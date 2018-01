„Žalgiris“ Kuzminską viliojo taip, kaip paskutiniais metais nebuvo vilioję nė vieno žaidėjo

amzinas

Zmones nusiraminkite.. yra kita medalio puse.. zmogus nuo rinktine niekur is esmes nezaide, formos nera (zaidybines), ritmo irgi.. plius visi zinome is rinktines laiku jo gynyba... ar Saras priverstu, taip, bet jis neturi igudziu, todel net pas Sara nebutu stebuklu.. jisai primestu aisku tasku, bet vel gi kiek praleistu.. nebutu gynybos Saras greitai pradetu riboti jo laika ir tt.. kitas dalykas- norejo ilisti del jo net i kitu metu biudzeta, reiskia jisai tikrai nukentetu, ar del zaidejo kuris nenori to reiketu ir dar paskui del to kenteti kita sezona nes kazkokiam zaidejui neliks pinigu? taip Zalgiris kaip CLE zaistu va bank, nes Saro kitamet neliks ir tie papildomai eurai nepadetu is esmes, bet dar neaisku kaip viskas cia vyktu...