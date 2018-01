Nuotr.: AP – Scanpix

Sezono rekordą pasiekęs Stephenas Curry pelnė 45 taškus

Įžaidėjui tokiam rezultatui pakako vos trijų kėlinių

„Warriors“ 121:105 laimėjo prieš „Clippers“

Fantastišką asmeninį pasirodymą Nacionalinėje krepšinio asociacijoje (NBA) surengė Stephenas Curry. Įžaidėjas pataikė aštuonis tritaškius ir surinko 45 taškus, o „Golden State Warriors“ (32-8) išvykoje 121:105 (31:28, 33:27, 39:21, 18:29) nugalėjo Los Andželo „Clippers“ (17-21) komandą.

Rungtynių žaidėjas Stephen Curry Taškai 45 Naudingumas 42 Baudų metimai 94% 15/16 Perimti kamuoliai 3

Asmeninį sezono rezultatyvumo rekordą pasiekęs Curry pataikė 3/5 dvitaškių, 8/16 tritaškių, realizavo 15/16 baudų, atkovojo 6 ir perėmė 3 kamuolius bei atliko 3 rezultatyvius perdavimus.

Tokį šou „Warriors“ superžvaigždė surengė vos per 30 minučių. Tai buvo dešimtas kartas per pastaruosius penkis sezonus, kuomet Curry 40 ir daugiau taškų pelnė per pirmuosius tris kėlinius.

JaVale'ui McGee trečiojo ketvirčio pabaigoje varžovų krepšį sudrebinus dėjimu iš viršaus, „Warriors“ triuškino „Clippers“ 103:73 ir nuaidėjus kėlinio sirenai Curry visam atsisėdo ant atsarginių žaidėjų suolelio.

„Clippers“ iš toli atakavo 11 kartų, iš kurių tik 3 buvo sėkmingi, kai tuo metu NBA čempionai išmetė 39 tolimus metimus, o realizavo 13.

Šeimininkų nesėkmę apkartino Blake'o Griffino trauma. Puolėjas dar pirmajame kėlinyje praleido smūgį į galvą ir iš karto parkrito ant parketo, o vėliau buvo palydėtas į rūbinę ir daugiau aikštėje nebepasirodė. Pasak pranešimų, jam buvo nustatytas smegenų sutrenkimas.

„Warriors“ tai buvo 12 pergalė iš eilės prieš Los Andželo ekipą – paskutinį kartą „Clippers“ laimėjo dar 2014 metų gruodį per Kalėdas vykusiame susitikime.

„Clippers“: Louisas Williamsas 23, DeAndre Jordanas 15 (11 atk. kam.), Tyrone'as Wallace'as 13, Jawunas Evansas 12.

„Warriors“: Stephenas Curry 45, Nickas Youngas ir JaVale'as McGee – po 11, Klay Thompsonas ir Davidas Westas – po 10.