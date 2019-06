Finalo žaidėjų įvertinimai: MVP Ulanovas ir tragiškas „Ryto“ gynėjų pasirodymas

Anonimas

VILNIAUS RYTAS JEEP



kito sezono nauja sudetis-



C - Artiom Parachouvski



C- Elmedin Kikanovic (Monaco)



C- Martynas Echodas



PF- Luke Sikma (Alba)



PF- Saulius Kulvietis (Lietkabelis)



SF- Arnas Butkevičius



SF- Eimantas Bendžius



SG- Alex Renfroe (Partizan)



SG- Mindaugas Girdžiūnas



SG- Deividas Sirvydis



PG- Peyton Siva (Alba)



PG- Chris Crameris



PG- Žygimantas Janavičius (Prienai).



14- Norbertas Giga