Šarūnas Jasikevičius: „Ulanovas yra komandos veidas“

Kauno „Žalgiris“ (11-6) Eurolygoje grįžo į pergalių kelią – Šarūnas Jasikevičius pilnutėlėje arenoje patiesė savo pirmtaką Kauno klube Joaną Plazą.

Iškart po rungtynių Jasikevičius kartu su įžaidėju Vasilije Micičiumi susėdo ant suolo šalia „Žalgirio“ rūbinės ir kol kiti krepšininkai dalino interviu, treneris emocingai kalbėjosi su savo auklėtiniu. Vasia prie pergalės 79:77 prieš „Unicają“ pridėjo 3 taškus ir atliko 9 rezultatyvius perdavimus, taip užfiksuodamas asmeninį rekordą Eurolygoje.

„Galvoju, kad kai kurie dalykai turi likti tarp trenerio ir žaidėjo. Tai neturi bendro su krepšiniu. Yra ir gyvenimas, o aš tai tuo ir paliksiu“, – sakė Šaras.

Pergalę kauniečiams padėjo iškovoti Edgaras Ulanovas, kuris paskutinėje atakoje blokavo oponento metimą. Puolėjas pergalę išplėšė ir Malagoje, kuomet aidint sirenai įmetė iš vidutinio nuotolio.

„Edgaras rungtyniavo taip, kaip žaidė komanda. Pirmoje pusėje neatkovojome kamuolių, labai daug pralaimėtų mikrodvikovų, o antroje pusėje Edgaras pradėjo dviem prasiveržimais ir užsikūrė. Tuomet pamatėme tą Edgarą, kurį esame įpratę matyti. Ulanovas absoliučiai yra komandos veidas. Jis turi suprasti, kad jo akcijos didėja. Reikia būti pasiruošusiems kitų komandų dėmesiui. Taip pat, kaip ir Kevinui ar Pauliui. Mums reikia surasti kažko naujo. Bet paprasčiausiai reikia padaryti viską gynyboje. Mes žinome Edgaro lygį. Sąžiningai kalbant, pirmoje pusėje žaidėjų nesupratau.

Jaučiuosi kaltas, nes turėjome 5 dienas pasiruošti, bet nėjome luptis. Varžovai pirmajame kėlinyje mus pranoko noru, o jeigu jo nėra – viso gero“, – teigė Šaras.

Rungtynių žaidėjas Paulius Jankūnas Taškai 14 Naudingumas 22 Perimti kamuoliai 3 Atkovoti kamuoliai 9

Apie rungtynes: „Visų pirma noriu pakalbėti apie fanus. Be jų šios pergalės nebūtų. Kažkur dar mes nesuprantame antrojo rato esmės, nesuprantame, kaip komandos ant mūsų lips ir visomis išgalėmis bandys pasivyti. Bus sudėtinga iškovoti kiekvieną pergalę. Laimėti pirmajame rate yra viena ir kur kas sunkiau – antrajame rate. Komandos nesugebėjau įtikinti, kokios bus rungtynės. Pirmoje pusėje padarėme aibę klaidų ir žaidėme be pagal žaidybinį planą. Buvome per minkšti, o Malaga laimėti norėjo labiau. Mes užsikūrėme dėl atmosferos ir ištraukėme rungtynes. Čia yra pats pozityviausias dalykas – pergalė yra pergalė. Dar lieka daug susitikimų, negalime galvoti, jog kažką jau pasiekėme. Reikia suprasti, kad visos komandos čia ateis su galimybe atimti pergalę ir dar viena pergale priartėti prie mūsų.“

Apie 9 rezultatyvius perdavimus atlikusį Vasilije Micičių: „Jis tikrai įvedė ramybės bei su kamuoliu nuėjo ten, kur ir reikėjo. Aišku, daugiausiai jis žaidė du prieš du su Pauliumi Jankūnu. Nereikia užmiršti, kad kitoje pusėje Vasia dengė Nedovičių ir tai darė neblogai. Nedovičius buvo paleistas, ypač jo 9 rezultatyvūs perdavimai. Tai mūsų plano nesilaikymas. Mes žinome, kur 9 kartus iš 10 jis atliks perdavimus. Jis niekuo nenustebino, bet tie perdavimai praėjo. Vadinasi, kad esame nepasiruošę. Po to mūsų snaiperiai ar kiti krepšininkai nesupranta, kodėl jie nepataiko. Todėl, nes viskas prasideda nuo gynybos. Mes jau tai su žaidėjais per video peržiūras matome dvejus metus. Viskas prasideda nuo gynybos. Jeigu to nepadarai, tuomet yra lyg taisyklė – tu neįmesi ir puolime. Tie Nedovičiaus rezultatyvūs perdavimai buvo akcentuoti, bet ten darbo neatlikome.“

Apie „Unicaja“ tritaškius: „Jie mus baudė paprasčiausiu deriniu – ragais, kuriuos turi kiekviena komanda. Apie tai buvo kalbėta aibę kartų. Nedovičiaus perdavimai buvo atiduodami į baudos aikštelę, o mes negalėjome jų suprasti. Po tokios fantastiškos pergalės nenoriu būti negatyvus, bet noriu pabrėžti, kad taip išeiti negalime. Negalima prarasti taškų dėl to, jog varžovai labiau kovoja. Dėl to negalima pralaimėti. Malaga pataikė daug sunkių metimų, įmetė 12 tritaškių, bet jie žaidė krepšinį. „Unicaja“ padarė 26 rezultatyvius perdavimus. Čia yra įspūdingas skaičius. Mes visur vėlavome, ypatingai pirmoje pusėje. Man buvo keista, kad komanda, kuri pralaimėjo Belgrade dėl, mano manymu, kovingumo stokos, šiandien į pirmąjį kėlinį išėjo taip, kaip ir visada. Bet jie parodė charakterį ištraukti rungtynes. Įsivaizduoju, kad jų neįtikinu ir neužkuriu. Bandysime.“

Apie iš rikiuotės iškritusį Paulių Valinską: „Jis gaus šansų. Paulius yra jaunas žaidėjas ir jam viskas yra priešakyje. Kito pasiaiškino nėra, tiesiog Eurolygoje žaisti su 12 krepšininkų, ir dar 7 perimetro žaidėjais, yra labai sunku. Šiandien kai kurių žaidėjų išėjimas nepasiteisino. Turi ir jie, ir aš daryti išvadas.“

Apie Beno Udriho pasirodymą: „Jam sekasi normaliai, bet kiekvienas kamuolys yra aukso vertės. Kai kur matosi, kad jis yra vienas iš 5 aikštėje esančių krepšininkų, kuris nesupranta sistemos. Per treniruotes atrodo gerai, bet galbūt per rungtynes kai kas juda pernelyg greitai. Čia dėl to, jog jis su mumis nėra ilgai. Esu įsitikinęs, kad jis padės. Padėjo ir šiandien savo individualiais veiksmais.“

Apie rezervus: „Aš galvoju, kad visų pirma reikia suprasti psichologinį dalyką, kaip komandos žais su mumis. Didžiosios komandos yra už „Žalgirio“ ir jos mus mato kaip varžovą, kuris neatlaikys tempo. Turime būtų tam pasiruošę. Mes galime pralaimėti, bet tik tuomet, kai esame atsidavę, logiškai laikomės plano. Tuomet viskas yra okey. Bet šiandien to pirmoje rungtynių pusėje nebuvo.“