2017-ųjų krepšinio apžvalga: NBA lietuvių klajonės ir anksti pasibaigusi rinktinės pasaka

Nuotr.: Fotodiena.lt, Scanpix, Instagram Nuotr. Fotodiena.lt, Scanpix, Instagram Donato Motiejūno karjeros klajonės, Pauliaus Jankūno rezultatyvumo pasiekimas Eurolygoje, Vilmanto Dilio narkotikų skandalas, Domanto Sabonio mainai, Lietuvos rinktinės nusivylimas Europos čempionate ir puikus Kauno „Žalgirio“ startas Eurolygoje – tai ir daugiau – svarbiausių 2017 metų krepšinio įvykių apžvalgoje. Nuotr. Twitter Sausis 3 d. Donatas Motiejūnas po ilgų mėnesių susirado naują komandą. Krepšininkas pasirašė minimalaus atlyginimo kontraktą iki sezono pabaigos su Naujojo Orleano „Pelicans“. Prieš mėnesį puolėjas buvo padėjęs parašą ant ketverių metų 37 mln. dolerių vertės sutarties su Bruklino „Nets“, tačiau „Rockets“ pasinaudojo turėta galimybe aukštaūgį išsaugoti. Visgi kontraktas tarp lietuvio ir Teksaso komandos neįsigaliojo, o „Rockets“ dar ir atsisakė teisių į jį. Galiausiai Motiejūnas pasuko link „Pelicans“. 8 mėnesius nežaidęs D-Mo debiutinėse rungtynėse surinko 11 taškų. 6 d. 2016 m. vasarą apie karjeros pabaigą paskelbęs Rimantas Kaukėnas persigalvojo. 2017 m. pradžioje jis nusprendė grįžti į Italijos lygos Emilijos Redžo „Grissin Bon“ komandą. Po dviejų savaičių jis jau buvo ant parketo, o karjerą tęsė būdamas ir 40-ies metų. Veteranas dar ir dabar nededa taško savo karjeroje. 11 d. Toronto „Raptors“ centras Jonas Valančiūnas rungtynėse su Bostono „Celtics“ atkovojo 23 kamuolius (11 – puolime) ir užfiksavo iki šiol esamą asmeninį rekordą NBA pirmenybėse. 24 d. Be iš aikštės išvaryto Šarūno Jasikevičiaus likęs Kauno „Žalgiris“ pirmą kartą nuo 2000-ųjų metų Eurolygoje nugalėjo Maskvos CSKA. Jasikevičius iš aikštės buvo išvarytas prasidėjus ketvirtam kėliniui. „Labiausiai reikia sveikinti fanus, kurie šitos principinės pergalės laukė jau eilę metų“, – po rungtynių sakė Jasikevičius. Nuotr. D.Lukšta Vasaris 9 d. Vilniaus „Lietuvos rytas“ iš Klaipėdos „Neptūno“ išpirko Jimmy Barono kontraktą. Tai buvo pirmasis žaidėjas, kurį vilniečiai šiemet įsigijo iš „Neptūno“. Vėliau tai jie padarė dar du kartus. 10 d. Tomą Pačėsą Vilniaus „Lietuvos ryto“ vyriausiojo trenerio poste pakeitė Rimas Kurtinaitis. Paskelbta, kad Kurtinaitį Vilniaus klubo vadovams pasiūlė pats Pačėsas, o pastarasis jautriai atsisveikino su komanda: 10 d. Paulius Jankūnas tapo rezultatyviausiu visų laikų Eurolygos lietuviu. Kauno „Žalgirio“ kapitonas aplenkė savo dabartinį trenerį, Šarūną Jasikevičių. Tuomet Jankūnas visų laikų rezultatyviausių žaidėjų sąraše pakilo į 11-ąją vietą (2347 taškai), o dabar užima šeštąją poziciją (2663). Apie Jankūno karjerą iki šio pasiekimo plačiau galite skaityti čia. 11 d. „Neptūnas“ parodė duris klubo direktoriui Osvaldui Kurauskui, kuris „Neptūne“ dirbo nuo 2010 metų pabaigos. Jį pakeitė Algimantas Ercius, kuris savo poste iki metų pabaigos neišdirbo. 19 d. Kauno „Žalgiriui“ antras kartas Karaliaus Mindaugo taurės finale nemelavo. Šarūno Jasikevičiaus kariauna Kaune 84:63 parklupdė Panevėžio „Lietkabelį“ ir iškovojo trofėjų. Naudingiausiu turnyro žaidėju tapo Edgaras Ulanovas. Šis MVP titulas Edgarui 2017 metais buvo ne vienintelis. 24 d. Karjeros rungtynes Eurolygoje sužaidė Lukas Lekavičius. „Žalgiriui“ atstovavęs įžaidėjas Bamberge pataikė net 10 metimų iš eilės, surinko 29 taškus ir užfiksavo karjeros rekordą, galiojantį iki šiol. Lukas pataikė visus 5 tritaškius bei 6 dvitaškius iš 7. Nuotr. Fotodiena.lt/R.Lukoševičius Kovas 21 d. Turkišką smūgį gavęs „Žalgiris“ po nesėkmės prieš Stambulo „Anadolu Efes“ susikomplikavo šansus žengti į Eurolygos ketvirtfinalį. Dėl to įnirtingai dėl vietos ketvirtfinalyje kovęsis klubas privalėjo laimėti visas trejas likusias rungtynes bei tikėtis palankių rezultatų kituose mačuose. 23 d. „Žalgirio“ krepšininkai jau per ilgąją pertrauką žinojo, kad į Eurolygos aštuonetuką nepateks, tačiau kovojo iki galo ir Tel Avive 93:77 parbloškė „Maccabi“. Po šių rungtynių sezoną Eurolygoje gyrė ir žaidėjai, ir treneris Jasikevičius. 30 d. Russellas Westbrookas 2017 metais pagerino ne vieną NBA rekordą, o kovo pabaigoje jam pavyko užfiksuoti rezultatyviausią trigubą dublį NBA istorijoje. Tuomet jis pelnė 57 taškus (15/25 dvit., 6/15 trit., 9/11 baud. met.), atkovojo 13 kamuolių ir atliko 11 rezultatyvių. Nuotr. BasketNews.lt/V.Mikaitis Balandis 4 d. Istorinė diena Prienų krepšiniui. „Vytauto“ klubas Pasvalyje antrose finalo rungtynėse 89:74 nugalėjo Pasvalio „Pieno žvaigždes“ ir pirmą kartą klubo istorijoje tapo BBL čempionais. Finalo MVP buvo pripažintas sunkiai sulaikomai rungtyniavęs Tomas Delininkaitis. „Dabar telieka laimėti LKL“, – po triumfo rėžė Virginijus Šeškus. 5 d. Malagos „Unicaja“ triumfavo Europos taurės turnyre. Trečiose serijos rungtynėse andalūzai „Valencia“ komandą nugalėjo 63:58 ir po metų pertraukos užsitikrino sugrįžimą į Eurolygą. Naudingiausiu finalo žaidėju tapo 22-ejų Alberto Diazas. 6 d. Žygio pabaiga. Kauno „Žalgiris“ baigė pasirodymą Eurolygoje, 84:79 svečiuose nugalėdamas Vitorijos „Baskonia“ komandą. Su 14 pergalių kauniečiai finišavo 10-oje pozicijoje. 22 d. Antros pagal pajėgumą šalies krepšinio lygos (Mezon NKL) karalius šįmet nemirė. Čempione antrą kartą iš eilės tapo Marijampolės „Sūduva-Mantinga“, serijoje iki keturių pergalių 4-3 įveikusi Klaipėdos „Naftos-Uni-Akvaservis“ komandą. Vis tik sūduviečiai teise iškopti į LKL ir vėl liko nepasinaudoję dėl sąlygas atitinkančios arenos neturėjimo. 22 d. Tą pačią dieną įvyko ir Kauno „Žalgirio“ bei Vilniaus „Lietuvos ryto akistata Kaune, kuri baigėsi įspūdingu rezultatu. Šarūno Jasikevičiaus kariauna vilniečius nugalėjo 90:60, taip prieš šią komandą iškovodami didžiausią pergalę per pastaruosius 19 metų. 30 d. Lietuvos rinktinės gynėjas Marius Grigonis iškovojo pirmąjį savo karjeros svarbų trofėjų. Jo vedama Tenerifės „Iberostar“ komanda Čempionų lygos finale 63:59 nugalėjo Bandirmos „Banvit“ su Gediminu Oreliku ir triumfavo čempionate. 18 taškų finale pelnęs Grigonis tapo naudingiausiu rungtynių žaidėju. Gegužė 9 d. Prieš prasidedant LKL pusfinalio serijai tarp Panevėžio „Lietkabelio“ ir Vilniaus „Lietuvos ryto“, tarp šių komandų užgimė kova ir už aikštelės ribų. Pirmieji kibirkštį įskėlė panevėžiečiai, pakvietę rungtynes stebėti „tikroje arenoje“, taip apeliuojant į gerokai mažesnę „Lietuvos ryto“ areną. Netrukus atsikirto ir „Lietuvos ryto“ sirgaliai. „Nepraleisk progos aplankyti unikalios dviračių treko arenos. Gegužės 17 dieną ji bus pritaikyta ir krepšinio rungtynėms. Nepamiršk žiūronų ir juodų marškinėlių“, – į savuosius kreipėsi ištikimieji sostinės klubo „B tribūna“ aistruoliai. 10 d. Gegužės mėnesį Lietuvą sudrebino rimtas skandalas – paaiškėjo, kad tuometinio Pasvalio „Pieno žvaigždžių“ puolėjo Vilmanto Dilio organizme rasta draudžiamų medžiagų – stanozololo ir kokaino. Tai sužinojęs, aukštaūgis paprašė pakartotinio tyrimo. Nuotr. Fotodiena.lt/R.Lukoševičius 14 d. Pusfinalio serija iš tikrųjų buvo pilna intrigos, o ją tik padidino pirmasis susitikimas Vilniuje. Drew Gordonas viešai prabilo apie tai, kaip nešvariai rungtyniauja „Lietkabelio“ puolėjas Žygimantas Skučas. „Negerai, kai reikia rūpintis saugumu, o ne žaidimu“, – rėžė amerikietis. „Jei pastebėjote, tas žaidėjas turi konfliktų su visais“, – auklėtiniui antrino Rimas Kurtinaitis. „Ką jie man padarys? “ – lyg niekur nieko atšovė pats Skučas. 19 d. Būtent šią dieną Šarūnas Jasikevičius spaudos konferencijoje pažėrė minčių, kurios vėliau apskriejo kone visą pasaulį. Žurnalisto apie pas žmoną aplankyti savo pirmagimį išvykusį Augusto Limą paklaustas Jasikevičius nesusilaikė ir pasakė, ką galvojantis. „Kaip aš tai vertinu? Aš jam leidau išvažiuoti. Ar tu turi vaikų? Ne? Tai kai turėsi vaikų, jaunuoli, suprasi. Čia yra maksimumas, ką žmogus gali patirti. Vau, geras klausimas. Tu galvoji, kad krepšinis yra svarbiausias gyvenime? Pusfinalis yra svarbus? O kam jis yra svarbus? Kuriai komandai? Tu matei, kiek žiūrovų atėjo? Svarbu? Kai pamatysi pirmą kartą savo vaiką, tada suprasi, kas gyvenime yra svarbiausia. Ateik tuomet su manimi pakalbėti. Nieko negali būti didingiau pasaulyje nei vaiko gimimas. Patikėk manimi, nei titulai, niekas. Augusto Lima yra padangėse dėl emocijų, aš labai dėl to džiaugiuosi“, – pasisakė Jasikevičius. 21 d. Karūnuoti naujieji Eurolygos čempionai. Stambulo „Fenerbahče“ finale 80:64 patiesė Pirėjo „Olympiakos“ ir pasidabino Senojo žemyno karūna. Željko Obradovičius taip Eurolygos čempionu tapo jau devintąjį kartą per savo karjerą. 23 d. Savo istoriją netrukus sukūrė ir „Lietkabelis“. Panevėžiečiai ketvirtose LKL pusfinalio rungtynėse 86:77 nugalėjo „Lietuvos rytą“, serijoje triumfavo 3-1 ir pirmą kartą klubo istorijoje pateko į LKL finalą. 24 d. Skandalai Vilniuje triukšmingu išspyrimu iš kovos dėl LKL trofėjaus nesibaigė. Kitą dieną žiniasklaidą pasiekė informacija, kad namo grįžusius vilniečius pasitiko ne itin palankiai nusiteikę jų sirgaliai, kurie pareikalavo pasiaiškinti komandos žaidėjus ir trenerius, kodėl komanda pusfinalio serijoje atrodė taip blankiai. Galiausiai paaiškėjo, kad Clevinas Hannah, Tayloras Brownas ir Corey Fisheris buvo užkietėję naktinio Vilniaus gyvenimo mėgėjai, o „Lietuvos ryto“ sirgaliai jiems pasiuntė aiškią žinutę. „Dinkite velniop iš mūsų komandos“, – viešai rašė aistruoliai. Istorija baigėsi tuo, kad Lietuvą skandalingai paliko ne tik jie, bet ir aukštaūgis Drew Gordonas, patyręs stresinį pėdos lūžį, tačiau taip pat konfliktavęs su sirgaliais. Kiek vėliau „B tribūna“ paskelbė boikotuosianti mažojo finalo seriją. Nuotr. Fotodiena.lt/R.Lukoševičius Birželis 3 d. Trečiose LKL finalo serijos rungtynėse Šarūnas Jasikevičius antrą kartą karjeroje buvo išvarytas iš aikštės, o po rungtynių spaudos konferencijoje iš peties kirto lygos vadovybei. „Žalgirio“ treneris traktuojamas kitaip nei varžovų treneris, „Žalgirio“ žaidėjai irgi taip pat. Kiekvienas 50 ant 50 švilpukas yra prieš „Žalgirį“. „Žalgiris“, norėdamas laimėti, turi aplošti varžovus 20 taškų skirtumu. Tai yra jau nusistovėjęs dalykas, nes „Lietkabelis“ yra sezono princesė. Tai yra gražu. Panevėžys čia nėra kaltas, tai lyga kelia savo lygį, pernai tokia princese buvo „Neptūnas“, o šįmet – Panevėžys“, – dėstė Šaras. 9 d. 19-asis „Žalgirio“ Lietuvos čempionų titulas. Kauniečiai penktose LKL finalo serijos rungtynėse namie 73:69 palaužė „Lietkabelį“ ir serijoje triumfavo 4-1 bei šalies čempionate triumfavo septintą kartą iš eilės. 9 d. Taip jau susiklostė, kad tai buvo paskutinės „Žalgirio“ centro ir buvusio Lietuvos rinktinės kapitono Roberto Javtoko karjeros rungtynės. Paskutinėse savo karjeros rungtynėse jis sužaidė viso labo 7 sekundes. Vėliau buvo pranešta, kad Javtokas imasi darbo „Žalgirio“ generalinio direktoriaus pareigose. 10 d. Kitą dieną pasidžiaugė ir nukraujavę „Lietuvos ryto“ krepšininkai, kurie baigė bronzinę seriją, kurią uždarė trečiąja pergale ir laimėta serija 3-2. 13 d. NBA čempionų karūną po metų pertraukos susigrąžino „Godel State Warriors“ krepšininkai, kurie superfinalo serijoje 4-1 nugalėjo Klivlando „Cavaliers“ komandą. Finalo serijos MVP tapo Kevinas Durantas. 15 d. Oficialiai baigtas sezonas dar nereiškė, kad Vilniuje baigėsi skandalai. „Lietuvos ryto“ prezidentas Gedvydas Vainauskas savo paties žiniasklaidos grupei priklausančiai „Lietuvos ryto“ televizijai davė interviu, kuriame išreiškė rasistines mintis. „Komandoje negali būti daugiau dviejų juodaodžių žaidėjų. Atsitiko taip, kad treneris Tomas Pačėsas mėgsta žaisti su juodaodžiais žaidėjais, juos treniruoti, auklėti. Mūsų komandoje atsirado keturi juodaodžiai, jie susibūrė į gaują. Negalima. Maksimaliai gali būti tik du juodaodžiai žaidėjai. Per 23-ejų metų darbo patirtį aš galiu tai pasakyti. Daugiau negali būti ir visos komandos neturi daugiau dviejų juodaodžių žaidėjų“, – rėžė Vainauskas. Tokios kalbos papiktino ne tik Lietuvos, bet ir užsienio krepšinio visuomenę. Vainauską aršiai pliekė net ir toks JAV sporto naujienų gigantas kaip ESPN. Istorija baigėsi tuo, kad Vilniuje prasidėjo grandioziniai pokyčiai – Vainauskas paliko klubą, kurį perleido į Antano Guogos rankas. Atskleista, kad tuo metu klubo skolos siekė 3 mln. eurų. 16 d. Netrukus Lietuvą supurtė dar viena griausminga žinia. Būdamas 31-erių karjerą nusprendė baigti buvęs Lietuvos rinktinės gynėjas Martynas Pocius. Laiške sirgaliams savo sprendimą jis motyvavo nuolat kamuojančiomis traumomis. Paskutinį sezoną jis preleido Ispanijoje, gindamas Mursijos UCAM garbę. 16 d. Didelė sensacija įvyko ir Ispanijoje, kur padangę drebino „Valencia“ krepšininkai. Pedro Martinezo auklėtiniai 87:76 nugalėjo Madrido „Real“, finalo serijoje triumfavo 3-1 ir pirmą kartą istorijoje laimėjo Ispanijos „Endesa“ lygos auksą. 28 d. Birželio pabaigoje Kauno „Žalgirio“ vadyba ir klubo sirgaliai sulaukė nemalonių žinių – Lukas Lekavičius palieka klubą ir keliasi į Atėnų „Panathinaikos“. Nuo 2013 metų „Žalgiryje“ žaidęs gynėjas legionieriaus karjerą nusprendė pradėti viliojamas Xavi Pascualio ir solidaus kontrakto – 850 tūkst. eurų per dvejus metus. „Tai turbūt sunkiausias mano sprendimas gyvenime. Išties nelengva žengti šį žingsnį, palikti Kauną, tiek daug man davusį trenerį Šarūną Jasikevičių, visus komandos draugus bei visuomet mus palaikančius gerbėjus“, – sakė Lekavičius. Nuotr. AP - Scanpix Liepa 1 d. Debiutinį sezoną Oklahomos „Thunder“ komandoje praleidęs Domantas Sabonis jau ruošėsi atvykimui į Lietuvos rinktinės stovyklą, tačiau pačią pirmą liepos dieną aukštaūgį pasiekė netikėta žinia – jis buvo įtrauktas į grandiozinius Paulo George'o mainus, per kuriuos Sabonis persikėlė į Indianos „Pacers“, o ilgametė „Pacers“ superžvaigždė – į „Thunder“. Kartu su 22-ejų metų lietuviu, šiuo metu demonstruojančiu puikų žaidimą Indianoje, į „Pacers“ persikėlė ir kylanti žvaigždė Victoras Oladipo. 6 d. Ilgai plaukęs nežinomybės debesis dėl pajėgiausių krepšininkų dalyvavimo pasaulio čempionato atrankoje subliuško dar liepą, kada Eurolygos vadovybė kartu su klubų atstovais nusprendė nedaryti jokių išimčių kalendoriuje bei sudarė prie langų sistemos nepritaikytą tvarkaraštį. Dėl tokio NBA žingsnio buvo aišku dar kiek anksčiau. 13 d. Dėl kelio traumos savo karjerą sustabdęs Linas Kleiza vasarą pasuko kitu keliu. Vienas geriausių Lietuvos krepšininkų įsigijo dalį Vilniaus „Lietuvos ryto“ akcijų iš Antano Guogos ir tapo sostinės ekipos bendrasavininku. Komandoje jis iki šiol eina viceprezidento ir sporto direktoriaus pareigas. 17 d. Komandos sudėties spragas tarpsezoniu ypatingai anksti užlopęs Kauno „Žalgiris“ liepos pradžioje sulaukė prastų žinių iš JAV. Parašą ant sutarties su Lietuvos čempionais padėjęs Royce'as O'Neale'as po dalyvavimo NBA Vasaros lygoje sulaukė pasiūlymo iš Jutos „Jazz“ klubo ir pasinaudojo kontrakte su „Žalgiriu“ numatyta sąlyga jį nutraukti. Už taip Lietuvoje ir nepasirodžiusį amerikietį kauniečiai gavo 150 tūkst. išpirką. 22 d. „Žalgirio“ strategas Šarūnas Jasikevičius vasarą Graikijoje po aštuonerių metų draugystės įtvirtino savo santuoką su 10 metų už jį jaunesne Anna Douka. Uždaroje šventėje dalyvavo kolegos Darius Maskoliūnas ir Darius Songaila, taip pat Paulius Jankūnas ir tokie krepšinio atstovai kaip Željko Obradovičius ir Dimitris Itoudis bei kiti. Rugpjūtis 6 d. Pusfinalyje į Serbijos rinktinės sieną atsimušusi Lietuvos nacionalinė komanda iš Europos jaunių (iki 18 metų) čempionato grįžo ne tusčiomis. Gedimino Petrausko auklėtiniai kovoje dėl trečios vietos 97:88 įveikė bendraamžius iš Turkijos ir pasidabino turnyro bronza. 8 d. Beveik visą vasarą karjeros klausimą sprendęs Donatas Motiejūnas galiausiai nusprendė padaryti pertrauką NBA pirmenybėse ir bandyti reabilituotis Kinijoje. Eurolygos ir NBA klubų minimalius pasiūlymus atmetęs kaunietis sukirto rankomis su Šandongo „Golden Stars“ ekipa, kurioje per sezoną uždirbs 2,5 mln. JAV dolerių. Sutartyje taip pat numatytos pusė milijono siekiančios premijos. 23 d. Viešai apie norą palikti Klivlando „Cavaliers“ komandą prabilusio Kyrie Irvingo noras buvo išpildytas. Jis buvo iškeistas į Bostono „Celtics“, kuri už „Cavaliers“ gretose iškilusią žvaigždę paaukojo traumuotą Isaiah Thomasą, Jae Crowderį, Ante Žižičių ir Bruklino „Nets“ pirmojo rato NBA naujokų biržos šaukimą. 24 d. Draugiškame mače su Islandija padikaulio lūžį patyręs Lukas Lekavičius buvo priverstas atsisveikinti su artėjančiu Europos čempionatu, o Lietuvos rinktinės treneris Dainius Adomaitis į jo vietą susigrąžinti Adą Juškevičių, kuriam jau buvo padėkota už darbą stovykloje. 29 d. Charakterį pademonstravusi Lietuvos studentų rinktinė Taipėjuje vykusios universiados finale 85:74 nukovė JAV atstovus ir po dešimties metų pertraukos Lietuva vėl džiaugėsi šių varžybų auksu. Nuotr. Fotodiena.lt/M.Baranauskas Rugsėjis 9 d. Iš pirmosios B grupės vietos į Stambule vykusias Europos čempionato atkrintamąsias varžybas žengusi Lietuvos rinktinė pasirodymą baigė dar pirmajame jų etape. Tritaškiais suvarpyta Dainiaus Adomaičio kariauna 64:77 krito prieš Graikijos krepšininkus, o galutinėje rikiuotėje devintoje vietoje. 12 d. Dar vasarą Vilniaus „Lietuvos ryte“ likti nebenorėjęs Artūras Gudaitis klubo vadovų palaiminimo sulaukė tik rugsėjo viduryje. Lietuvos rinktinės aukštaūgis persikėlė į Milano „AX Armani Exchange“ pasirašydamas dvejų metų ir maždaug 1,1 mln. eurų vertės kontraktą, o sostinės klubui atiteko 350 tūkst. eurų išpirka. 14 d. Pasakišką žygį Europos čempionate surengusi Slovėnija po dramatiškos kovos finale 93:85 palaužė Serbijos rinktinę ir pirmą kartą krepšinio istorijoje tapo Senojo žemyno pirmenybių turnyro nugalėtoja. Goranas Dragičius tapo MVP, o slovėnų vunderkindas Luka Dončičius pateko tarp penkių geriausių pirmenybių žaidėjų. 22 d. LKL sezonui prasidėjus, Kauno „Žalgiris“ Londone atidavė duoklę vietiniams lietuviams, mylintiems krepšinį. Daugkartiniai Lietuvos čempionai parodomosiose rungtynėse pilnutėlėje „Copper Box“ arenoje 87:61 įveikė Torūnės „Polski Cukier“ ir sukūrė tikrą krepšinio šventę. Nuotr. Fotodiena.lt/R.Lukoševičius Spalis 8 d. Po Vilniaus „Lietuvos ryto“ ir Kauno „Žalgirio“ mūšio Linas Kleiza įsiveržė į teisėjų darbo kambarį „Siemens“ arenoje ir juos išplūdo. Vėliau tą patį vakarą sostinės klubo sporto direktorius savo mintis apie teisėjus išliejo ir socialiniame tinkle „Facebook“, kur pareiškė, kad „dvikova buvo nulemta ne žaidėjų, o teisėjų, kurie buvo „Žalgirio“ fanai“. „Žalgiris“ mačą Vilniuje laimėjo 70:67. 18 d. NBA sezonas prasidėjo kraupia Gordono Haywardo trauma. Bostono „Celtics“ puolėjas pirmosiose sezono rungtynėse sužaidus kiek daugiau nei 5 minutes nesėkmingai nusileido ant kairės kojos ir susilaužė čiurną. Vaizdas buvo toks šokiruojantis, kad greta aikštės sėdėję žmonės nusisuko, o krepšininkai ėmė melstis. Puolėjo reabilitacija veikiausiai truks visą šį sezoną. 19 d. Domantas Sabonis galingai pradėjo sezoną naujoje komandoje. Apsivilkęs „Pacers“ marškinėlius, jis per pirmąsias rungtynes per 19 minučių pelnė 16 taškų ir atkovojo 7 kamuolius, o jo ekipa 140:131 nugalėjo Bruklino „Nets“. Šiuo metu Sabonio vidurkiai NBA – 11,8 taško ir 8,1 atkovoto kamuolio. 28 d. Mezon NKL rungtynėse Telšiuose šeimininkų komandos veteranas Osvaldas Mačernis trenkė komandos draugui Tomui Domarkui į veidą. Konfliktas kilo antrajame kėlinyje, kai „Telšių“ žaidėjai iš pradžių apsižodžiavo, o po to Mačernis trenkė komandos draugui. Konfliktą sukėlęs krepšininkas iš karto buvo pašalintas iš komandos, diskvalifikaciją iki sezono pabaigos jam skyrė ir NKL vadovybė. Puolėjas po to išvyko rungtyniauti į ketvirtą Prancūzijos lygą. 31 d. Prienų–Birštono „Vytautas“ nebaigė rungtynių BBL pirmenybėse. Virginijus Šeškus nusprendė išsivesti komandą iš aikštės, kai iki dvikovos pabaigos buvo likusios 2 minutės ir 50 sekundžių. Stratego įniršį sukėlė, jo nuomone, tendencingas teisėjavimas. „Kiek galime kęsti tokį tendencingą teisėjavimą BBL čempionate? Teisėjai iš mūsų tyčiojasi“, – pareiškė treneris. Nuotr. BasketNews.lt/V.Mikaitis Lapkritis 7 d. Vilmantas Dilys už draudžiamų preparatų vartojimą iš FIBA varžybų diskvalifikuotas ketveriems metams. 30 metų krepšininko organizme balandžio 12-ąją duotame mėginyje, be narkotiko kokaino, rasta ir anabolinio steroido stranozololo. Žaidėjui paprašius, gegužės 10 dieną buvo atliktas B mėginio tyrimas, o po aštuonių dienų krepšininkas buvo informuotas, kad ir šis mėginys buvo teigiamas. 9 d. „Žalgiris“ iškovojo didžiausią visų laikų Eurolygos pergalę išvykose. Kauniečiai 94:62 sutriuškino Milano „AX Armani Exchange“. Prieš tai didžiausia klubo pergalė buvo pasiekta 2011 metų gruodžio 6 dieną Londone, kur vietos „Towers“ buvo įveiktas 81:58. 11 d. Niujorko „Knicks“ atleido Mindaugą Kuzminską. Niujorko klubas tai padarė, kad atlaisvintų vietą po diskvalifikacijos grįžtančiam Joakimui Noah. „Knicks“ lietuviui toliau moka jo 3 mln. JAV dolerių algą. Lietuvis iki šiol taip ir nerado naujos komandos. 24 d. Lietuvos rinktinė pergalingai pradėjo kovas naujajame FIBA pasaulio čempionato atrankos turnyre. Dainiaus Adomaičio auklėtiniai Kosove 99:61 nugalėjo vietos rinktinę. Adas Juškevičius nugalėtojams pelnė 16 taškų, Gediminas Orelikas – 12, Eimantas Bendžius ir Deividas Gailius – po 11. Po dviejų dienų Klaipėdoje lietuviai 75:55 sutriuškino ir Lenkijos krepšininkus. Rezultatyviausiai rungtyniavo klaipėdiškiai – Bendžius surinko 18, taškų, Arnas Butkevičius – 12, Mindaugas Girdžiūnas – 12. Tai buvo pirmasis langas pagal naująją FIBA atrankos varžybų tvarką. Nuotr. fotodiena.lt/R.Lukoševičius Gruodis 10 d. Vilniaus „Lietuvos rytas“ pirmą kartą per 3,5 metų laimėjo Kaune. Rimo Kurtinaičio auklėtiniai LKL rungtynėse „Žalgirio“ arenoje šalies čempionus įveikė 65:63. Paskutinį kartą laikinojoje sostinėje jie buvo laimėję 2014 metų balandį. Tos pačios dienos vakarą LKL ir krepšinio pasaulį sudrebino dar dvi žinios. Panevėžio „Lietkabelis“ paskelbė atsisveikinęs su vyriausiuoju treneriu Artūru Štalbergu, o Vilniaus „Lietuvos rytas“ iš Klaipėdos „Neptūno“ perviliojo Arną Butkevičių ir Mindaugą Girdžiūną. 11 d. „Žalgiris“ paskelbė abipusiu susitarimu nutraukęs sutartį su Dee Bostu. Amerikietis išvyko rungtyniauti į Strasbūro IG komandą. Jį Kaune pakeis dukart NBA čempionas Beno Udrihas, į Lietuvą atvykęs paskutinėmis gruodžio dienomis. 12 d. Iš karto po vidurnakčio oficialiai paskelbta, kad LiAngelo ir LaMelo Ballai sudarė sutartis su Prienų–Birštono „Vytauto“ komanda. Į Lietuvą jie atvyks sausio 4 dieną, o daugiau žaidimo laiko turėtų tikėtis BBL pirmenybėse – čia jiems numatyta po 20-25 min. per rungtynes. Ši žinia tapo bene skambiausiai nuskambėjusiu pranešimu apie Lietuvą visais 2017 metais – apie Ballų persikėlimą į Prienus diskutavo visos didžiosios JAV sporto žiniasklaidos priemonės, nuo ESPN iki „Bleacher Report“. Į „Vytauto“ namų rungtynes jau buvo atvykęs ir „New York Times“ žurnalistas. 28 d. „Žalgiris“ į rungtynes su Pirėjo „Olympiakos“ pardavė visus bilietus ir Graikijos superklubą namie patiesė 74:68. Tai buvo penktoji iš eilės „Žalgirio“ pergalė Eurolygoje, o tai – pakartotas klubo rekordas Eurolygoje. Pirmąjį Eurolygos ratą kauniečiai baigė dalydamiesi 3-4 vietas ir iškovoję 10 pergalių per 15 mačų. Pernai „Žalgiris“ per visą sezoną laimėjo 14 kartų. 31 d. Paskelbta, kad Mindaugas Kuzminskas sugrįžta į Europą – jis susitarė dėl 1,5 metų sutarties su Milano „AX Armani Exchange“ komanda. Kontraktas leidžia 2018 metų vasarą pasirašyti sutartį su NBA klubu. Milane jau žaidžia Mantas Kalnietis ir Artūras Gudaitis.

BasketNews.lt Taip pat skaitykite: Nukraujavęs „Neptūnas“ stiprinasi Vytautu Šulskiu Istoriniame Lukauskio mače – įspūdinga Mavrokefalidžio atkarpa ir drama Alytuje „Lietuvos ryto“ krepšininkai poilsio Naujųjų metų dieną neturės Mockevičius apie „Lietuvos rytą“: „Tokių sąlygų niekur nebūčiau gavęs“ Urbonas: „Pas mus žvaigždžių nėra ir nebus, net jeigu į Uteną atvažiuotų du Ballai“ „Dzūkija“ gynėjų grandį sustiprino amerikiečiu Rodyti komentarus Anonimas Kuzes kontraktas ispudingas :)))



--

parašyta iš mobiliesiems telefonams pritaikytos svetainės versijos m.basketnews.lt Įvertinimas: Nėra (vertina tik prisijungę) AS 500 fanų į Kauną manau irgi turėjo būt paminėti. Vis tik rekordas. Įdomu ar pabandys žalieji perspjaut ir atvykti į Vilnių su didesne organizuotų sirgalių armija... Ir ar raudonieji ir toliau gausiai važinės į išvykas... Įvertinimas: Nėra (vertina tik prisijungę) netaip druodzio 31.d kuzminskas sako ate ate nba



--

parašyta iš mobiliesiems telefonams pritaikytos svetainės versijos m.basketnews.lt Įvertinimas: Nėra (vertina tik prisijungę) naira "Pasakišką žygį Europos čempionate surengusi Slovėnija po dramatiškos kovos finale 92:72 palaužė Ispanijos rinktinę" kiek atsimenu, tai ispanai dar pusfinaly suvaryti buvo ;) Įvertinimas: Nėra (vertina tik prisijungę) Jonas + Kuzios Armani uzdare metus :) galejo negadinti nuotaikos pries naujaka



--

parašyta iš mobiliesiems telefonams pritaikytos svetainės versijos m.basketnews.lt Įvertinimas: Nėra (vertina tik prisijungę) Ačiū, kad prenešėte apie nekultūringą, pažeidžiantį įstatymus, reklamuojantį ar kurstantį nelegaliems veiksmams komentarą.

Komentuoti Prisijungti Vardas: Liko simbolių: Iš viso komentarų: 5

„BasketNews.lt“ pasilieka teisę pašalinti tuos skaitytojų komentarus, kurie yra nekultūringi, nesusiję su tema, pasirašyti kito asmens vardu, pažeidžia įstatymus, reklamuoja, kursto nelegaliems veiksmams.