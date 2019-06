Aistros Serbijoje: „Partizan“ svarstys, ar toliau dalyvauti nacionaliniame čempionate

Anonimas

Blet dar vieni myzniai, kai tie graikai verkt pradejo ir is to grandinine reakcija gavosi per kitus cempionatus matomai. Renka tegul visa medziaga ir kreipiasi kur nors jeigu toks tragiskas teisejavimas buvo, ar cia dbr madinga verkt ir grasint kad pasitrauks is cempionato?