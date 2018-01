Trinchieri vėl kirto arbitrams: „Žmonių neapkvailinsi, teisėjai nulėmė nugalėtoją“

Nuotr.: Fotodiena.lt/R.Lukoševičius

Nuotr. Fotodiena.lt/R.Lukoševičius

Bambergo „Brose“ vairininkas Andrea Trinchieri šį sezoną tampa didžiausiu Eurolygos arbitrų priešu. Po jo treniruojamos komandos nesėkmės Tel Avive (88:90), italas specialistas nesusilaikė ir kirto rungtynėms teisėjavusiems arbitrams iš peties.

„Visada atvykęs į Tel Avivą, į šią areną, aš užuodžiu krepšinį. Čia matomi visi tie skambūs titulai, vaizduojamos legendos, taigi dėl šios priežasties manau, kad visi suprato, kas įvyko šiame mače. Visiems aišku. Neapkvailinsi žmonių, kurie supranta krepšinį. Teisėjai nusprendė rungtynių baigtį.

Man labai gaila mano žaidėjų, jie sužaidė gerą mačą ir nusipelnė laimėti, nors tai jiems nebuvo leista. Jei reaguoji į visus prisilietimus prie Pierre'o Jacksono, švilpk ir pražangas prieš mus. Visiems lygūs kriterijai. Sveikinu „Maccabi“ su pergale, bet nuoširdžiai sakau, kad mano komanda labiau nusipelnė laimėti.

Nemanau, kad žmonės už bilietus pinigus moka tik dėl to, kad pamatytų teisėjus, nusprendžiančius rungtynių laimėtoją. Žaidžiant su „Maccabi“ niekada nesitikiu daug švilpukų mūsų naudai, bet to jau stipriai per daug“, – piktinosi Trinchieri.

„Brose“ vairininkas dažnai mėgsta pasisakyti apie teisėjų darbą. Pavyzdžiui, išimtimi netapo ir „Brose“ viešnagė Kaune, kuomet „Žalgiris“ Vokietijos klubą nugalėjo 88:84.

„Vasarą buvome susitikę su teisėjais, treneriais. Eurolyga susitikimo metu akcentavo, kad reikia išvalyti žaidimą, kad puolime susikurtų daugiau progų. Tačiau šiandien matėme, kad žaidėjai buvo laikomi už marškinėlių, tai – nesportinė pražanga. Tokių epizodų buvo daug. Jei Eurolyga nori išvalyti puolimą, aš noriu išvalyti žaidimą“, – tąkart griežtą toną palaikė italas.

„Brose“ su šešiomis pergalėmis Eurolygoje žengia 13-oje pozicijoje.