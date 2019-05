Sumanymą kitam mačui paminėjęs Adomaitis: „Žaidėjai kartais bėgiojo mediniais veidais“

Nuotr.: BNS

„Rytas“ – žodis, kuriame telpa gyvenimas“ , – tokiu plakatu savo komandą antrosiose Lietuvos krepšinio lygos (LKL) finalo rungtynėse pasitiko sirgaliai. Visgi nei šie žodžiai, nei nenutrūkstančios skanduotės šeimininkų nepakėlė kovai.

Sostinės ekipa ketvirtadienį „Siemens“ arenoje vykusiame mače 67:85 nusileido Kauno „Žalgiriui“ ir serijoje iki trijų pergalių atsidūrė ant prarajos ribos.

Kaip ir pirmame mūšyje Kaune, taip ir šįkart, „Ryto“ krepšininkams nė karto nebuvo pavykę išsiveržti į priekį.

„Krepšinyje viskas prasideda nuo gynybos. Jei turi vieną kitą gerą sustabdymą ir lengvų taškų, atsiranda emocija ir puolime. Bet mes dažnai prašokdavome varžovus, nesurizikuodavome ten, kur reikia.

Kai „Žalgiris“ pabėga daugiau nei dešimčia taškų, su jais labai sunku. Turi būti arčiau varžovo, tada bus ir emocija. Mums su tomis emocijomis nelengva, bet kiekvienas dirba su savimi“, – po rungtynių kalbėjo „Ryto“ treneris Dainius Adomaitis.

„Rytui“ mače prastą toną davė pirmasis kėlinys. Prabėgus vos kelioms minutėms Brandonas Daviesas jau krovė antrąjį „Žalgirio“ dėjimą, o šeimininkai rinkosi dviženklį deficitą.

Be to, įpusėjus ketvirčiui „Rytas“ dar ir buvo sužaidęs visiškai sausą keturių minučių atkarpą, po kurios komandą Dainiui Adomaičiui teko gaivinti per minutės pertraukėlę.

„Vėl tokia pati mačo pradžia, kaip ir Kaune. Viskas vėl sukasi aplink susikaupimą gynyboje, apie kurį kalbėjome anksčiau ir tai, kad „Žalgiris“ baudžia už kiekvieną klaidą.

Šiandien savo susikaupimą pradžioje parodėme leisdami White‘ui įdėti. Tokių momentų rungtynėse buvo per daug. „Žalgiris“ nuo pradžių laikė aukštą rungtynių tempą ir kažkuriuo momentu mus su tuo fiziškumu nulaužė“, – kalbėjo Adomaitis.

Prie sunkaus šeimininkų gyvenimo aikštėje prisidėjo ir savos bėdos – čiurnos skausmus jaučiantis D.J. Seeley net nebuvo registruotas mačui.

Tai, ar jis galės žaisti trečiosiose serijos rungtynėse, paaiškės penktadienį.

„Netekome žaidėjo, aplink kurį sukdavosi mūsų žaidimo kūryba. Šioje serijoje iš savo įžaidėjų apskritai negauname to, ko norime. Tai pirmiausia nuopelnas varžovui. Jie mus kartais nustumia į tokias aikštės vietas, kad mūsų įžaidėjai nebūna ten, kur turėtų“, – sakė Adomaitis.

Paklaustas, kaip kitame mače bandys kompensuoti trūkumus gynėjų linijoje, „Ryto“ treneris užsiminė apie ėjimą „va bank“.

„Gal bandysime daugiau rizikuoti ir daugiau įtraukti jaunus žaidėjus, juos rotuoti kas kelias minutes. Tai svarbu ir dėl emocinio fono – šiandien žaidėjai kartais bėgiojo su mediniais veidais“, – liūdnai šyptelėjo treneris.