„Žalgirio“ naujokas: įspūdingas taiklumas Europos taurėje gali būti apgaulingas

as atsiprasau, bet kazkoks niekinis straipsnis, na bent ta dalis kuri kalba apie "apgaulinga statistika". Na ir kas kad Turkijos lygoje 8 proc mazesnis taiklumas nuo dvitaskiu, ir 3 proc nuo tritaskiu? Ar cia labai didelis skirtumas, as gal kazko nesuprantu tada. Juolab ir NCAA tas jo taiklumas buvo panasus kaip Europos taurej. Nesakau kad pirkinys garantuotai pasiteisins, bet ta statistika bent jau is pateiktu faktu ne tokia ir apgaulinga pasirode.