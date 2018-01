Sausio 9-osios NBA pulsas: žibantys lietuviai bei LeBrono karjeros antirekordas

Los Andželo ekipos triumfas Nuotr.: AP - Scanpix

Žibantys lietuviai, tragiškas „Cavaliers” pasirodymas Minesotoje, blogiausias LeBrono Jameso karjeros rodiklis, Isaiah Thomaso išvarymas, Davio Bertanio karjeros naktis, netikėtą lyderį atradusi „Clippers” – tai ir dar daugiau – sausio 9-osios NBA pulse.

Sausio 9-osios NBA pulsas

DOMINAVO. Indianos „Pacers” varžovus iš Milvokio nokautavo pirmojo kėlinio viduryje, kuomet spurtavo 22:2 bei ketvirtį baigė turėdama 21 taško persvara (37:16). Apsuku nemažinusi Indianapolio valstijos komanda antrajame kėlinyje pasiekė 27 taškų pranašumą (48:21). Per šį laikotarpį „Pacers” išprovokavo 13 varžovų klaidų, o patys iš žaidimo realizavo 18 metimų iš 25.

ATSTOJO. Fantastiškai rungtyniavęs Anthony Davisas trečiajame kėlinyje patyrė čiurnos traumos ir negrįžtamai paliko aikštelę. Per 29 minutes puolėjos spėjo iš žaidimo pataikyti 12 metimų iš 14, pelnyti 30 taškų bei atkovoti 10 kamuolių.

Traumuotą komandos draugą puikiai atstojo iki tol buksavęs DeMarcusas Cousinsas. Iki tol kelių link varžovų krepšio neradęs, emocijas ant atsarginių suolelio rodęs ir keturis taškus tepelnęs puolėjas po Daviso traumos surinko 16 taškų bei atvedė „Pelicans” į pergalę prieš „Pistons” 112:109.

„Tai lyg sveikas protas, kažkas turėjo perimti vadžias, – teigė Cousinsas. – Aš pirmoje mačo dalyje žaidžiau prastai. Leidau keliems prastiems teisėjų sprendimams manei išmušti iš vėžių. Aš tiesiog nejaučiau rungtynių ritmo.“

Per pirmąjį ketvirtį Rajonas Rondo atliko 9 rezultatyvius perdavimus bei pakartojo klubo rekordą.

ŽIBANTYS. NBA lietuviai pastaruoju metu tiesiog spindi, abu jie šiąnakt atvedė savo ekipas į pergales bei tapo naudingiausiais mačų žaidėjais. Domantas Sabonis į Milvokio „Bucks” krepšį įmetė 17 taškų, atkovojo 10 kamuolių bei surinko 21 naudingumo, tuo metu Jono Valančiūno sąskaitoje – 21 taškas, 13 atkovotų kamuolių, 24 naudingumo balai bei pergalė prieš Bruklino „Nets”.

Sabonis per pastarąsias trejas rungtynes vidutiniškai pelno po 20,3 taško, atkovoja 5,7 kamuolio, o iš žaidimo atakuoja net 73 proc. tikslumu.

JV per pastarąsias dvejas rungtynes pelno po 20,5 taško bei atkovoja po 13 kamuolių. Lietuvis aikštelėje per šiuos mačus praleido po 21,5 minutės.

BLOGIAUSIAS. LeBronas Jamesas patyrė pirmąjį pralaimėjimą Minesotoje nuo 2005-ųjų vasario 17-osios, kurio jis nepamirš ilgai.

„Cavaliers” strigti ėmė nuo pirmojo ginčo kamuolio, kuomet pralaimėjo atkarpą 4:20. Su kiekviena minute Klivlando ekipos problemos didėjo, o trečiajame ketvirtyje atsilikimas pasiekę rekordinę 41 taško ribą (55:96).

Tai buvo 12-asis Jameso pralaimėjimas prieš Jimmy Butlerio atstovaujamas ekipas per 17 žaistų mačų. Šioje dvikovoje Jamesas pelnė vos 10 taškų, iš žaidimo pataikydamas 4 metimus iš 8. LeBronui esant aikštelėje „Cavaliers” įmetė 39 taškais mažiau už varžovus, o tai blogiausias Jameso karjeros rezultatas.

„Esu laimėjęs rungtynes ir turėjęs blogą „plius minus” rodiklį, argi tai yra svarbu? – retoriškai klausė „Cavaliers” lyderis. – Man nusispjauti ant šio rodiklio.“

IŠVARĖ. Trečiajame ketvirtyje nesportinę pražangą užsidirbo Isaiah Thomasas, kuris grubiai prasižengė prieš Andrew Wigginsą. „Nenorėjau to padaryti. Džiaugiuosi, kad jam viskas gerai“, – po rungtynių sakė įžaidėjas.

Po traumos grįžusiam Thomasui vis dar yra ribojamas žaidimo laikas. Šiąnakt jis aikštelėje spėjo praleisti 19 minučių, per kurias pelnė 9 taškus. „Turiu surasti būdų, kaip geriau pradėti rungtynes“, – teigė Thomasas.

AUKŠTYN. Kyle'as Korveris į „Timberwolves” krepšį sukratė 4 tolimus metimus bei pelnė 19 taškų. 36-erių veteranas dabar savo sąskaitoje turi 2147 taiklius tolimus metimus bei aplenkęs Paulą Pierce'ą lygos istorijoje dabar užima ketvirtąją vietą. Daugiau už Korverį tritaškių metimų yra pataikę tik Ray Allenas (2973), Reggie Milleris (2560) bei Jasonas Terry (2244).

SUPER ATSARGINIS. Gruodžio 27-ąją prie Hjustono „Rockets” prisijungęs Geraldas Greenas iškart tapo rimta paspirtimi Teksaso valstijos ekipai. 31-erių puolėjas per šį laikotarpį spėjo sužaisti septynerias rungtynes, per jas vidutiniškai pelnė po 16,5 taško, o iš toli pataiko po 4,1 tritaškio per mačą 51 proc. tikslumu.

Šiąnakt Greenas pelnė 22 taškus, o be Jameso Hardeno žaidusi „Rockets” 116:107 pranoko Čikagos „Bulls”.

KARJEROS NAKTIS. Dėl peties traumos Kawhi Leonardo netekusi San Antonijaus „Spurs” surado kitą lyderį. Rungtynėse su Sakramento „Kings” karjeros mačą sužaidė latvis Davis Bertans. 25-erių latvis į varžovų krepšį įskraidino 6 tritaškius, pelnė 28 taškus bei užfiksavo geriausius rezultatus per dvejus metus NBA lygoje trunkančią karjerą.

„Jis nuostabus snaiperis, tačiau jis supranta ir kaip žaisti krepšinį, – latvį gyrė Greggas Popovichius. – Jis tikrai mums išplečia aikštelę bei buvo didžiulis faktorius šiandien.“

NETIKĖTAS. Los Andželo „Clippers” ekipą svarbiausiu metu patraukė žaidėjas, iš kurio to buvo mažai tikėtasi. Dviejų taškų deficitą lemiamoje atakoje turėjusi Doco Riverso kariauna pirmiausiai metimą patikėjo Lou Williamsui. Visgi gynėjo metimas tikslo nepasiekė, o pergalingą dūrį likus 9 sekundėms iki susitikimo pabaigos smeigė C.J. Williamsas.

27-erių Williamsas – mažai žinomas vardas krepšinio aistruoliams. Pirmąjį sezoną stipriausioje pasaulio lygoje žaidžiantis atakuojantis gynėjas migruoja tarp NBA ir Plėtojimosi lygos. 2012-aisiais profesionalo karjerą pradėjęs atletas spėjo pažaisti Kipro, Italijos ir Prancūzijos lygose.

Šį sezoną krepšininkas gavo progą atsiskleisti traumų išretintoje „Clippers” komandoje ir vidutiniškai pelno po 5,3 taško bei atkovoja po 1,4 kamuolio.

NESUSTABDOMAS. Po traumos grįžęs Stephenas Curry rungtyniauja tiesiog nesulaikomai. Šiąnakt gynėjas pelnė 32 taškus, atliko 5 rezultatyvius perdavimus bei atvedė „Golden State Warriors” į penktąją pergalę paeiliui. Per šią atkarpą Curry vidutiniškai pelno po 35,2 taško, atkovoja 5,6 kamuolio, atlieka 5,6 rezultatyvaus perdavimo, o iš toli per mačą įsūdo 6,6 tritaškio 53 proc. taiklumu.

Spindintis Oklando ekipos žaidėjas užgožė ir pirmąjį sezono trigubą dublį atlikusį Nikolą Jokičių. Serbas pelnė 22 taškus, atkovojo 12 kamuolių, atliko 11 rezultatyvių perdavimų, tačiau „Nuggets” 114:124 nusileido „Warriors”.

Šioje dvikovoje „Warriors” komandai padėti negalėjo Kevinas Durantas, tačiau Oklando komanda, žaisdama be Duranto, laimėjo 22 iš pastarųjų 23 rungtynių.

