Gerbėjai jau gali atiduoti savo balsus į NBA „Visų žvaigždžių“ renginį

Prasidėjus Nacionalinės krepšinio lygos (NBA) Kalėdiniams susitikimams, startavo ir balsavimas į 2018-ųjų „Visų žvaigždžių“ rungtynių renginį, kuris vasario 16-18 dienomis vyks Los Andžele.

NBA gerbėjai, turintys oficialią lygos programėlę galėjo savo balsus atiduoti jau nuo gruodžio 21-osios, tačiau masinis balsavimas prasideda būtent šiandien.

Savo balsą galima atiduoti kartą per 24 valandas, tačiau NBA pristatė naujovę balsavime ir įtraukė 5 dienas, per kurias balsuoti bus galima du kartus per dieną. Šios dienos yra: gruodžio 31-oji, sausio 4-oji, 11-oji, 12-oji ir 15-oji.

Balsuoti taip pat galima pasitelkiant net kelias socialines platformas – „Facebook“, „Twitter“, „Google“ bei oficialia NBA programėle. Norint balsuoti per „Facebook“ ar „Twitter“ jums tereikia paskelbti įrašą su krepšininko vardu bei pavarde ir pridėti grotažymę #NBAVOTE.

Primename, jog šiųmetinis „Visų žvaigždžių“ rungtynių formatas bus kitoks nei įprastai. Daugiausiai balsų surinkęs krepšininkas iš Rytų ir Vakarų konferencijos, taps atitinkamos konferencijos kapitonu ir galės išssirinkti likusius krepšininkus į savo komandą, nepriklausomai nuo to, kurioje konferencijoje varžosi pasirinktasis krepšininkas.

Tiesa, kapitonai galės išsirinkti tik po 4 krepšininkus, kurie rungtyniaus startiniuose penketuose. Rezervinius krepšininkus išrinks NBA vyriausieji treneriai.

Komandų kapitonai ir jų sudaryti startiniai penketukai bus paskelbti sausio 18-ąją.