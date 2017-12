Nukraujavęs „Neptūnas“ stiprinasi Vytautu Šulskiu

Nuotr.: Fotodiena.lt/R.Lukoševičius

Klaipėdos „Neptūno“ stovykloje džiugios naujienos – jau artimiausiomis dienomis uostamiesčio komandą papildys patyręs ir universalus aukštaūgis, 2015-2016 metų Lietuvos krepšinio lygos (LKL) reguliariojo sezono naudingiausias žaidėjas Vytautas Šulskis.



200 cm ūgio 29-erių metų krepšininkas įvairiose LKL komandose rungtyniavo nuo 2011 metų, o nuo šio sezono pradžios krepšininkas sudarė pelningą kontraktą su Libano sostinės Beiruto „First Sports“ komanda ir ryžosi išbandyti legionieriaus duonos. Visgi, atsiradus puikiai galimybei grįžti į gimtąją Lietuvą ir atstovauti Klaipėdos „Neptūnui“, Šulskis nusprendė tuo ir pasinaudoti.



Jis į Klaipėdą turėtų atvykti artimiausiomis dienomis ir yra tikimybė, kad jo debiutas, vilkint „Neptūno“ marškinėlius, bus jau sausio 4 dieną (ketvirtadienį) 19 val. „Švyturio“ arenoje, kai „Neptūnas“ kausis su „Šiauliais“.



„Tai labai patyręs ir universalus žaidėjas, galintis rungtyniauti dvejose – lengvojo ir sunkiojo krašto pozicijose. Vytautas Šulskis turėtų sustiprinti mūsų komandą ir pridėti energijos. Džiaugiamės komandą pasipildę dar vienu lietuviu“ - teigė „Neptūno“ komandos vyr. treneris Kazys Maksvytis.



Anksčiau Šulskis yra rungtyniavęs „Šiaulių“, Kėdainių „Nevėžio“, Prienų–Birštono „Vytauto“ ir Utenos „Juventus“ komandose.

Praėjusį sezoną krepšininkas rungtyniavo „Juventus“ klube, kur vidutiniškai per 29 minutes pelnydavo po 12,6 taško, atkovodavo po 4,9 kamuolio, atlikdavo po 3,1 rezultatyvaus perdavimo ir surinkdavo po 13,5 naudingumo balo.



Tą patį sezoną FIBA Čempionų lygoje Šulskis vidutiniškai per 32 minutes rinkdavo po 12,7 taško, 5 atkovotus kamuolius, 3 rezultatyvius perdavimus ir 10,1 naudingumo balo.



2015-2016 metų sezoną, kai vilkėjo „Vytauto“ ekipos marškinėlius, Šulskis per ketvirtfinalio rungtynes su „Juventus“ buvo surengęs įspūdingą pasirodymą – sausio 16 dieną pelnė 28 taškus (5/6 dvit., 3/4 trit., 9/11 baud.), atkovojo 8 kamuolius, atliko 6 rezultatyvius perdavimus ir iš viso surinko net 40 naudingumo balų. Tą dieną jo komanda šventė pergalę 96:90.