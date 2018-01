„Trail Blazers“ be Lillardo pranoko „Thunder“

Nuotr.: USA Today – Scanpix

„Trail Blazers“ laimėjo ketvirtą kartą per paskutines 5 rungtynes

„Thunder“ suklupo ketvirtą kartą per 6 mačus ir smuktelėjo į šeštąją Vakarų konferencijos vietą

CJ McCollumas pelnė 27 taškus ir atvedė Portlando „Trail Blazers“ (22-18) į pergalę Oklahomoje. Įsibėgėjusi Oregono komanda 117:106 (24:26, 30:24, 34:26, 29:30) pranoko Oklahomos „Thunder“ (22-19).

Rungtynių žaidėjas C.J. McCollum Taškai 27 Naudingumas 28 Dvitaškiai 71% 10/14 Rezultatyvūs perdavimai 7

Portlando komandai tai buvo ketvirta pergalė per paskutines penkerias rungtynes nepaisant to, kad didžiąją dalį rungtynių pastaruoju metu tenka žaisti be Damiano Lillardo. Gynėjas dėl patemptos blauzdos praleido 7 iš paskutinių 9 rungtynių.

Šį kartą jo spragą užkamšė 21 tašką surinkęs Shabazzas Napier, tuo metu Jusufas Nurkičius pridėjo 20 taškų ir 8 atkovotus kamuolius.

„Thunder“ pralaimėjo ketvirtą katrą per pastaruosius 6 mačus, o trys iš šių nesėkmių patirtos namie. Vakarų konferencijos turnyrinėje lentelėje „Trail Blazers“ pakilo į penktąją vietą, laipteliu žemiau nustumdami „Thunder“.

„Thunder“: Russellas Westbrookas (12 rez. perd., 9 atk. kam.) ir Paulas George’as po 22, Carmelo Anthony 19, Stevenas Adamas 16, Raymondas Feltonas 13.

„Trail Blazers“: CJ McCollumas 27, Shabazzas Napier 21, Jusufas Nurkičius 20, Alas-Farouqas Aminu ir Patas Connaughtonas po 10.