Šeškus apie LaMelo: „Tas vaikis kažką turi“

JR

Bet tas vaikis be emocijų, be noro gynyboje, be ugnies akyse....be šypsenos, be sportinio pykčio.



Taiklumo nerasta šiandien. Meta neapšilęs.



Perdavimai rizikingi ir tuo davė prieskonių.



Ko nebuvo pas jį, tas buvo pas Žalgirio lyderį.



--

