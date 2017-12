Gruodžio 24-osios NBA pulsas: Sabonio dėjimas per varžovą – tarp efektingiausių

Russellas Westbrookas Nuotr.: AP – Scanpix

Kyrie Irvingas Nuotr.: AP – Scanpix

Russellas Westbrookas ir Carmelo Anthony Nuotr.: AP – Scanpix

Greggas Popovichius ir Bojanas Bogdanovičius Nuotr.: AP – Scanpix

Carisas LeVertas ir Mylesas Turneris Nuotr.: USA Today Sports – Scanpix

Geriausia lygos tapusi Toronto „Raptors“, Denniso Schroderio ir Austino Riverso karjeros naktis, trigubi Russello Westbroko ir Pau Gasolio dubliai – tai ir dar daugiau – gruodžio 24-osios NBA pulse.

Gruodžio 24-osios NBA pulsas

GERIAUSIA. Su Filadelfijos „76ers“ susitvarkiusi Jono Valančiūno atstovaujama Toronto „Raptors“ savo aikštėje laimėjo 10 kartą iš eilės ir 12 sykį apskritai per 13 šio sezono namų rungtynių. Šis rodiklis – geriausias visoje NBA lygoje. JV prie pergalės pridėjo 12 taškų ir taip pat atkovojo 6 kamuolius.

DEBIUTAS. Po trejų praleistų rungtynių į aikštę sugrįžęs Joelis Embiidas galiausiai debiutavo Toronte. Dėl įvairių traumų to anksčiau padaryti negalėjęs centras per 23 minutes pelnė 14 taškų, atkovojo 8 kamuolius, blokavo 3 metimus, 5 sykius suklydo ir 2 kartus prasižengė. Šį sezoną „76ers“ su Embiidu aikštėje yra užfiksavusi pergalių ir pralaimėjimų santykį 13-11, o be jo – 1-7.

LYDERIS. Šarlotės „Hornets“ klubui padėjęs panaikinti 18 taškų deficitą ir pasiekti dramatišką pergalę namuose prieš Milvokio „Bucks“, Dwightas Howardas į savo sąskaitą įsirašė galingą dvigubą dublį – 21 taškas ir 16 atkovotų kamuolių.

Centras tokį pasiekimą užfiksavo 18 kartą per 33 šio sezono rungtynes. Apskritai karjeroje tai buvo 684-asis Howardo dvigubas dublis bei pagal šį statistinį rodiklį jis yra lyderis tarp šiuo metu NBA rungtyniaujančių krepšininkų.

PRATĘSIMAS. Victoras Oladipo surinko 38 taškus, o jo vedama Indianos „Pacers“ su Domantu Saboniu panaikino 19 taškų atsilikimą ir 123:119 tik per pratęsimą įveikė Bruklino „Nets“ krepšininkus. Galingu dėjimu išsiskyręs Sabonis pelnė 9 taškus, atkovojo 9 ir perėmė po 3 kamuolius bei atliko 5 rezultatyvius perdavimus.

REZULTATYVIAUSIAS. Puikiai krepšį atakavusi Vašingtono „Wizards“ realizavo 31/56 dvitaškių, 16/30 tritaškių ir iš viso surinko 130 taškų. Sezono rekordą pasiekusių nugalėtojų gretose šeši krepšininkai pelnė dviženklį taškų skaičių, o Johnas Wallas pasižymėjo dvigubu dubliu – 10 taškų ir 13 rezultatyvių perdavimų.

KARJEROS MAČAS. Nesustabdomai NBA autsaiderių dvikovoje žaidęs Dennisas Schroderis pelnė 33 taškus, iš kurių 27 – antroje mačo pusėje, ir atvedė Atlantos „Hawks“ į pergalę 112:107 prieš Dalaso „Mavericks“. Jis dar taip pat atliko 7 rezultatyvius perdavimus, atkovojo 3 ir perėmė 1 kamuolį.

ATSITIESĖ. Dusyk iš eilės pralaimėjusi Bostono „Celtics“ reabilitavosi mūšyje su Čikagos „Bulls“. Kyrie Irvingas pelnė 25 taškus ir atliko 7 rezultatyvius perdavimus, o „keltai“ savo aikštėje laimėjo 117:92. Rytų konferencijos lyderiai šį sezoną dar nė karto nepralaimėjo daugiau nei dviejų mačų paeiliui.

RETA. Dvigubus dublius surinkusių Tyreke’o Evanso ir Marco Gasolio tempiama Memfio „Grizzlies“ namuose 115:112 nukovė Los Andželo „Clippers“ ir įsirašė vos trečiąją pergalę per paskutiniuosius 22 susitikimus. Pažymėtina, jog visos tos pergalės buvo vainikuotos dramatiškomis rungtynių pabaigomis, kada varžovai paskutinės atakos metu turėjo šansus išplėšti pratęsimą arba atimti pergalę iš „Grizzlies“ rankų.

Tokiame pat scenarijuje praėjusią naktį lemiamo išpuolio metu kamuolį turėjo 36 taškus pelnęs Lou Williamsas, tačiau kieta Memfio komandos gynyba išprovokavo krepšininko klaidą ir finalinė sirena skelbė šeimininkų triumfą.

GERINA. Daugiau nei trečdalį Los Andželo „Clippers“ taškų surinkęs Austinas Riversas Memfio „Grizzlies“ ekipai atseikėjo 38 taškus ir antrose rungtynėse paeiliu pagerino asmeninį rezultatyvumo rekordą. Prieš tai jis dvikovoje su Hjustono „Rockets“ pelnė 36 taškus.

TRIGUBAS DUBLIS. Oklahomos „Thunder“ pergale 103:89 prieš Jutos „Jazz“ pasibaigusiame mače žibėjęs Russellas Westbrokas pelnė 27 taškus, atkovojo 10 kamuolių ir atliko 10 rezultatyvių perdavimų bei užfiksavo vienuoliktąjį šio sezono trigubą dublį. Paulas George’as prie pergalės pridėjo 26 taškus, o Carmelo Anthony – 16.

IŠSIBALANSAVO. 11 sykių paeiliui laimėjusi „Golden State Warriors“ rungtynėse su Denverio „Nuggets“ buvo neatpažįstama. NBA čempionai pataikė vos 3 tolimus metimus iš 27 bei krito namie 81:96. Snaiperis Klay Thompsonas iš toli realizavo vos 1 metimą iš 10, o rezultatyviausiai „Warriors“ gretose žaidęs Kevinas Durantas iš žaidimo pataikė tik 6 metimus iš 17.

TRIGUBAS DUBLIS II. Nors prieš rungtynes Pau Gasolis buvo abejojama dėl jo pasirodymo aikštėje dėl kirkšnies traumos, ispanas žengė ant parketo ir spindėjo visu gražumu. Jis pelnė 14 taškų, atkovojo 11 kamuolių, atliko 10 rezultatyvių perdavimų bei įsirašė pirmąjį trigubą dublį per pastaruosius trejus metus ir dešimtąjį apskritai karjeroje, o jo vedama San Antonijaus „Spurs“ 108:99 įveikė Sakramento „Kings“.

