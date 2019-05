Žūtbūtinė kova dėl bilieto į pusfinalį: „Rytas“ – „Juventus“ (tiesiogiai)

Nuotr.: BNS

Sekmadienį sostinėje Vilniaus „Rytas“ ir Utenos „Juventus“ stoja į žūtbūtinį mūšį – trečiąsias Lietuvos krepšinio lygos (LKL) ketvirtfinalio serijos rungtynes.

Utenos klubui šioje dvikovoje nepadės Arvydas Šikšnius, per pirmąjį serijos mačą susižeidęs čiurną.

Rungtynes, kurių pradžia 17.20 val. tiesiogiai sekti galite tinklalapyje „BasketNews.lt“.

Pastarajame serijos susitikime vilniečiai išvykoje 92:83 nusileido Utenos ekipai, o pirmosiose rungtynėse 93:91 nugalėjo „Ryto“ arenoje.

Prieš lemiamas rungtynes sostinės ekipos treneris Dainius Adomaitis sakė, kad komandos viduje šiuo metu jaučiamas maksimalus susikaupimas.

„Nusiteikimas rungtynėms yra šimtaprocentinis. Turėjome video peržiūrą, išanalizavome klaidas ir esame pasiruošę kovoti“, – teigė jis.

Nors „Rytas“ yra poros favoritas, praeitą kartą sostinėje vos netriumfavęs „Juventus“ ruošiasi mesti labai rimtą iššūkį.

„Esame patenkinti, bet labiausiai dėl to, kad gerai žaidžiame, – „lkl.lt“ sakė Kenny Gainesas, prie pergalės prieš „Rytą“ penktadienį prisidėjęs 27 taškais ir sužaidęs rezultatyviausias rungtynes per du sezonus Lietuvoje. – Laimėjimas buvo priedas prie to, bet labiausiai džiugina tai, kad po nesėkmės Vilniuje atsitiesėme kaip komanda ir parodėme gerą krepšinį.“

Šios ketvirtfinalio poros nugalėtojas pusfinalyje kovos su Klaipėdos „Neptūno“ ir Prienų „Skycop“ poros laimėtoju.