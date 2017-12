Dėl NBA požiūrio į „Raptors“ įsiutęs DeRozanas: „Neatleistina, kad nežaidžiame per Kalėdas“

Nuotr.: AP – Scanpix

Nuotr. AP – Scanpix

DeRozanas išreiškė pasipiktinimą, kad „Raptors“ nežaidžia per Kalėdas

Paskutinį kartą gruodžio 25-ąją „Raptors“ žaidė 2001 metais

Iš septynių daugiausiai per pastaruosius penkerius metus rungtynių laimėjusių ekipų „Raptors“ vienintelė nežaidžia per Kalėdas

Toronto „Raptors“ per pastaruosius metus yra vienas daugiausiai rungtynių laiminčių klubų, tačiau net ir šįmet NBA vadovų tai nepaskatino kanadiečių įtraukti į kalėdinį lygos tvarkaraštį.

DeMar DeRozan Komanda: Toronto Raptors

Pozicija: SG, SF Amžius: 28 Ūgis: 201 cm Svoris: 99 kg Gimimo vieta: JAV

Tuo itin pasipiktinęs liko vienas komandos lyderių DeMaras DeRozanas, kuris išreiškė nusivylimą tokiu NBA požiūriu į Kanados ekipą.

„Mes laimime, per pastaruosius metus esame viena geriausių lygos komandų, o negauti tokio dėmesio yra beprotybė, tai – neatleistina. Jau esame įrodę, kad esame tarp geriausiųjų.

Tai dar vieni metai per Kalėdas be rungtynių. Visada norėjau ištarti, kad žaisiu per Kalėdas“, – nusivylęs liko DeRozanas.

Per pastaruosius penkerius metus 60 proc. ar daugiau rungtynių laimėjo septynios komandos. Tai – Oklahomos „Thunder“, „Golden State Warriors“, San Antonijaus „Spurs“, Klivlando „Cavaliers“, Los Andželo „Clippers“, Hjustono „Rockets“ ir „Raptors“.

Per šį laikotarpį šešios iš šių komandų per Kalėdas žaidė bent triskart, o „Raptors“ – nė karto. Vienintelis kartas, kai Kanados klubas žaidė šią šventinę dieną buvo 2001-aisiais.

Jau devynerius metus iš eilės per Kalėdas NBA rengia penkerias rungtynes. Šie mačai dažniausiai organizuojami taip, kad gruodžio 25-ąją žaistų finansiškai patraukliausios ekipos – turinčios didžiausias rinkas arba pajėgiausios.