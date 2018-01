Plaza ramina dėl ambicijų Kaune: „Žalgiris“ turi augti žingsnis po žingsnio“

Nuotr.: Fotodiena.lt/J.Elinskas

Nuotr. Fotodiena.lt/J.Elinskas

Šiltai Kaune prieš rungtynes pasitiktas ir „Žalgirio“ klubo pagerbtas Joanas Plaza po rungtynių daug priežasčių džiaugtis neturėjo. Svečius iš saulėtosios Malagos Kaune pasitiko ne tik šalta lietuviška žiema, bet ir geras žalgiriečių žaidimas lemiamomis akimirkomis, antrą kartą šį sezoną privertęs kapituliuoti buvusio kauniečių trenerio ekipą.

„Pirmiausiai norėčiau padėkoti sirgaliams ir „Žalgirio“ organizacijos atstovams už pagerbimą prieš rungtynes. Galiu pasakyti, jog šioje komandoje praleidau puikų sezoną ir „Žalgiris“ visada bus mano širdyje, – pradėjo treneris iš Ispanijos. – Mes žaidėme gerai, nepasidavėme, net kai situacija buvo labai sunki ir turėjome šansą laimėti rungtynes. Didžiuojuosi savo žaidėjais.

Antrojoje rungtynių dalyje žalgiriečiai padidino tempą, tačiau vis tiek kovojome. Žaidėme per daug švelniai ir dėl to kentėjome. Turėjome būti agresyvesni. „Žalgiris“ žaidė ties pražangos riba ir tai savaime suprantama šiuolaikinėje Eurolygoje. Nereikėjo tikėtis, kad teisėjai skirs pražangą už kiekvieną prisilietimą. Šiaip ar taip vis vien esu patenkintas mūsų žaidimu. Per paskutines savaites pavyko pakeisti komandos veidą. Kaune laimėti sunku visoms komandoms.

Šiose rungtynėse mums ypač trūko kelių žaidėjų. Negaliu pasakyti, kad šis faktorius nieko nereiškia. Tačiau mes visada kovojame. Kova yra abiejų šiandien žaidusių komandų DNR. Kovojant sezono eigoje normalu laimėti ar pralaimėti kelių taškų skirtumu. Didelę reikšmę „Žalgirio“ pergalei turėjo tai, kad Pauliaus Jankūnas pataikė metimus iš vidutinio nuotolio. Taip pat keli pataikyti metimai per rankas. Tai lemia sėkmės faktorius, tačiau žiūrovams tokios rungtynės patinka“.

Paklaustas, ką mano apie tai, kad „Žalgiris“ yra vadinamas šio sezono Eurolygos atradimu, Plaza siūlė neskubėti ir žurnalistams Lietuvoje neapkrauti komandos papildoma našta.

„Tokiai komandai kaip „Žalgiris“ svarbiausia nesukelti per daug spaudimo. Jie turėtų patekti į „Top 8“, tačiau nereikia iškart kalbėti apie finalo ketvertą. Žinau, kad visi to nori, tačiau komanda auga žingsnis po žingsnio. Kitą sezoną galbūt jau bus galima tikėtis finalo ketverto ar net pergalės jame. Tačiau viskam reikia laiko“, – tikino Plaza.