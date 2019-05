Gediminas Petrauskas: apie atsiskleidusius krepšininkus ir gandus dėl „Neptūno“

Nuotr.: BNS

Nuotr. BNS

Pasvalio „Pieno žvaigždžių“ krepšinio metai baigėsi taip, kaip sezono pradžioje veikiausiai mažai kas tikėjosi.

Tuomet pasvaliečiai buvo po gana prasto pasiruošimo, kai į Kiniją rugsėjo pradžioje išvyko vos septyniese. Sezono pradžioje komandai trūko žaidėjų, o lapkričio pabaigoje ją jau buvo palikę trys legionieriai.

Po permainų komanda LKL buvo laimėjusi 4 rungtynes ir suklupusi 6 sykius, o dėl pokyčių ją apgaubė nežinomybė.

Visgi tada įvykę pasikeitimai Gedimino Petrausko treniruojamą komandą greitai pakylėjo.

Puikiai aikštėje pritapo Yannickas Franke, Dagoberta Pena, Jay Threattas ir Žygimantas Skučas. Nuo lapkričio 6-osios iki kovo 30-osios dienos Pasvalio klubas laimėjo 12 rungtynių iš 15.

Tai leido vienu metu šoktelėti į ketvirtąją vietą Lietuvos krepšinio lygoje. Visgi galiausiai nuo balandžio 6-osios iki gegužės 5-osios dienos buvo pralaimėta 9 sykius iš eilės, o dėl to užimta penktoji vieta.

Nors LKL ketvirtfinalyje 0-2 buvo nusileista Panevėžio „Lietkabeliui“, tačiau pasvaliečiai vis vien galėjo būti geresnė nuotaikos nei sezono pradžioje.

„Aš manau, kad mes beveik pasiekėme maksimumą, ką galėjome pasiekti, – interviu tinklalapiui „BasketNews.lt“ sakė Gediminas Petrauskas. – Užėmėme penktąją vietą su intencija patekti į ketvertuką, aplenkėme tokias komandas kaip „Juventus“ ir „Skycop“. Mums iš tos pusės rezultatas būtų neblogas, nors tai dar turėtų įvardinti klubo valdžia. Aš norėjau, kad būtų geriau, mes visi tyliai svajojome patekti į pusfinalį.“

Dar vienas didelis klubo pasiekimas – Pasvalyje ne vienas krepšininkas gerokai pasikėlė savo vertę.

Pavyzdžiui, 22-ejų metų 195 cm ūgio Yannickas Franke LKL rinko po 14 taškų ir pagal šį rodiklį lygoje užėmė ketvirtąją vietą.

Tomas Lekūnas sužibėjo rinkdamas 11,4 taško, Jay Threattas – po 13,4 taško ir 5,7 rezultatyvaus perdavimo. Dagoberto Pena pridėjo 10,1 taško ir patikimą gynybą, o Žygimantas Skučas – 10 taškų, 67 proc. dvitaškių pataikymą ir 4,7 sugriebto kamuolio.

Interviu su Gediminu Petrausku – apie savo vertę pasikėlusius žaidėjus, naudingą keturių ratų sistemą, asmeninį tobulėjimą ir gandus dėl Klaipėdos „Neptūno“.

– Treneri, kaip dabar manote, kodėl nesusiklostė ketvirtfinalis?

– Mes į atkrintamąsias atėjome su prastomis nuotaikomis. Mums ketvirtasis ratas nesusiklostė, tad čia, manau, buvo didžiausias trūkumas – atėjome su prastu susitelkimu, ne ant geriausios bangos. Su baime, su problemomis. Po pralaimėjimų buvo šiek tiek pykčių bei nerimo.

– Girdimos įvairios nuomonės apie keturis LKL ratus. Kokia dėl to yra jūsų pozicija?

– Niekada nebus tokių tvarkaraščių, dėl kurių visi bus patenkinti. Vieniems bus per mažai, kitiems – per daug. Būtų įdomus variantas žaisti du ratus ir tuomet lentelėje išsiskirti po penkias komandas į dvi grupes. Tokia lentelė taikoma kitose šalyse. Mums rungtynių užteko. Europoje nežaidėme, tai mums tvarkaraštis atrodė dėkingas.

Nuotr. BNS/LKL

– Kiek džiugina tai, kad ne vienas žaidėjas pasikėlė savo vertę?

– Individualūs pasiekimai yra svarbūs, bet mes aukščiau jų statėme komandinius rezultatus. Emmanuelis Omogbo išvyko, nes jam viskas atrodė kitaip, jam labiau rūpėjo jo asmeninė statistika. Labai džiaugiamės dėl likusių žaidėjų, linkime visiems pasikelti kainą, kad būtų geresniuose klubuose.

– Labiausiai komandoje žibėjo Franke. Į kokį lygį galėtų pasukti jo karjera?

– Sunku pasakyti, kur galėtų persikelti. Jis turi ir jaunatviškumo, ir patirties, yra jau žaidęs ir VTB Vieningoje lygoje, ir Europos taurėje. Franke turėjo gerą sezoną. Manau, kad pasiūlymų tikrai sulauks ne vieno.

Jis yra snaiperis, žaidė Nyderlandų rinktinėje, yra gana aukšto lygio žaidėjas. Mes pamatėme ir jo minusus, silpnąsias pusės, dėl kurių jis nežaidžia Eurolygoje ar Europos taurėje. Manau, jeigu jis savo gynybą, savo minusą, paverstų į pliusą, tai viskas būtų labai gerai.

Nuotr. BasketNews.lt

– Tomas Lekūnas sužaidė geriausią savo sezoną. Kur jis patobulėjo?

– Manau, kad jis daugiausiai padarė darbo su savimi, su savo emocijomis ir psichologija. Žinome Tomą, žinome jo praeities problemas, emocijas aikštėje. Šiemet jis vienu momentu su tuo labai gerai tvarkėsi. Aišku, kai prasidėjo pralaimėjimai, tuomet atsirado sprendimų nervingumas. Talento jis turi, o kai susikoncentravo tik į krepšinį ir gerus sprendimus, tai matėme puikų rezultatą.

– Kokia darbo patirtis buvo su Žygimantu Skuču?

– Žinote, kartais tos emocijos yra gerai, kartais jų yra per daug. Nesinori, kad komanda būtų be emocijų, apatiška. Sunku rasti aukso viduriuką. Pas mus Tomas Lekūnas, Žygis ir Dagoberta Peno tikrai daug kalba, turi daug emocijų. Labai daug kur Skučas nepakenkė. Gavo techninę ir nesportinę mače su „Rytu“, dar kelias technines, bet šiaip ta emocija yra gerai, bet kas per daug, tas nesveika.

– Kaip sezono eigoje pavyko taip sėkmingai pakeisti legionierius?

– Mes prieš sezoną turėjome vienokią viziją, gavosi kitokia. Daug tikėjomės iš Justino Wattso ir Erico McClellano. Lance'as Jeteris buvo toks, kokio ir laukėme. Gal su per dideliu viršsvoriu, bet mes ir tikėjomės, kad su juo galėsime keistis, dėl to ir tokį centrą – Emmanuelį Omogbo – kvietėmės. Jis judrus, tokio ir norėjome. Pamatę, kad nesigauna, ėmėmės darbo su klubo vadovais, agentais. Pavyko gana gerai pakeisti.

– Ko pats išmokote šį sezoną?

– Manau, kad ketvirtasis ratas davė daug pamokų. Davė tokių situacijų, kuriose nesu buvęs. Ilgą laiką buvome užsitikrinę penktąją vietą, atrodo nei krenti, nei kyli. Susidūriau su tokiomis bėdomis, čia labiausiai ūgtelėjau.

– Kur save norėtumėte matyti kitą sezoną?

– Laiminčiojoje komandoje (šypsosi). Sezonas kitoms komandoms dar net nesibaigė, gaila, kad jis mums jau pasibaigęs. Turime kelias dienas pasiilsėti, nes su savo trenerio štabo žmonėmis, tiek su Virginijumi Sirvydžiu, tiek ir fizinio rengimo treneriu Mantu Valčiukaičiu, jau gegužės 28-ąją dieną pradedame Lietuvos 19-mečių rinktinės pasiruošimo stovyklą. Nėra daug laiko galvoti.

– Šiandien tinklalapis „krepsinis.net“ skelbė, kad „Neptūno“ trenerio paieškose minima jūsų pavardė. Ar pats iš pirmųjų lūpų apie tai jau girdėjote?

– Aš apie tai kol kas daugiau nieko nežinau. Perskaičiau ir viskas, bet su „Neptūnu“ nesu bendravęs.

– Veikiausiai turite noro keltis į komandą, žaidžiančią ne tik vietinėje lygoje, bet ir Europoje?

– Be abejo. Nesvarbu, ar „Neptūnas“, ar kita komanda, tai vėlgi yra didesnė komanda ir būtų persikėlimas aukštyn. Visada norisi kilti, bet dabar nėra reikalo apie tai nei diskutuoti, nei galvoti.