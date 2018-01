Nuotr.: USA Today Sports – Scanpix

„Lakers“ namie 93:81 nugalėjo „Spurs“ krepšininkus

Lonzo Ballo sąskaitoje – dvigubas dublis (18 taškų ir 10 atkovotų kamuolių)

Lonzo Ballas surinko dvigubą dublį, o jo atstovaujama Los Andželo „Lakers“ (14-27) išgyvena sėkmingą atkarpą. Kalifornijos komanda praėjusią naktį namie 93:81 (20:15, 29:23, 19:24, 25:19) nugalėjo San Antonijaus „Spurs“ (28-15) klubą.

Rungtynių žaidėjas Lonzo Ball Taškai 18 Naudingumas 28 Tritaškiai 57% 4/7 Rezultatyvūs perdavimai 6

Tai buvo jau trečioji iš eilės „Lakers“ komandos pergalė. Daugiau nei dviejų laimėjimų paeiliui šį sezoną Luke'o Waltono auklėtiniai dar nebuvo iškovoję.

Be to, tai buvo ir pirmoji „Lakers“ pergalė prieš „Spurs“ „Staples Center“ arenoje per pastaruosius penkerius metus.

Vienas „Lakers“ pergalės vedlių buvo dabartinių Prienų-Birštono „Vytauto“ žvaigždžių LaMelo ir LiAngelo brolis Lonzo Ballas. Jis pelnė 18 taškų (3/4 dvit., 4/7 trit.), atkovojo 10 kamuolių bei atliko 6 rezultatyvius perdavimus.

„Lakers“: Brandonas Ingramas 26, Lonzo Ballas 18 (10 atk. kam.), Larry Nance'as 14 (10 atk. kam.), Kyle'as Kuzma ir Kentaviousas Caldwellas-Pope'as po 10.

„Spurs“: LaMarcusas Aldridge'as 20, Brynas Forbesas 18, Dejounte Murray 14.

Lonzo žaidimo epizodai: