„Olympiakos“ apsisprendė: nežais serijoje su „Pao“ ir kris į antrąjį Graikijos divizioną

kazkiek suprantu oly

modernioje eurolygoje oly musa panathinaikos 10-5, bet graikuose kazkaip stebuklingai metai is metu net jei panathinaikosas buna tragiski pralaimi.... nemanau kad is pirsto lauzti tie kaltinimai del salisku teiseju. Mane asmeniskai erzina ir LKF pasisakymai del vietiniu teiseju. as manau jei jau imam krepsininkus ir trenerius legionierius, kodel negalima kartas nuo karto issikviesti ir uzsienio teiseju? tas pats del graikijos ir kitu saliu. tesejai neturetu buti nelieciamuju kasta gal tada teisejavimo kokybe isaugtu pajutus konkurencija.