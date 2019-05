„LKF vykdomasis komitetas iškėlė tikslą užimti 1-8 vietas, bet ši rinktinė, su treneriu Gediminu Petrausku, dar niekada negrįžo be medalių. Kartelė iškelta aukštai, bet tai yra gerai, juk atstovaujame Lietuvai. Grupėje susitiksime su Graikijos, Slovėnijos ir Lenkijos komandomis. Favorites išskirti yra sunku, nes dar neaišku kokias sudėtis surinks varžovai. Geriausių žaidėjų galime nepamatyti dėl artėjančios NBA naujokų biržos, be to gali keistis ir treneriai. Tradiciškai, ispanai, turkai ir serbai yra pagrindiniai varžovai kovoje dėl medalių. Šios komandos demonstruoja stabiliai gera krepšinį, bet lietuviai taip pat moka žaisti, juk tai mūsų kraujyje“, – teigė dvidešimtmečių vyr. treneris Donaldas Kairys.

Pirmoji dvikova lietuvių lauks liepos 13 dieną su Lenkijos ekipa, liepos 14 lauks susitikimas su Slovėnija, o grupės kovas dvidešimtmečiai baigs akistata su Graikijos rinktine liepos 15 dieną.

Europos jaunimo (U20) vaikinų A diviziono krepšinio čempionatas vyks šių metų liepos 13 – 21 dienomis Tel Avive (Izraelis). Šiai rinktinei LKF Vykdomasis komitetas iškėlė tikslą čempionate užimti 1-8 vietas.