Bookerio nesulaikęs „Lietuvos rytas“ Miunchene patyrė antrąją nesėkmę

O kur arturiuko komentarai? Vel sedi is nervu grauzdamas alkunes ir tik gilia nakti pasirodys spangdamas kokia nereali yra Baern komanda?:DD



Eilini syki galima isitikinti kaip is kitur ateje zaidejai degraduoja sitoje komandoje. Kiek pamenu arturiukas labai dziaugesi Baronas, kuris yra = Loganui, bei Madgenu apie kuri kelis menesius kliedejo kartodamas kokia nereali australo statistika buvo pries sezona 14tsk eurocupo top16:DD Per tiek metu dar nedaejo kad ir kas beateitu i degraduojanti laikrasti kaip iskart statistika drastiskai krenta ir buve kitu komandu lyderiai iskart tampa inkarais.