Prancūzijos rinktinės penkioliktukas – su buvusiu žalgiriečiu, bet be Westermanno

Tu bent matei ji zaidzianti? Sveikas jis komanda vede, dvi rungtynes pats tritaskiais istempe ir dazniausiai is pg geriausiai komanda valde. Be Westermeno mes pralosem kruva EL rungtyniu.



Cia Prancuzai daro didele klaida, bet mum nuo to geriau, tegul pailsi.