuose, krepšinio aistruoliai sulauktų praėjusių metų finalo pakartojimo. Tuomet Belgrade rezultatu 85:80 triumfavo Ispanijos ekipa. Nors Stambulo komanda šiemet atrodo išties įspūdingai, tačiau, panašu, gali pasikartoti praėjusio sezono finalo scenarijus.

Sakalauskas mano, kad sekmadienį 21.15 val. prasidėsiančioje dvikovoje „Fenerbahče“ šansus nugalėti mažina traumos. Komandos draugams tikrai negalės padėti Luigi Datome (vid. 9 tšk., 3,6 atkovoto kamuolio) ir Joffrey Lauvergne (vid. 8,5 tšk., 3,6 atkovoto kamuolio).

„Fenerbahče“ gali sutrukdyti traumos – komandos suolas nėra toks ilgas, kad galėtų būti pakeisti šie žaidėjai. Tuo metu „Real“ yra pajėgus vėl triumfuoti, nes visi šios ekipos žaidėjai yra sveiki, o visą sezoną buvo demonstruotas geras žaidimas. Be to, į finalo ketvertą buvo patekta serijoje 3-0 įveikus „Panathinaikos“. Tai parodė, kad žaidimo kreivė nekrinta, o tik kyla“, – tvirtina Sakalauskas.

Tiesa, „Betsafe“ turnyro favoritais visgi laiko Stambulo ekipą – jų galimybės nugalėti turnyre vertinamos 33,33 proc., kai „Real“ tikimybė triumfuoti šiame turnyre vėl – 29,4 proc.

Kova dėl naudingiausio titulo

Nuo to, kuri ekipa triumfuos finale, greičiausiai priklauso ir tai, kas laimės finalo ketverto naudingiausiam žaidėjui skiriamą prizą.

„Kiekviena komanda turi po 5-7 šio prizo vertus žaidėjus. Pagal reguliarųjį sezoną Kostas Sloukas labai gerai atrodė. Jei laimės „Real“, tai gali būti Sergio Llullas“, – mano Sakalauskas.

Šis „Real“ krepšininkas turi 11 proc. tikimybę nugalėti, o „Fenerbahce“ atstovaujantis K. Sloukas – jau 14,29 proc. Įdomu, kad geriausiai vertinamos CSKA atstovo Nando de Colo galimybės – 16,67 proc.

O kas taps naudingiausiu žaidėjų ir ką šiemet galėsime vadinti stipriausia Europos krepšinio komanda, sužinosime jau visai greitai. Aišku, tik tai, kad laukia įtemptas krepšinio savaitgalis.