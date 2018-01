Sparčiai perkami bilietai į KMT turnyrą

Nuotr.: Fotodiena.lt

Prireikė vos kelių valandų, kad būtų išgraibstyti akciniai bilietai į SIL–Karaliaus Mindaugo taurės turnyrą. Vienas geriausių Lietuvos sporto renginių vasarį vyks Klaipėdoje, o per pirmas dienas parduota beveik tūkstantis bilietų.

Pirkdami bilietus į turnyrą klaipėdiečiai aktyvesni nei vilniečiai ar kauniečiai, kurie šį turnyrą turėjo galimybę savo miestuose išvysti per pastaruosius dvejus metus.

„Toks aktyvumas mus džiugina ir rodo, kad SIL–Karaliaus Mindaugo taurė per pirmus dvejus metus sužavėjo publiką ir tapo renginiu, kurį norisi pamatyti iš arti, – džiaugėsi Žygimantas Surintas, turnyrą organizuojančios Lietuvos krepšinio lygos vykdomasis direktorius. – Be to, akivaizdu, kad Klaipėdoje krepšinis pastaruoju metu itin populiarėja ir čia tikimės sausakimšos arenos per abi turnyro dienas.“

Gruodžio 28 d. prasidėjusi prekyba bilietais į SIL–Karaliaus Mindaugo taurės turnyrą jau pirmąją dieną susilaukė didelio krepšinio sirgalių susidomėjimo. Per pirmąsias pardavimo valandas buvo nupirkti visi 200 bilietų, kuriems buvo taikoma šventinė 20 proc. nuolaida.

Į uostamiestį atvykstantis turnyras susilaukė daugiausia dėmesio būtent iš klaipėdiečių ir aplinkinių gyvenviečių gyventojų. Vakarų Lietuvoje dar nematytas renginys sukėlė sirgalių smalsumą, tačiau yra žmonių, kurie jau tampa tikra turnyro dalimi.

26-erių klaipėdietis Šarūnas Nachodas juokauja, kad po daugelio metų jis bus įėjęs į istoriją kaip žmogus, dalyvavęs visuose Karaliaus Mindaugo taurės turnyruose.

„Esu krepšinio sirgalius nuo mažų dienų, todėl šis turnyras man yra didelė šventė, – savo patirtimi dalijosi Nachodas – Jau buvau abiejuose iki šiol vykusiuose turnyruose Vilniuje ir Kaune, ir jau pasibaigus turnyrui laukiau kitų metų. Kai tik pamačiau, kad startavo bilietų prekyba, iš karto juos įsigijau.“

„Su vyru ir draugais buvome ir ankstesniuose turnyruose, todėl labai džiaugiamės, kad jis pagaliau atkeliavo į Klaipėdą, – pabrėžė Klaipėdos „Neptūno“ gerbėja Lina Keliauskienė. – Mūsų gimtadieniai yra vasario mėnesį, todėl bilietai į tikrą krepšinio ir pramogų fiestą mums yra geriausia gimtadienio dovana.“

Vasario 17–18 d. Klaipėdos Švyturio arenoje vyksiantis renginys žada nenusileisti savo pirmtakams ir stebinti susirinkusius žiūrovus ne tik atkakliomis kovomis krepšinio aikštelėje, bet ir įvairiais konkursais bei muzikiniais pasirodymais.

„Į renginį atvykę sirgaliai tikrai išeis ne tuščiomis. Bus išdalinta daugybė prizų, atlikėjai ir konkursų dalyviai ruošia puikius pasirodymus, tad galime pažadėti, kad kiekvienas atvykęs turės galimybę išvysti ne tik aukščiausio lygio krepšinio kovas, bet ir dalyvauti įvairiuose konkursuose, laimėti daugybę prizų ir pasisemti labai teigiamų emocijų“, – užtikrino Surintas.

Bilietus į SIL–Karaliaus Mindaugo taurę galite įsigyti bilietai.lt kasose.