„Rytui“ – didžiausia bauda už sirgalių skanduotes per LKL istoriją

Nuotr.: BNS

Nuotr. BNS

Lietuvos krepšinio lyga skyrė Vilniaus „Rytui“ piniginę baudą už šio klubo sirgalių necenzūrines skanduotes per „Betsafe–LKL“ finalo rungtynes Vilniuje.

Skanduodami necenzūrines skanduotes, „Ryto“ klubo sirgaliai pažeidė LKL nuostatų 44.1.5. punktą, kuris sako, kad LKL klubų sirgaliams ir sirgalių grupėms LKL rungtynių metu draudžiama skanduoti skanduotes, kuriose yra necenzūrinių žodžių.

Už pakartotinį pažeidimą šį sezoną „Ryto“ klubui skirta 1500 eurų bauda – tai didžiausia LKL skirta bauda už necenzūrines sirgalių grupės skanduotes per lygos istoriją.

Kovodami su necenzūrinėmis skanduotėmis, klubai kartu su LKL administracija 2018 metų lapkritį per LKL valdybos posėdį priėmė sprendimą, kad už klubų sirgalių grupuočių elgesį visa atsakomybė atitektų klubams. Šio sprendimo tikslas – paskatinti klubus bendradarbiauti su savo sirgalių grupėmis.

Be to, per vakar Vilniuje vykusias finalo rungtynes Lietuvos policija už viešosios tvarkos pažeidimus ir teisėtų reikalavimų nevykdymą surašė protokolus keturiems asmenims.