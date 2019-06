Nusivylimas „Warriors“ stovykloje: Durantas nesijaučia pasiruošęs sugrįžti ant parketo

Anonimas

Man atrodo čia yra užkulisiniai dalykai, dėl viso ant jo pilamo šūdo, ir visų euforijos, kad gsw be jo žaidžia dar geriau.



Tiesiog KD žino, kad išeis iš gsw, ir nesiruošia dovanoti jiems dar vieno žiedo po viso tokio šūdo pylimo ant jo.



Kad ir negaus KD trečio žiedo, bet pats sau išliks sąžiningas ir išeis iškėlęs galvą, taip lyg sakydamas "be manęs žiedų jūs nelaimėsit"



P.S. nepulkit čia prikišt 2015 gsw žiedų kuriuos laimėjo vien dėl to, nes visus playoffus ėjo per traumuotas komandas.