Sezono rungtynes sužaidęs Šikšnius atvedė „Juventus“ į pergalę Pasvalyje

Elektros

Protu nesuvokiama kaip PPŽ yra žemai puolusi negi probemytes su pinigais? Petrauskas niekam tikęs treneris !!! Visur tėvo pramuštas mainais į solidžią pinigų injekciją. Sudėtis Pasvalio labai simpatiška ir daug žadanti tik va treneris per silpnas. Žinių bagažas dar per mažas reikia bent 3-4 metus pabūti asistentų trenerio. Labai tikiuosi greitu laiku Petrauskas bus išmestas per bortą tik klausimas ką vietoj jo? Krapikas ? Specialistas iš užsienio? Jeigu Pasvalys turi dar minčių apie pergales darys permainas



--

parašyta iš mobiliesiems telefonams pritaikytos svetainės versijos m.basketnews.lt