„76ers“ neskubina savo metimo neatrandančio Fultzo sugrįžimo

AsNepaejo su pirmu saukimu isvis sita birza tiek isgirta buvo o gerai zaidzia tik tie is kuriu niekas nieko nesitikejo

Nu ir kas tau nepaėjo "eGZperte"? Kas, Sixeriai kalti, kad Fultzas susitraumavo? Ar gal Fultzas daugiau niekada gyvenime negalės žaist krepšinio jau? Ar gal tai, kad per pirmas keturias savo karjeros rungtynes, kai žaidė su peties skausmais, vidutiniškai rinko po 6 taškus reiškia, jog visą likusią karjerą daugiau 6 taškų vidurkio negalės rinkt? Ir dar labai įdomu būtų sužinto ką tau reiškia "gerai žaidžia"? Jei ištikrųjų domėtumeisi šios biržos naujokais ir jų žaidimu, "eGZperte", tai žinotum, kad 8 žaidėjai vidutiniškai renka dviženklį taškų skaičių, o ir tie, kurie nerenka, dažnai pradeda rungtynes starto penketuose ir vaidina svarbų vaidmenį rotacijoj. O gal pagal tave devyniolikmetis-dvidešimtemtis, žaidžiantis pirmą sezoną NBA turėtų kiekvienos rungtynėse rinkt po 30 taškų plius trigubą dublį ir dar dėliot per LBJ galvą? Ar čia jau būtų pakankamai gerai ar dar nelabai, "eGZperte"?Fox 10,3 ppgDennis Smith 14,3 ppgLonzo Ball 10,2 ppgKyle Kuzma 16,7 ppgDonovan Mitchel 18,8 ppgJohn Collins 10,6 ppgLauri Markkanen 15,5 ppgJayson Tatum 13,9 ppg8 žaidėjai renka dviženklį taškų skaičių, dar Josh Jackson arti ribos (9,7), plius dar bent trys (Dillon Brooks, OG Anunoby, Terence Ferguson) savo komandose starto penketuose rungtynes pradeda, o dar apie 10 žaidėjų savo komandose vaidina svarbias roles rotacijoj (maždaug ~20 minučių ir 5-8 ppg). Nori išgirst palyginimą, kad dar labiau suvoktum, kaip nusišneki? Sabonio (2016) biržoj buvo tik 2 žaidėjai, kurie per savo debiutinį sezoną vidutiniškai rinko bent 10 taškų (Brogdon ir Buddy Hield). Tuo metu 2015 metų biržoj buvo 6 žaidėjai, kurie rinko dviženklį taškų skaičių (Booker, Porzingis, KAT, Okafor, Russel, Turner).