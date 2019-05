Per žingsnį nuo finalo: „Warriors“ ekipa trečiąkart patiesė „Trail Blazers“

kasioguru

smagu del Blazers, kad po pernai fiasko siemet su bedom del traumu sugebejo net iki vakaru finalo nueit, bet jau serijoj su Nuggets rasiau, kad po GS vs HOU isijungus atrodo lyg zemesne lyga ziuretum. kad gauna nuo GS, tai nekeista, bet kad taip sudinai losia, tai geda. tie be Cousinso, be KD, dabar dar Iggy iskrito, ir vistiek sugebejo namie isbarstyt +18. nesugeba chebra grindint, paspaudzia juos ir lieka slapia vieta. neturi playofinio rezimo, losia kaip sezone losdavo. nors tiesa sakant isskyrus GS ir Rockets visos kitos vakaru komandos irgi to playofinio rezimo neturejo. Lillarda po serijos su OKC visi oi kaip kele, bet panasu visus stebuklus ir isnaudojo toj serijoj, dabar antra serija grybu grybas. sugadintas vakaru finalas siemet.