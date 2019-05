Torontas triumfuoja: dramatiškai laimėjusi „Raptors“ iškovojo istorinį bilietą į NBA finalą

amzinas

skysti Briedziai... pakeite gynyba ir pasodina Greena ir viskas...niekas taip ir nepavare geru rungtyniu isskyrus vienerias Lopezo kai istrauke pirmas... Middletonas joks all star... sudinai zaide visa serija, kiek kamuoliu prarado.. bus 4:1 GWS finaly... statys Kerras spastus kaip Lilardui pries Kawhi ir vers ji atmetineti kamuolius draugams... or ten raliai netgi jigu Lowry ir Siakama+ Gasolis surinks po 18 tasku... bet Kawhi liks so 20 tarkim, pergals neuzteks.. plius kas ginsis pries Curry, Lowrry?? naivu...