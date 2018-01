Iš sirgaliaus rankų telefoną išmušęs Hoodas sumokės 35 tūkst. dolerių

Palikdamas aikštę iš sirgaliaus rankų telefoną išmušęs Jutos „Jazz“ krepšininkas Rodney Hoodas sulaukė NBA baudos. Paskelbta, kad lyga atletui skyrė 35 tūkst. JAV dolerių baudą.

Hoodas trečiajame rungtynių su Vašingtono „Wizards” ketvirtyje užsidirbo antrąją techninę pražangą bei išvarymą iš aikštelės. Eidamas link rūbinės krepšininkas išmušė iš filmuojančio sirgaliaus rankų telefoną.

„Aš to žmogaus atsiprašiau. To nepadariau tyčia ir dėl to apgailestauju. Turiu pasimokyti ir judėti pirmyn“, – teisinosi Hoodas.

25-erių metų 203 cm ūgio puolėjas šį sezoną vidutiniškai per 28 minutes pelno po 16,5 taško ir atkovoja po 2,8 kamuolio.

Šį sezoną Hoodas uždirbs 2,4 mln. JAV dolerių.