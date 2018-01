Leonavičius: „Praleidžiu visus straipsnius apie Ballus – tai ne krepšinis“

Anonimas

pavyduolis ir tiek, tie ballai daugiau lietuvai pinigu uzdirbs nei kazkoks leonavicius per 100 metu, plius tie du vaikiai geriau zaidzia nei kazkoks no name leonavicius



Ballu marketingas veikia, visi tie negiiami komentarai tik dar labiau populiarina juos nes social media eroje viskas kas negatyvu yra pirmiau perskaitoma nei geros naujienos