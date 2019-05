Trečiąją serijos mūšį pasitinkantis „Juventus“ žino pergalės Vilniuje receptą

Nuotr.: BNS

Ekspertų prognozėmis, Utenos „Juventus“ krepšininkai šiandien jau turėjo mėgautis atostogomis po sezono.

Tačiau uteniškiai ne tik išlygino ketvirtfinalio serijos su Vilniaus „Rytu“ rezultatą, bet ir pasiryžę žengti dar vieną netikėtą žingsnį.

„Juventus“ ir „Rytas“ šį vakarą Vilniuje žais lemiamas serijos iki dviejų pergalių rungtynes, susitikimą nuo 17 val. transliuos BTV.

Šios poros nugalėtojas pusfinalyje kovos su Klaipėdos „Neptūno“ ir Prienų „Skycop“ poros laimėtoju – šių komandų lemiamas susitikimas šiandien nuo 16 val. tiesiogiai transliuojamas „lkl.lt“

„Esame patenkinti, bet labiausiai dėl to, kad gerai žaidžiame, – „lkl.lt“ sakė Kenny Gainesas, prie pergalės prieš „Rytą“ penktadienį prisidėjęs 27 taškais ir sužaidęs rezultatyviausias rungtynes per du sezonus Lietuvoje. – Laimėjimas buvo priedas prie to, bet labiausiai džiugina tai, kad po nesėkmės Vilniuje atsitiesėme kaip komanda ir parodėme gerą krepšinį.“

„Juventus“ buvo arti pergalės per pirmą serijos sutikimą Vilniuje, bet pralaimėjo 91:93. Po dviejų dienų namie pavyko revanšuotis 92:83 ir nutraukti 15 iš eilės tarpusavio rungtynių pralaimėjimų seriją.

„Rytas“ nuo 1997-ųjų, kai pakeitė pavadinimą iš „Statybos“, visus sezonus perkopė ketvirtfinalio barjerą, tačiau šią seriją „Juventus“ pasirengę nutraukti. Gainesas žino, kokios pagrindinės užduotys siekiant tai padaryti.

„Reikia daugiau dėmesio skirti detalėms ginantis, kaip tai darėme per paskutines rungtynes, – teigė amerikietis. – Reikia blokuoti nuo kamuolio Arciomą Parachouskį, limituoti jo prisilietimus prie kamuolio ir apsunkinti jam žaidimą.

Laikysimės to paties plano kaip ir anksčiau, bet bandysime pritaikyti ir kažko naujo, sumažinti klaidų ginantis.“

„Juventus“ yra viena sėkmingiausių pastarojo dešimtmečio LKL komandų. Nuo atvykimo į lygą 2009-aisiais „Juventus“ per devynis sezonus keturis sykius žaidė LKL pusfinalyje – geresnį rezultatą turi tik Kauno „Žalgiris“, „Rytas“ ir Klaipėdos „Neptūnas“.

Uteniškiai 2015-aisiais iškovojo bronzą, tuomet komandą treniravo dabartinis „Ryto“ strategas Adomaitis.

Šį vakarą „Juventus“ sieks apkartinti buvusio trenerio karjerą ir po dviejų sezonų pertraukos sugrįžti tarp keturių stipriausių lygos ekipų.