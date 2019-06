MKL septynis individualius apdovanojimus atsiėmusi 13-metė: „Nesitikėjau tiek gauti“

Nuotr.: Linas Šilkaitis Nuotr. Linas Šilkaitis Vilniuje Lietuvos Respublikos Švietimo, mokslo ir sporto ministerijoje trečiadienį buvo iškilmingai nuleista 2018-2019 m. LIDL-MKL sezono uždanga. Renginys buvo pradėtas MKL sezono filmu, kur atsispindėjo įsimintiniausi metų epizodai ir rodomos nesuvaidintos čempionų emocijos. Sveikinimo žodį tarė LR Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos viceministrė Kornelija Tiesnesytė, o po jos buvo suteiktas žodis Lietuvos krepšinio federacijos generaliniui sekretoriui Mindaugui Špokui. „MKL yra didžiausias donoras visoms lygoms. Pradedant Regionų krepšinio lyga, baigiant Eurolyga bei NBA. Džiaugiamės, kad šis mūsų projektas veikia puikiai. 18-asis sezonas ir tai viską pasako. Rezultatai taip pat patys už save kalba. Išsilaikome trečius metus iš eilės tarp berniukų antroje vietoje pasaulyje, kartu su Kanada, nusileisdami tik JAV. Už nugaros lieka visos Europos šalys. Reikia išlaikyti tą kartelę ir dirbti toliau“, – rezultatais džiaugėsi Špokas. Po oficialių kalbų pirmiausia buvo apdovanoti žaidėjai, užfiksavę geriausius rodiklius sezono metu. Juos apdovanojo LR Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos viceministrė Kornelija Tiesnesytė ir MKL direktorius Irmantas Birbalas. Rezultatyviausia šio sezono žaidėja – Audronė Zdanevičiūtė (Vilniaus KM). U16 merginų čempionate per 17 rungtynių vidutiniškai rinko po 35,5 taško. Trenerė Ina Revinskienė. Rezultatyviausias šio sezono žaidėjas – Modestas Babraitis (Tornado KM). U15 vaikinų čempionate per 24 rungtynes vidutiniškai rinko po 27 taškus. Treneris Donatas Mikulevičius. Daugiausiai kamuolių atkovojusi žaidėja – Evelina Ruzgutė (Plungės SRC). U16 merginų čempionate per 14 rungtynių atkovodavo vidutiniškai 17 kamuolių. Trenerė Julytė Mefiodienė. Daugiausiai kamuolių atkovojęs žaidėjas – Paulius Narvilas (V. Knašiaus KM). U13 berniukų čempionate per 25 rungtynes atkovodavo beveik po 20 kamuolių. Treneris Albertas Vilimas. Daugiausiai metimų blokavusi žaidėja – Justė Veronika Jocytė (V. Knašiaus KM). U14 mergaičių čempionate per 14 rungtynių vidutiniškai blokuodavo po 3,14 metimų. Trenerė Diana Anužienė. Daugiausiai metimų blokavęs žaidėjas – Rokas Jocius (KM Žalgiris). U16 vaikinų čempionate per 21 rungtynes vidutiniškai blokuodavo po 2,86 metimų. Treneris Julius Pranevičius. Daugiausiai rezultatyvių perdavimų atlikusi žaidėja – Justė Veronika Jocytė (V. Knašiaus KM). U16 merginų čempionate per 17 rungtynių atlikdavo vidutiniškai po 10 rezultatyvių perdavimų. Trenerė Ramunė Kumpienė. Daugiausiai rezultatyvių perdavimų atlikęs žaidėjas – Dominykas Stenionis (KM Žalgiris). U17 vaikinų čempionate per 27 rungtynes vidutiniškai atlikdavo po beveik 8 rezultatyvius perdavimus. Treneris Saulius Marčiukaitis. Daugiausiai kamuolių perėmusi žaidėja – Audronė Zdanevičiūtė (Vilniaus KM). U16 merginų čempionate per 17 rungtynių vidutiniškai perimdavo po 7 kamuolius. Trenerė Ina Revinskienė. Daugiausiai kamuolių perėmęs žaidėjas – Seponas Žilakauskis (Sostinės KM). U13 berniukų čempionate per 21 rungtynes perimdavo po beveik 4 kamuolius. Treneris Tomas Purlys. Taikliausiai baudas metusi žaidėja – Justė Veronika Jocytė (V. Knašiaus KM). U14 mergaičių čempionate per 14 rungtynių vidutiniškai baudas metė 81% taiklumu. Trenerė Diana Anužienė. Taikliausiai baudas metęs žaidėjas – Dominykas Stenionis (KM Žalgiris). U17 vaikinų čempionate per 27 rungtynes baudas mesdavo beveik 86% taiklumu.Treneris Saulius Marčiukaitis. Taikliausiai dvitaškius metusi žaidėja – Justė Veronika Jocytė (V. Knašiaus KM). U16 merginų čempionate per 17 rungtynių dvitaškius mesdavo 62% taiklumu. Trenerė Ramunė Kumpienė. Taikliausiai dvitaškius metęs žaidėjas – Deividas Visockis (Šiaulių KA Saulė). U18 vaikinų čempionate per 22 rungtynes dvitaškius mesdavo 65% taiklumu. Treneris Marius Krapikas. Taikliausiai tritaškius metusi žaidėja – Justina Miknaitė (Vilniaus KM). U18 merginų čempionate per 12 rungtynių tritaškius mesdavo beveik 42% taiklumu. Trenerė Jūratė Cicėnienė. Taikliausiai tritaškius metęs žaidėjas – Pijus Rimkus (Vilniaus KM). U18 vaikinų čempionate per 26 rungtynes tritaškius mesdavo 47% taiklumus. Treneris Edvinas Justa. Apdovanojus geriausius rodiklius užfiksavusius krepšininkus bei krepšininkes, muzikinį pasirodymą surengė Vilniaus Karoliniškių muzikos mokyklos akordeonų ansamblis. Po atlikto kūrinio MKL direktorius Birbalas ir LKF generalinis sekretorius Špokas apdovanojo perspektyviausius lygos teisėjus. Perspektyviausiais lygos arbitrais išrinkti: Aironas Šalkauskas (Utenos regiono teisėjas), Jonas Anelauskas (Marijampolės regiono teisėjas), Indrė Keršulytė (Panevėžio regiono teisėja), Dainius Brazys (Šiaulių regiono teisėjas), Dovydas Kairys (Kauno regiono teisėjas), Karolis Kaunas (Klaipėdos regiono tesiėjas), Ignas Jablonskas (Vilniaus regiono teisėjas). Taip pat buvo apdovanoti naudingiausi LIDL – MKL 2018-2019 metų sezono žaidėjai atskirose amžiaus grupėse. U13 berniukų krepšinio čempionato naudingiausias žaidėjas: Paulius Narvilas, V. Knašiaus KM (28 rungtynės, vid. po 28 naud. bal., treneris Albertas Vilimas). U14 mergaičių krepšinio čempionato naudingiausia žaidėja: Justė Veronika Jocytė, V. Knašiaus KM (14 rungtynių, vid. po 41,4 naud. bal., trenerė Diana Anužienė) U14 berniukų krepšinio čempionato naudingiausias žaidėjas: Rokas Antanas Čivilis, Plungės SRC (24 rungtynės, vid. po 22 naud. bal., treneris Genadijus Glikmanas) U15 vaikinų krepšinio čempionato naudingiausias žaidėjas: Modestas Babraitis, Tornado KM (24 rungtynės, vid. po 30 naud. bal., treneris Donatas Mikulevičius) U16 merginų krepšinio čempionato naudingiausia žaidėja: Justė Veronika Jocytė, V. Knašiaus KM (17 rungtynių, vid. po 43 naud. bal., trenerė Ramunė Kumpienė) U16 vaikinų krepšinio čempionato naudingiausias žaidėjas: Paulius Murauskas, Tornado KM (20 rungtynių, vid. po 27,5 naud. bal., treneris Tomas Kentra) U17 vaikinų krepšinio čempionato naudingiausias žaidėjas: Dominykas Stenionis, KM Žalgiris (27 rungtynės, vid. po 30 naud. bal., treneris Saulius Marčiukaitis) U18 merginų krepšinio čempionato naudingiausia žaidėja: Urtė Čižauskaitė, KM Žalgiris (15 rungtynių, vid. po 33,5 naud. bal., trenerė Sandra Čižauskienė) U18 vaikinų krepšinio čempionato naudingiausias žaidėjas: Gabrielius Čelka, KM Perkūnas (23 rungtynės, vid. po 28 naud. bal., treneris Tadas Lukauskas) Taip pat buvo išrinkti simboliniai penketai vaikinų ir merginų grupėse bei apdovanoti metų treneriai. Merginų tarpe į simbolinį viso sezono penketą pateko: Justė Mockevičiūtė (V. Knašiaus KM) Dominyka Gerkytė (V. Knašiaus KM) Justina Miknaitė (Vilniaus KM) Urtė Čižauskaitė (KM Žalgiris) Justė Veronika Jocytė (V. Knašiaus KM) Metų trenerė – Diana Anužienė (V. Knašiaus KM) Simbolinis vaikinų penketas: Kasparas Jakučionis (Sostinės KM) Tautvydas Baltrušaitis (KM Perkūnas) Radvilas Kneižys (V. Knašiaus KM) Augustas Marčiulionis (Vilniaus KM) Ąžuolas Tubelis (Vilniaus KM) Metų treneris – Remigijus Bardauskas. „Sezonas puikus, pavyko pagaliau triumfuoti ir vasarą pasitinkame čempioniškomis nuotaikomis. Buvo įdėta daug darbo, o vasara nusimato taip pat sunki, laukia pasiruošimo stovykla su U16 rinktine“, – kalbėjo savo amžiaus čempionatą (U16) laimėjęs V. Knašiaus KM lyderis Radvilas Kneižys. Septynis individualius apdovanojimus gavusi 13-metė Justė Veronika Jocytė džiaugėsi puikiu sezonu. „Berods, septynis, – paklausta, kiek apdovanojimų gavo, atsakė palangiškė. – Buvo geras sezonas. Tikėjausi gauti apdovanojimų, bet kad tiek… Tikrai nesitikėjau.“ V. Knašiaus KM vedlė pabrėžė, jog buvo ilgas ir sunkus sezonas, tačiau nekantrauja pradėti vasaros darbo su Lietuvos rinktine. „Buvo ilgas ir sunkus sezonas. Tiek žaidžiau už rinktinę, tiek už dvi komandas MKL. Dabar laukia šiek tiek poilsio, o vėliau prasidės pasiruošimas su rinktine, kurio jau dabar laukiu.“ Susumavus šio sezono mokyklų reitingus, nugalėtoja merginų grupėje tapo KM Žalgiris (direktorius Martynas Račkauskas). Vaikinų grupėje reitingo nugalėtojais tapo Sostinės KM (direktorius Justas Jankauskas). Vienas iš Sostinės KM įkūrėjų Andrius Čerškus džiaugėsi puikiu sezonu ir mokyklos nuveiktu darbu. „2007-ųjų rudenį, kai kūrėme krepšinio mokyklą, net negalėjome pasvajoti, jog tai ateityje išaugs į pirmą vaikinų reitingą Lietuvoje. Visų pirma, tai didžiausias trenerių darbas. Noriu jiems padėkoti už jų įdedamą darbą kiekvieną dieną. Mums pavyko surinkti labai profesionalią organizaciją. Po truputį nuosekliai augome, žingsnis po žingsnio, ir esame labai laimingi“, – teigė Čerškus. Ar netolimoje ateityje galime tikėtis, jog Sostinės KM turės savo namus? „Tai – mūsų didžiausia svajonė. Norime savo namų, savo sporto salės. Kalbame su miesto vadovais, verslo partneriais ir manau, kad mes greitai tai pasieksime“, – sakė Čerškus. Taip pat renginyje buvo įteikti papildomi apdovanojimai krepšinio mokykloms ir jų vadovams: Profesionaliausias mokyklos žaidėjų ir komandų įvaizdis mkl.lt – krepšinio mokykla Perkūnas, direktorius Rimas Navickas (už kokybiškas ir sukeltas mokyklos žaidėjų bei komandos nuotraukas lygos internetiniame puslapyje) Profesionaliausia komunikacija socialiniuose tinkluose ir viešieji ryšiai – Sostinės krepšinio mokykla, direktorius Justas Jankauskas, (už bendravimą ir informacijos sklaidą Facebook, Instagram ir kituose socialiniuose tinkluose, lygos populiarinimą tiesioginių transliacijų metu) Kartu profesionaliausiai suorganizuotas LIDL MKL lygos B diviziono finalo ketvertas – Krepšinio mokykla Žalgiris (direktorius Martynas Račkauskas), krepšinio mokykla Perkūnas (direktorius Rimas Navickas) ir Tornado krepšinio mokykla (direktorius Dainius Čiuprinskas). Už jaunimo U19 airBaltic krepšinio čempionato finalo ketverto Kaune suorganizavimą. Profesionaliausiai suorganizuotas LIDL MKL lygos A diviziono finalo ketvertas – Vilniaus krepšinio mokykla, direktorius Vytenis Tupčiauskas (už Jaunių U18 merginų ir vaikinų finalo ketvertų, vykusių Vilniuje, suorganizavimą) Sezono MKL reitingo šuolis – Klaipėdos krepšinio mokykla, direktorius Laimonas Šapkauskas (už stabiliai augančius komandų rezultatus ir pasiekimus moksleivių lygos čempionatuose, praėjusiame sezono užimta 16-18 vieta vaikinų reitinge, šiemet – 10) Sezono rajono krepšinio mokyklos vadovas – Remigijus Malakauskas, Kretingos sporto mokykla Sezono miesto krepšinio mokyklos vadovas – Justas Jankauskas, Sostinės krepšinio mokykla Renginį uždarė lygos direktorius Birbalas, taręs padėkos žodžius bei atsisveikinęs iki kito sezono. „Užbaigėme 18-ąjį LIDL – MKL sezoną, emocijos pačios geriausios. Labai smagu, kad susirinko beveik visi dalyviai, kuriuos kvietėme. Tikimės, kad jie tai irgi atsimins kaip gerą prisiminimą iš šio sezono. Truputį pailsėsime ir pradėsime galvoti apie kitą sezoną, kas gali būti geriau?“, – geros nuotaikos nestokojo lygos direktorius.

