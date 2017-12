Howardo vedama „Hornets“ netikėtai patiesė „Warriors“

Nuotr.: AP – Scanpix

„Hornets“ svečiuose 111:100 patiesė NBA čempionus

Howardas sužaidė sezono rungtynes – 29 taškai, 13 atkovotų kamuolių ir 7 rezultatyvūs perdavimai

Dwightas Howardas rungtyniavo tarsi geriausiais savo karjeros laikais, o jo vedama Šarlotės „Hornets“ (12-22) pateikė staigmeną Oklande.

Rungtynių žaidėjas Dwight Howard Taškai 29 Naudingumas 38 Baudų metimai 75% 9/12 Rezultatyvūs perdavimai 7

Centro vedamas klubas svečiuose kiek netikėtai 111:100 (32:29, 21:24, 26:22, 32:25) nugalėjo NBA čempionę „Golden State Warriors“ (28-8) komandą.

Geriausias sezono rungtynes sužaidęs Howardas per 40 minučių pelnė 29 taškus (10/15 dvit., 9/12 baud. met.), atkovojo 13 kamuolių bei atliko 7 rezultatyvius perdavimus.

Pastarasis rodiklis yra pakartotas Howardo geriausias karjeros rezultatas.

Tai buvo viso labo trečioji „Hornets“ ekipos sezono pergalė išvykoje.

Kol kas „Warriors“ vis dar verčiasi be traumuoto Stepheno Curry, kuris gydosi čiurnos sužeidimą. Be Curry per 11 rungtynių „Warriors“ laimėjo devynis kartus.

Tiesa, nepaisant šios nesėkmės, „Warriors“ ir toliau išlieka komanda, kuri šį sezoną kol kas pralaimėjo mažiausiai kartų.

„Warriors“: Kevinas Durantas 27, Klay Thompsonas 24, Shaunas Livingstonas 12, Davidas Westas 10.

„Hornets“: Dwightas Howardas 29 (13 atk. kam.), Kemba Walkeris 16, Nicolas Batumas 15, Frankas Kaminsky 14, Jeremy Lambas 11.

Howardo pasirodymas: