Mindaugui Kuzminskui – penkių Eurolygos komandų dėmesys

Jei ateis Kuzia

Tupana nebutinai paleist, galetu ji LKL varzybom laikyt daugiau, kad Ule gautu poilsio, nes visgi Kuzminskas gauna pinigus is Knicks tai Zalgiriui labai per pinigine nesikandziotu ir bet kokiu atveju niekada nezinai kas susitraumuot gali. Jei Udrih isilies i zaidima ir Kuze atvyks bent jau is sudeties Zalgiris bus top 4 komanda gal tik CSKA, Real ir Fenerbahce geriau atrodys pagal sudeti, o patekus i top4 jau ten visko gali buti, gal net ir cempionais taptume, bet aisku svajot reikia atsargiai po zingsneli, prioritetas dabar patekti i top8, o toliau matysim kaip bus.



--

