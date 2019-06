Emocingas „Grizzlies“ stratego pristatymas – ašaros ir pasakojimas apie Valančiūno žvejybą

Nuotr.:

Trečiadienį buvo oficialiai pristatytas naujasis Memfio „Grizzlies“ strategas Tayloras Jenkinsas, kuris spaudos konferencijos metu atskleidė ir turėto pokalbio su Jonu Valančiūnu detales.

34-erių metų specialistas savo kalbą pradėjo susijaudinęs bei dėkodamas žmonėms, padėjusiems atsidurti NBA vyriausiojo trenerio kėdėje, sunkiai tramdė ašaras.

Jenkinsas atvyksta iš Milvokio „Bucks“ trenerių štabo ir artėjantį sezoną lygoje bus antras jauniausias vyriausiasis treneris.

Tai, kad „Grizzlies“ į Jenkinso viziją žiūri kaip į ilgalaikį projektą, patvirtina kartu spaudos konferencijoje buvusio Memfio klubo viceprezinento krepšinio operacijoms Zacho Kleimano žodžiai.

„Matome tolimą viziją su šia komanda ir mes netapsime galingi per vieną naktį. Turėsime praeiti daug sunkių momentų, kol pasieksime rezultatą. Tayloras (Jenkinas) yra mūsų ilgalaikis projektas ir mes džiaugiamės galėdami jį pristatyti. Kartu žadame bendradarbiauti, kad šią vietą paverstume ypatinga, per laiką formuodami komandą. Mes nežadame nustatyti tikslo, kiek rungtynių laimėti per kitą sezoną“, – kalbėjo 30-metis Kleimanas.

Naujojo trenerio sulaukęs Valančiūnas iki šiandienos vakaro turi nuspręsti, ar pratęsti 17 mln. JAV dolerių vertės sutartį su „Grizzlies“.

Konferencijos metu naujasis Memfio ekipos strategas atskleidė, kad jau spėjo pabendrauti su lietuviu.

„Kalbėjome per whatsapp programėlę. Jis (Valančiūnas) buvo po visos dienos žvejybos Norvegijoje ir sakė, kad yra labai pavargęs bei nori miego, nes vos velka kojas. Vis dėlto labai džiaugiuosi, kad rado laiko su manimi pakalbėti. Turėjome gerą pokalbį ir jis sakė, jog yra patenkintas, kad pradėsiu vadovauti komandai. Man tai daug reiškia, su tokio tipo asmenybėmis norėčiau dirbti“, – sakė Jenkinsas.

Nors ir nebuvo atskleista lietuvio ateitis, klubo viceprezidentas Kleimanas negailėjo gražių žodžių Valančiūnui.

„Jonas atliko puikų darbą tiek aikštėje, tiek už jos. Mes esame sužavėti jo žaidimu ir jis turi unikalius sugebėjimus“, – kalbėjo Kleimanas.

Kalbėdamas apie žaidimo viziją Jenkinsas užsiminė ir apie pelnomus taškus iš baudos aikštelės.

„Mūsų žaidimas bus orientuotas į gynybą. Puolime noriu, kad žaistume komandiškai ir pelnytume taškus tiek iš po krepšio, tiek ir tritaškiais“, – teigė Jenkinsas.

Įdomu, jog nuo 2009-2010 metų sezono „Grizzlies“ daugiau kartų pagal išmestus tolimus metimus lygoje buvo 30-oje vietoje (4 kartus) nei pateko į pirmąjį penkioliktuką (1 kartas).