„Žalgirio“ žaidėjų įvertinimai: MVP lygį parodęs Jankūnas ir herojus Ulanovas

normaliai visi suzaide is esmes, be naujienu.. del Udriho, taigi NBA stylius, kamoli atmesi atgal jau nebegausi... plius jisai teisingai daro, su rizikingais perdavimais nerizikuoja, o LKL pridalino ju r pridalins.. del Toupano, paskutinios 5 varzybos, vidutiniskai 6 min? gal jam abieju pusiu susitarymo pasiulyti kaip Bostui? manau sf rastuim europoje tai ne pg, ir dar spetu integruotis, nes kas is sto kad sitas jau 4 menesiu su komanda jeigu nieko naujo is jo?



Del Miciciaus, kaip gaila kad Leo nera.. aisku abu kurejai, bet prancuzas ramesnio budo ir tikrai protingesnis.. aisku duomenis turi serbas geresnius, kad tik nematom to isnaudojimo su 4 tasku vidurkiu EL. Leo aisku irgi puolime neblizgedavo, ir tritaskiai daznai budavo problema, bet velgi galima prisiminti jo tritaski Kazaneje ir siaip toks labai geras buvo visom prasmem, gynyboje zymiai geriau skaite situacija.. numanau Leo akcijos kris po sezono delt traumos, reikia griebti ji vietoj Miciciaus nes sitas nors irgi nebus pakluni preke, vis tiek kiesciau be abejoniu o jus?