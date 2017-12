Nuotr.: USA Today Sports – Scanpix

Nuotr. USA Today Sports – Scanpix

NBA lygoje jau devynerius metus iš eilės per Kalėdas rengiami penki mačai

Trečius metus iš eilės NBA finalo pakartojimas vyks tarp tų pačių ekipų – „Cavaliers“ susitiks su „Warriors“

Bryantas yra daugiausiai mačų per Kalėdas žaidęs ir rezultatyviausias šios dienos NBA žaidėjas istorijoje, o daugiausiai kalėdinių mačų sužaidusi yra „Knicks“

„Celtics“ šįmet NBA rungtynes per Kalėdas namie žais vos pirmą kartą istorijoje

Jau artėjančią naktį savo kalėdines dovanas išpakuos NBA sirgaliai, kurių laukia penkerios atkaklios šventinės rungtynės.

Rytuose laukia atkaklus Filadelfijos „76ers“ ir Niujorko „Knicks“ mūšis, Bostono „Celtics“ ir Vašingtono „Wizards“ kova, Vakaruose susidurs Minesotos „Timberwolves“ ir Los Andželo „Lakers“ bei Hjustono „Rockets“ ir Oklahomos „Thunder“.

Vyšnia ant torto taps praėjusio sezono finalininkų kova – Klivlando „Cavaliers“ susitiks su „Golden State Warriors“. Šis susitikimas per Kalėdas vyks jau trečius metus iš eilės.

Tiesa, šiose rungtynėse tikrai nebus „Warriors“ lyderio Stepheno Curry, kuris nerungtyniauja dėl čiurnos traumos. Beje, „Warriors“ praėjusiais metais Kalėdos buvo sugadintos, kai „Cavs“ klubui nusileido 108:109.

Kalėdinės rungtynės už Atlanto dažnai laikomos didele garbe, mat penkis mačus šią dieną organizuojanti NBA stengiasi rengti įdomiausių komandų susitikimus.

Pavyzdžiui, turtingą istoriją turinčiam Niujorko „Knicks“ klubui šiandien tai bus jau 52-asis Kalėdų mačas. Pagal šį skaičių „Knicks“ NBA istorijoje yra nepralenkiama.

Labiausiai patyręs Kalėdų žaidėjas buvo „Lakers“ legenda Kobe Bryantas, kuris šią dieną yra žaidęs 16 kartų. Jokią kitą metų dieną Bryantas per savo karjerą nėra žaidęs daugiau rungtynių. Bryantas kartu yra ir rezultatyviausias Kalėdų žaidėjas, per visą karjerą šventiniuose mačuose surinkęs 395 taškus.

Tiesa, nors „Lakers“ legenda per Kalėdas žaidė daugiausiai kartų, didžiausią pergalių skaičių turi ne jis. Šioje srityje per Kalėdas nepralenkiamas Dwyane'as Wade'as, šią dieną triumfavęs 10 kartų per 11 susitikimų.

Beje, prieš šią dieną NBA lygoje prisimintas ir keistas faktas, kad per 30 kalėdinių rungtynių, kuriose žaidė Bostono „Celtics“, „keltai“ niekada jų nerengė savo aikštelėje. Taip susiklostė dėl skirtingų priežasčių. Kadaise kalėdinius mačus vietos arenoje pirmenybę turėjo rengti Bostono ledo ritulio komanda. Vėliau „TD Garden“ arenoje buvo rengiami ledo šou.

Vis tik šįmet situacija pasikeis, nes „Celtics“ ir „Wizards“ mačas bus rengiamas būtent Bostone.