Kalbas apie „Real“ vasarai paliekantis Daviesas mėgaujasi būdamas „Žalgirio“ veidu

Nuotr.: BNS

Nuotr. BNS

Iš Ispanijos skriejančios žinutės apie Brandono Davieso galimą ateitį Madrido „Real“ komandoje yra matomos ir girdimos Kauno „Žalgirio“ rūbinėje, tačiau pats amerikietis komandos draugams ir visuomenei turi tik vieną žinutę: jokio parašo po sutartimi kol kas nėra.

Brandon Davies Komanda: Kauno Žalgiris

Pozicija: C Amžius: 27 Ūgis: 208 cm Svoris: 109 kg Gimimo vieta: Filadelfija, JAV

Pagrindinis Davieso uždavinys dabar – sezoną pabaigti LKL čempiono titulu ir jis visą savo dėmesį nori nukreipti tik tam. Apie ateitį jis galvos tik po to, kai baigs darbus Kaune.

Tai nereiškia, kad vidurio puolėjas liks „Žalgiryje“, nors ir turi kontraktą kitam sezonui. Davieso vertė pakilo taip, kad „Žalgiris“ nebegali jo išlaikyti, o jo žaidimas yra toks, kad vilioja geriausius Europos klubus.

Vakar Ispanijos tinklalapis „Marca“ paskelbė, kad Daviesas jau susitarė su „Real“ dėl kontrakto kitam sezonui ir Madride pakeis Gustavo Ayoną. Daviesas tokioms kalboms turi atsaką.

„Kol kas nieko oficialaus nepasirašiau, – tinklalapiui „BasketNews.lt“ sakė Daviesas. – Su agentu nusprendėme, kad pirmiausia rūpinsiuosi tuo, kaip laimėti LKL pirmenybes. Leidžiu jam tvarkyti visus tuos reikalus, tačiau aš dar nieko nepasirašiau. Esu susikoncentravęs ties LKL čempionatu.“

Vakar jis apie tai susilaukė ir komandos draugų klausimų, tačiau jiems atsakė tą patį.

„Jie žino, kas ir koks aš esu, ir kad esu 100 proc. susikoncentravęs ties titulo laimėjimu. Jiems svarbu žinoti, kad tai – mano tikslas. Jie – mano broliai ir galiu su jais dalytis viskuo. Jie visi žino, kad bus pirmieji, kurie viską sužinos, jeigu kažkas tokio nutiks, – sakė Daviesas. – Gaila, kad kartais tai gali trukdyti komandoms, mano komandai ar kuriai kitai, bet, manau, kad žaidėjo pagrindinis rūpestis turėtų būti sezono pabaigimas aukšta nata.“

Europoje žaidėjų perėjimai ar klubų derybos su jais nėra kontroliuojami taip griežtai, kaip NBA. Ten iki liepos 1 dienos oficialiai negalima pradėti derybų su krepšininkais, turinčiais kontraktus, o už tokių taisyklių pažeidimus gresia baudos.

Senajame žemyne krepšininkams kovojant dėl nacionalinių titulų, kai kurie jų jau žino, kad kitą sezoną negrįš į komandą.

Tą pačią dieną, kai Ispanijoje buvo paskelbta apie Davieso persikėlimą į „Real“, „Žalgiris“ patvirtino naujo vidurio įsigijimą. Australas Jockas Landale’as atvyks į Kauną, galimai užimti Davieso vietą.

„Žalgirio“ treneris Šarūnas Jasikevičius šio įsigijimo kol kas nekomentuoja, tačiau akivaizdu, kad kauniečiai agresyviai veikia žaidėjų rinkoje ir nieko nelaukia.

Neabejojama, kad Kaune nebeliks ir Aaronas White'as, kurio kaina po dviejų sezonų Lietuvoje „Žalgiriui“ taip pat tampa neįkandama. Skelbiama, kad į jo vietą „Žalgiris“ yra numatęs Stambulo „Galatasaray“ ekipoje žaidžiantį Nigelį Hayesą.

„Visada bus gandų ir komandų, kurios nori iš anksto sudėlioti savo sudėtis kitam sezonui. Reikia tai priimti taip, kaip tai yra, nes tai – darbo dalis, – sakė Daviesas. – Kaip žaidėjas negali to kontroliuoti, tereikia palikti tuos reikalus agentui. Tiesiog bandyti susikoncentruoti ties žaidimu.“

Praėjusį savaitgalį Daviesas galėjo trumpam pasimėgauti reikalais už aikštės ribų. Penktadienį vakare jis sužinojo, kad atsirado galimybė nuvykti į Eurolygos apdovanojimų ceremoniją Vitorijoje – du LKL ketvirtfinaliai užsitęsė iki trečiųjų rungtynių, todėl „Žalgirio“ startas pusfinalyje nusikėlė dviem dienomis.

Krepšininkai, ilsėjęsi penktadienį, papildomai gavo laisvą ir šeštadienį, todėl Daviesas per akimirką susipakavo daiktus, ir šeštadienio vidudienį jau skrido iš Vilniaus per Frankfurtą į Bilbao. Iš ten – autobusu į Vitoriją.

Šį sezoną vidutiniškai po 14,2 taško, 5,5 atkovoto kamuolio ir 16,9 naudingumo balo rinkęs vidurio puolėjas buvo išrinktas į pirmą simbolinę geriausių Eurolygos žaidėjų komandą ir tapo vos antruoju tokį įvertinimą gavusiu Kauno „Žalgirio“ žaidėju po Arvydo Sabonio.

Daviesas Vitorijoje sako džiaugęsis ne tik asmeniškai, bet ir dėl komandos.

„Būti ten ir atsiimti apdovanojimą buvo svarbu ne tik man, bet ir klubui, – įsitikinęs Daviesas. – Buvo labai smagu, pabuvau viename kambaryje su daug puikių žaidėjų. Nevilkėjau marškinėlių, bet jaučiau, kad buvau „Žalgirio“ veidas. Robis su Pauliumi irgi ten buvo, buvo matyti, kad jiems tas taip pat buvo svarbu.“

Vitorijoje jis neturėjo progos pamatyti nė vienų rungtynių gyvai. Iš karto po ceremonijos jo laukė sudėtinga kelionė namo – Vilniaus oro uoste jis nusileido sekmadienį 6 val. ryto.

Tos pačios dienos vakare Daviesas įsitempęs stebėjo, kaip Maskvos CSKA nuskina Eurolygos čempionų trofėjų.

„Jie to nusipelnė, – įsitikinęs Daviesas. – Finale žaidė prieš gerą komandą, kuri kovėsi, kad ten atsidurtų, nors niekas to iš jų nesitikėjo. Žiūrėjau tai per televizorių ir jaučiausi tarsi ant kėdės krašto – kai žiūriu tokias rungtynes, sukyla adrenalinas. Reikia CSKA pagirti, jie atlaikė visus „Efes“ spurtus. Manau, kad visi krepšinio gerbėjai mėgaujasi tokiomis rungtynėmis.“

Ar jį nustebino, kad reguliariojo sezono nugalėtoja, Stambulo „Fenerbahče“, kuriai „Žalgiris“ nusileido ketvirtfinalyje, nepateko į finalą?

„Daug kas galvoja, kad tokios komandos automatiškai žais finale, bet jie taip pat turi kautis, – sakė Daviesas. – „Efes“ sezono pabaigoje žaidė nuostabiai, ypač, palyginus su tuo, kur jie buvo pernai. Buvo smagu juos stebėti, jie nebuvo favoritai, bet pasiekė finalą. Manau, kad jie smogė pirmieji ir matėsi, kad „Fener“ buvo sunku prisitaikyti.“

Trumpą pertraukėlę išnaudojęs ne poilsiui, o kelionėms per Europą ir apdovanojimo atsiėmimui, Daviesas visai neatrodė pavargęs pirmosiose LKL pusfinalio rungtynėse. Netgi priešingai – jis buvo naudingiausias komandoje, o „Žalgiris“ įpusėjo kelionę finalo link.

Amerikietis vos per 16 minučių pelnė 16 taškų ir atkovojo 9 kamuolius, o „Žalgiris“ 78:58 įveikė Panevėžio „Lietkabelį“.

Kai ketvirtajame kėlinyje Artūras Milaknis vieną ataką baigė dėjimu, o jau kitoje smeigė tolimą metimą, Daviesas su White’u ant suolo sunkiai tvardė emocijas. Abu „Žalgirio“ amerikiečiai praktiškai įbėgo į aikštelę mojuodami rankšluosčiais ir sėkmingais Milo epizodais, atrodė, džiaugėsi net labiau už patį „Žalgirio“ snaiperį.

Galbūt Kaune ir skaičiuojamos paskutinės Davieso ir White’o dienos, bet tai nereiškia, kad jie pamiršo tai, kas jiems buvo svarbiausia visą sezoną.

„Žaidžiame kur kas geriau, kai mums dar ir smagu, – sakė Daviesas. – Mėgaujamės vienas kito žaidimu, palaikome vienas kitą, o tai, manau, yra svarbu. Nesvarbu, tu ant suolo ar aikštėje, reikia, kad komandos draugai jaustų tavo palaikymą.“